'MC quốc dân' Yoo Jae Suk trách Kim Jong Kook

Yoo Jae Suk là MC nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, được khán giả yêu mến nhờ tính cách hài hước, gần gũi và khả năng dẫn dắt duyên dáng. Bên cạnh sự nghiệp thành công, nam nghệ sĩ còn có tình bạn lâu năm với nhiều đồng nghiệp, trong đó có ca sĩ Kim Jong Kook.

Mới đây, Yoo Jae Suk khiến khán giả thích thú khi một lần nữa nhắc lại chuyện Kim Jong Kook không hát ca khúc anh yêu cầu trong ngày cưới cách đây nhiều năm.

yoo Jae Suk hài hước nhắc đến đám cưới cách đây nhiều năm.

Cụ thể, trong một chương trình gần đây, Yoo Jae Suk bất ngờ lên tiếng trách móc người bạn thân là Kim Jong Kook. Nam MC phàn nàn: "Thế tại sao trong đám cưới của tôi, cậu lại không hát bài mà tôi yêu cầu?".

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây không phải lần đầu Yoo Jae Suk nhắc đến kỷ niệm này. Theo chia sẻ, trong ngày cưới, Yoo Jae Suk từng đề nghị Kim Jong Kook thể hiện ca khúc Sarangseureowo (tạm dịch: Đáng yêu). Tuy nhiên, nam ca sĩ lại lựa chọn bài hát Byeol, Baram, Haetsal Geurigo Sarang (tạm dịch: Ngôi sao, gió, ánh nắng và tình yêu) để làm quà cưới cho người bạn thân.

Giải thích về quyết định năm xưa, Kim Jong Kook cho biết thời điểm đó anh cảm thấy ca khúc Sarangseureowo không phù hợp với không khí trang trọng của một đám cưới. Nam ca sĩ nhớ lại: "Lúc ấy, tôi nghĩ hát một bài như Sarangseureowo thì không hợp với hoàn cảnh. Tôi có cảm giác rằng tại sao lại hát một ca khúc có vũ đạo trong đám cưới chứ".

Dù Kim Jong Kook đã đưa ra lời giải thích, Yoo Jae Suk vẫn không chịu bỏ qua. Nam MC liên tục nhấn mạnh điều anh thực sự muốn nghe trong ngày trọng đại chính là Sarangseureowo. Sự kiên quyết của Yoo Jae Suk khiến Haha phải bật cười và than thở: "Đã mấy năm rồi mà vẫn còn chuyện này sao?". Phản ứng của Haha càng khiến cuộc trò chuyện trở nên hài hước.

Yoo Jae Suk và Kim Jong Kook là đồng nghiệp thân thiết nhiều năm qua.

Yoo Jae Suk kết hôn với phát thanh viên Na Kyung Eun vào năm 2008. Cả hai bén duyên sau khi có cơ hội làm việc cùng nhau trong chương trình Infinite Challenge.

Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi hiện có hai con, gồm một trai và một gái. Dù đã trải qua gần hai thập kỷ, kỷ niệm về màn hát chúc mừng đám cưới năm xưa vẫn được Yoo Jae Suk nhắc lại mỗi khi có dịp, trở thành câu chuyện vui giữa những người bạn thân thiết.