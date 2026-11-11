MC Nguyên Khang lần đầu chia sẻ về biến cố hỏa hoạn khi khởi nghiệp

Mới đây, nhân dịp chuẩn bị cho đêm nhạc kỷ niệm 20 năm làm nghề, MC Nguyên Khang đã có những chia sẻ đáng chú ý khi nhìn lại hành trình đã qua. Bên cạnh những dấu ấn trong sự nghiệp dẫn chương trình, nam MC còn lần đầu tiết lộ về biến cố hỏa hoạn xảy ra trong giai đoạn đầu khởi nghiệp kinh doanh - một trải nghiệm khiến anh không thể nào quên.

MC Nguyên Khang đã có những chia sẻ đáng chú ý khi nhìn lại hành trình đã qua.

Theo lời Nguyên Khang, sự cố xảy ra vào một đêm mưa gió, đúng thời điểm nhà hàng của anh vừa mở cửa trở lại sau quãng thời gian dài đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Khi hay tin nhà hàng bị cháy, nam MC không khỏi bàng hoàng. Chỉ trong thời gian ngắn, thông tin về vụ hỏa hoạn đã xuất hiện khắp mạng xã hội, kéo theo hàng loạt tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè, đồng nghiệp và những người quen biết.

Dù đối diện với biến cố lớn, Nguyên Khang vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không để những chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Đáng chú ý, ngay sáng hôm sau, anh vẫn xuất hiện trên trường quay một chương trình game show, giữ vẻ ngoài vui vẻ, tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tôi phải tự trấn an rằng bản thân phải hết sức bình tĩnh. Tối đó bị cháy, sáng đó tôi vẫn đi quay game show và khi làm việc, mình cũng phải cố gắng tươi cười, vui vẻ. Đến tối sau khi về nhà, mẹ tôi có hỏi là sao nhà hàng con cháy mà không nói cho mẹ nghe. Tôi mới trả lời mẹ là mình không muốn kể để làm cho người thân lo lắng...", Nguyên Khang nhớ lại.

Đằng sau hình ảnh một MC luôn tràn đầy năng lượng trước ống kính là những áp lực mà Nguyên Khang chọn cách tự mình đối diện. Anh thậm chí không chủ động kể chuyện nhà hàng gặp hỏa hoạn với mẹ vì sợ người thân phải lo lắng.

Đằng sau hình ảnh một MC luôn tràn đầy năng lượng trước ống kính là những áp lực mà Nguyên Khang chọn cách tự mình đối diện.

Tuy nhiên, biến cố ấy không khiến Nguyên Khang từ bỏ con đường kinh doanh. Chỉ vài tháng sau sự cố, nam MC tiếp tục bắt đầu lại bằng việc mở một nhà hàng chả cá. Thay vì xem thất bại là dấu chấm hết, anh lựa chọn nhìn nhận những vấp ngã như bài học để trưởng thành và có thêm kinh nghiệm.

"Tôi đã vấp ngã trong kinh doanh và được dạy rất nhiều thứ. Tôi áp dụng những gì đã học để làm lại tốt hơn. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người kinh doanh thành công...", Nguyên Khang bộc bạch.

Nhìn lại hành trình 20 năm hoạt động nghệ thuật, Nguyên Khang mong muốn mang đến cho khán giả những hình ảnh mới mẻ, đồng thời chia sẻ nhiều hơn về những góc khuất, trải nghiệm và câu chuyện đời thường ít người biết đến.

Nhìn lại hành trình 20 năm hoạt động nghệ thuật, Nguyên Khang mong muốn mang đến cho khán giả những hình ảnh mới mẻ.

Hiện tại, MC Nguyên Khang đang tất bật chuẩn bị cho đêm nhạc kỷ niệm 20 năm làm nghề sắp tới với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ như NSND Hồng Vân, ca sĩ Như Quỳnh, Hồng Ngọc, Hiền Thục,... Đây không chỉ là dịp đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp mà còn là cơ hội để Nguyên Khang nhìn lại những thăng trầm đã trải qua.

"Để làm được điều đó, Khang biết mình còn phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng sau 20 năm làm nghề, Khang vẫn giữ một niềm tin giản dị: Những điều được làm bằng tình yêu và sự nghiêm túc rồi sẽ tìm được chỗ đứng trong trái tim khán giả", Nguyên Khang chia sẻ.