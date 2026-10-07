MC Nguyên Khang dẫn 'Vì bạn xứng đáng' thay MC Quyền Linh

“Tôi thực sự hạnh phúc khi nhận lời mời trở thành MC của Vì bạn xứng đáng. 12 năm là khoảng thời gian rất dài và việc được trở lại chương trình mình từng có duyên đồng hành từ những ngày đầu khiến trong tôi nhiều cảm xúc. Đây không đơn thuần là gameshow giải trí mà còn là chương trình mang ý nghĩa thiện nguyện rất đẹp.

Qua hàng trăm số phát sóng, chương trình đã kết nối nhiều nghệ sĩ, người chơi với những hoàn cảnh cần được sẻ chia. Tôi hy vọng có thể mang đến nguồn năng lượng mới cho chương trình nhưng vẫn giữ được sự ấm áp và giá trị nhân văn vốn là linh hồn của Vì bạn xứng đáng", MC Nguyên Khang cho hay.

MC Nguyên Khang

Mùa 2026, Nguyên Khang chọn cách dẫn gần gũi, chú trọng lắng nghe câu chuyện của mỗi nhân vật thay vì chỉ đảm nhận vai trò kết nối các phần của một gameshow. Anh vừa hoàn thành ghi hình liên tục 15 số chương trình chỉ trong 3 ngày. "Đây là thử thách không nhỏ về sức khỏe, khả năng tập trung và cảm xúc bởi mỗi tập là một câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi luôn cố gắng bước vào từng số ghi hình với tâm thế mới, bởi phía sau mỗi người chơi là một nhân vật và một câu chuyện đời thực đang chờ đợi sự sẻ chia", anh cho hay.

Trong 15 số đầu tiên, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ ở các lĩnh vực khác nhau như: Hoa hậu Lương Thùy Linh, diễn viên Anh Đức, diễn viên Anh Phạm, diễn viên Hứa Minh Đạt, ca sĩ Lâm Hùng... Họ là cầu nối giúp mang về những phần quà ý nghĩa dành cho các nhân vật của chương trình. Với Nguyên Khang, đây cũng là điểm khiến Vì bạn xứng đáng khác biệt với nhiều gameshow mà anh từng dẫn.

“Có những chương trình kết thúc, tôi nhớ đến người chiến thắng hay một khoảnh khắc vui. Nhưng với Vì bạn xứng đáng sau mỗi số tôi lại nhớ đến những con người, câu chuyện. Có những câu chuyện khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu sau khi máy quay đã tắt. Điều khiến tôi trân trọng nhất là người chơi cố gắng hết sức không phải cho bản thân mình mà cho một người khác. Tôi nghĩ đó chính là điều giúp chương trình có thể tồn tại và được khán giả yêu thương suốt thời gian dài", theo Nguyên Khang.

MC Nguyên Khang và người chơi Hứa Minh Đạt trong "Vì bạn xứng đáng".

Sau nhiều năm hoạt động trong vai trò MC, nhà sản xuất và người sáng tạo nội dung, Nguyên Khang ngày càng quan tâm đến những chương trình có khả năng tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Vì bạn xứng đáng là một trong những gameshow nhân văn có hành trình lâu năm trên sóng truyền hình Việt Nam.

Chương trình được xây dựng từ format quốc tế You deserve it, nơi người chơi tham gia thử thách không phải để giành phần thưởng cho chính mình mà dành món quà đó cho một nhân vật đặc biệt đang cần được sẻ chia và giúp đỡ. Với thông điệp về sự cho đi, lòng nhân ái và tinh thần tương trợ, chương trình đã trải qua hơn một thập kỷ phát sóng và ghi dấu bằng hàng trăm câu chuyện giàu cảm xúc. Trong nhiều năm, MC Quyền Linh đồng hành với Vì bạn xứng đáng với tư cách người dẫn chương trình.

Ảnh: FBNV