MC Khánh Vy VTV xinh xắn, hoa hậu H'Hen Niê kiệt sức sau hơn 24 tiếng làm việc

Sao Việt 23/9: Diễn viên Tiết Cương đến chơi nhà 26m2 của MC Cát Tường.

MC Khánh Vy xinh xắn với phong cách thời trang nữ tính, năng động.

MC Thanh Thanh Huyền đang gây tranh luận với phát biểu: "Ở Việt Nam có một ngày Tết mà không phải ai cũng tham gia được đâu nha, chỉ dành cho nghệ sĩ thôi, đó là Ngày Giỗ tổ sân khấu".

Hoa hậu H'Hen Niê phờ phạc, kiệt sức sau hơn 24 tiếng làm việc liên tục.

Ca sĩ Thiều Bảo Trang tự hào thành quả tập gym.

Người đẹp Doãn Hải My khoe chân thẳng tắp.

Ca sĩ Trang Pháp cá tính dạo phố.

Diễn viên Lý Nhã Kỳ chia sẻ: "Người phụ nữ bản lĩnh và mạnh mẽ mới có thể bảo vệ chính họ trước bầy sói".

Ca sĩ Hạ Vy tận hưởng chuyến du lịch.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chăm tập gym.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo được khen đẹp như một nàng thơ khi đăng ảnh mới.

Tú Liên

Ảnh: FBNV