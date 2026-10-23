MC Khánh Vy cùng học sinh Hà Nội lan tỏa chiến dịch 'Không một mình 2026'

Ngày 23-10, tại Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Du (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã diễn ra sự kiện hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình 2026” với thông điệp “Kết nối không tổn thương”.

MC Khánh Vy cùng các đại biểu, học sinh Hà Nội hưởng ứng chiến dịch "Không một mình 2026". Ảnh: Ban tổ chức

Chương trình có sự tham gia của đại diện Cục An ninh mạng (A05) - Bộ Công an, cán bộ Phòng PA05 - Công an TP Hà Nội cùng MC Khánh Vy và nhiều khách mời.

Phát biểu tại chương trình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du Nguyễn Thị Lý nhấn mạnh, trong thời đại số, bên cạnh những cơ hội học tập và kết nối, học sinh cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ trên không gian mạng như lừa đảo, dụ dỗ, bắt nạt trực tuyến và xâm phạm quyền riêng tư.

Thiếu tá Phạm Ngọc Hưng, Học viện An ninh nhân dân chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Ban tổ chức

Theo cô Lý, trong năm 2025, chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” đã lan tỏa mạnh mẽ trên toàn quốc, tiếp cận hơn 6.155 điểm trường tại 34 tỉnh/thành phố với hơn 113.000 lớp học và hơn 8 triệu học sinh, giáo viên, phụ huynh. Chiến dịch góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng vệ số và khẳng định rằng không một học sinh nào phải đơn độc trước những nguy cơ trên mạng.

Các em học sinh hào hứng tham gia sự kiện hưởng ứng chiến dịch. Ảnh: Ban tổ chức

Hòa chung hành trình ấy, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, phụ huynh học sinh nhà trường tham gia nhiều hoạt động thiết thực như: Chương trình an toàn trực tuyến tại trường, Minishow tìm kiếm tài năng học đường, Cuộc thi “Học sinh với an ninh mạng”, “Bức tường an ninh mạng” và các sự kiện hưởng ứng chiến dịch.

Tiếp nối hành trình đó, Chiến dịch “Không một mình 2026” với thông điệp “Kết nối không tổn thương” hướng tới một bước chuyển quan trọng: Từ truyền thông cảnh báo sang xây dựng hệ sinh thái bảo vệ trẻ em thực chất, chủ động phòng ngừa và can thiệp sớm, lấy trẻ em làm trung tâm.

Những bài học về an toàn trên không gian số được chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Ban tổ chức

Chiến dịch chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ em, phụ huynh và nhà giáo; thiết lập mạng lưới hỗ trợ kịp thời cho các nhóm có nguy cơ cao; đồng thời hun đúc năng lực số và trách nhiệm công dân số cho thế hệ thanh thiếu niên trong kỷ nguyên mới.

Chương trình hưởng ứng chiến dịch trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn bởi sự xuất hiện của MC Khánh Vy. Trong không khí cởi mở, thân thiện, nữ MC đã chia sẻ với các em học sinh cách sử dụng mạng xã hội an toàn, ứng xử văn minh trong môi trường số và chủ động bảo vệ bản thân trước những nguy cơ trực tuyến.

Trước đó, ngày 5-10, Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Du đã đăng ký tham gia chiến dịch với 5 nội dung trọng tâm: Tập huấn, workshop về an toàn thông tin và an toàn trực tuyến; triển khai phong trào “5 phút cùng em”; tham gia chương trình “Đại sứ An toàn số học đường”; tham gia các hoạt động tại Ngày hội An toàn trực tuyến; phối hợp với Ban Tổ chức trong các hoạt động truyền thông, giao lưu và trải nghiệm.