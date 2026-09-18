MC Minh Trang thừa nhận từng khủng hoảng tâm lý sau biến cố hôn nhân

Theo MC Minh Trang, bài viết tối 17/9 không phải được viết trong lúc nông nổi hay cảm xúc còn lấn át. Nếu vậy, cô cho biết bài đăng đáng lẽ đã xuất hiện từ cuối tháng 7/2026 - thời điểm âm thầm thu thập thông tin trong khi vẫn phải giữ vẻ bình thường trước mặt mọi người hoặc đầu tháng 8/2026, khi nhận quyết định ly hôn từ tòa án.

MC Minh Trang

Nữ MC thừa nhận đã trải qua một giai đoạn tâm lý bất ổn kéo dài, từng có những suy nghĩ tiêu cực, phải tìm tới các buổi trị liệu tâm lý và tập thiền để ổn định lại tinh thần. Cô cho biết chỉ quyết định lên tiếng khi cảm xúc đã ổn định, sau khi dành thời gian chăm sóc bản thân và kết nối nhiều hơn với 4 con cùng người thân.

MC Minh Trang cho biết việc công khai chuyện riêng tư là điều bất đắc dĩ, xuất phát từ những ràng buộc công việc chung giữa cô và chồng cũ, nhằm phân định rõ trách nhiệm của mỗi bên.

MC Minh Trang cho biết từng chọn im lặng nếu là 10 năm trước nhưng nay đã thay đổi suy nghĩ sau nhiều năm đồng hành, lắng nghe những phụ nữ từng chịu tổn thương trong hôn nhân. Cô cho rằng con cái xứng đáng lớn lên trong môi trường ổn định về cảm xúc thay vì chứng kiến cha mẹ xung đột kéo dài.

Nữ MC cũng lần đầu tiết lộ đang nuôi dạy 3 con gái và 1 con trai. Cô chia sẻ thẳng thắn với các con về chuyện của cha mẹ, lắng nghe nguyện vọng của từng bé về nơi ở sau ly hôn, đồng thời mong muốn dạy các con 2 điều: làm tổn thương người thân yêu là một sai lầm lớn và bất cứ ai cũng có quyền rời khỏi một mối quan hệ khiến mình bị tổn thương.

Khép lại bài viết sáng 18/9, MC Minh Trang khẳng định sẽ không tiếp tục chia sẻ thêm về câu chuyện ly hôn, cho biết từ nay trang cá nhân sẽ trở lại với những nội dung đời thường về hành trình làm mẹ như trước đây. Cô mong muốn khép lại vấn đề để ổn định cuộc sống, tiếp tục lo cho con cái và công việc.

Trên thực tế, nhìn lại loạt bài đăng của MC Minh Trang trong khoảng từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7/2026 - trước khi cô công khai chuyện ly hôn - không ít độc giả cũng từng nhận ra nhiều câu chuyện đời thường tưởng chừng đơn giản lại chứa đựng những tâm sự sâu kín hơn.

Trong bài đăng ngày 30/7, khi kể chuyện con trai út lỡ tay làm vỡ chiếc cốc sữa yêu thích, nữ MC viết: "Bị ai đó làm đau mình, được khóc thật to, là đỡ đau nhất. Tự mình làm mình đau, chẳng thể trách ai, cũng chẳng thể khóc, cảm giác đau hơn nhiều... Nhưng có lẽ đau đớn nhất, là khi ai đó làm mình đau nhưng mình không được phép và cũng không thể khóc" - những dòng chia sẻ khiến nhiều người liên tưởng đó không đơn thuần là chuyện của con trẻ.

Đến thời điểm hiện tại, chồng cũ vẫn chưa lên tiếng phản hồi về những nội dung mà MC Minh Trang chia sẻ.

Minh Phi

Ảnh: FBNV