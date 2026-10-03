Sự xuất hiện của nghệ sĩ Hồng Vân trong talkshow của MC Nguyên Khang đang nhận được sự quan tâm từ khán giả. Không chỉ chia sẻ những câu chuyện xoay quanh cuộc sống và hành trình hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ còn bất ngờ tái hiện ca khúc Lời hẹn ngàn năm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Đáng chú ý, phía sau màn trình diễn được nhiều khán giả dành lời khen là một câu chuyện khác.

Nghệ sĩ Hồng Vân hát ca khúc Lời hẹn ngàn năm tại talkshow của MC Nguyên Khang.

Sau khi đoạn clip NSND Hồng Vân thể hiện Lời hẹn ngàn năm được chia sẻ, một số khán giả đặt màn trình diễn của nữ nghệ sĩ cạnh phần xuất hiện của NSND Hồng Đào - người cũng góp mặt trong chuỗi talkshow. Những so sánh này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trước những ý kiến từ khán giả, MC Nguyên Khang đã lên tiếng chia sẻ thêm về tình trạng của NSND Hồng Vân trong ngày ghi hình.

"Chị Vân lúc quay hình bị ốm rất nặng, nhưng vì đảm bảo lịch trình nên cố gắng sắp xếp quay hình đó em", nam MC cho biết.

Thông tin này phần nào giúp khán giả có thêm góc nhìn về quá trình thực hiện chương trình. Thay vì chỉ nhìn vào một tiết mục riêng lẻ, câu chuyện phía sau cho thấy nữ nghệ sĩ vẫn cố gắng hoàn thành công việc dù sức khỏe không ở trạng thái tốt nhất.

MC Nguyên Khang tiết lộ chuyện nghệ sĩ Hồng Vân bị bệnh nặng khi ghi hình.

Lời hẹn ngàn năm là sáng tác mang màu sắc trữ tình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, xoay quanh những cảm xúc về tình yêu, sự thủy chung và niềm tin vào một mối quan hệ bền chặt.

Vốn quen thuộc với khán giả qua sân khấu kịch, truyền hình và nhiều hoạt động nghệ thuật khác, NSND Hồng Vân không mang đến một màn trình diễn thiên về kỹ thuật. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ lựa chọn cách thể hiện tương đối mộc mạc, đặt trọng tâm vào cảm xúc và câu chuyện của ca khúc.

Chính chất giọng có phần tự sự cùng vốn sống nhiều năm trong nghề giúp phần thể hiện của NSND Hồng Vân tạo được màu sắc riêng. Không quá cầu kỳ hay phô diễn, nữ nghệ sĩ truyền tải bài hát theo cách gần gũi, khiến tiết mục trở thành một khoảnh khắc đáng nhớ trong chương trình.

Nghệ sĩ Hồng Vân từng cho ra mắt MV Lời hẹn ngàn năm với bối cảnh cổ trang.

Bên dưới những đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, không ít khán giả cho biết họ bất ngờ khi lần đầu nghe NSND Hồng Vân thể hiện một ca khúc trọn vẹn. Một số nhận xét giọng hát của nữ nghệ sĩ có chiều sâu, giàu tính tự sự và mang lại cảm giác gần gũi.

Thậm chí, có khán giả chia sẻ cảm giác "nổi da gà" khi nghe nữ nghệ sĩ thể hiện ca khúc bởi cách truyền tải giàu cảm xúc.

Đây không phải lần đầu giọng hát của NSND Hồng Vân được chú ý. Trước đó, một đoạn clip nữ nghệ sĩ hát Lời hẹn ngàn năm để dành tặng ông xã từng nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Nữ nghệ sĩ cũng từng gây sốt khi hát ca khúc này để tặng chồng.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSND Hồng Vân vốn được biết đến chủ yếu với vai trò diễn viên, đạo diễn và nghệ sĩ sân khấu. Vì thế, mỗi lần nữ nghệ sĩ bất ngờ cất giọng trước công chúng đều tạo ra sự tò mò nhất định.

Lần xuất hiện này càng nhận được chú ý khi tiết mục không chỉ mang đến một khía cạnh khác của NSND Hồng Vân mà còn được đặt trong câu chuyện phía sau hậu trường: nữ nghệ sĩ vẫn cố gắng hoàn thành lịch trình ghi hình dù đang không khỏe.