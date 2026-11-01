MC Khánh Vy chiếm spotlight chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Sáng 1/11, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trên cả nước. Bên cạnh màn tranh tài gay cấn của 4 nhà leo núi xuất sắc nhất, một nhân vật khác cũng bất ngờ chiếm spotlight trên sóng truyền hình, đó chính là MC Khánh Vy.

Xuất hiện tại điểm cầu trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam, Khánh Vy đồng hành cùng MC Ngọc Huy trong vai trò dẫn dắt trận chung kết. Ngay từ những phút đầu chương trình, nữ MC sinh năm 1999 đã gây ấn tượng bởi diện mạo rạng rỡ, thanh lịch nhưng không kém phần nổi bật.

MC Khánh Vy ghi điểm khi dẫn dắt chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Trong lần xuất hiện đặc biệt này, Khánh Vy lựa chọn tà áo dài truyền thống với tông màu hồng tím làm chủ đạo, kết hợp những họa tiết hoa mềm mại. Thiết kế ôm dáng vừa vặn giúp nữ MC tôn lên vóc dáng thanh mảnh, đồng thời mang đến hình ảnh duyên dáng, phù hợp với không khí trang trọng của trận chung kết.

Không cần trang điểm quá cầu kỳ hay lựa chọn kiểu tóc phức tạp, Khánh Vy vẫn ghi điểm với vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười tươi tắn cùng thần thái tự tin trước ống kính. Mái tóc được buộc gọn phía sau càng giúp gương mặt nữ MC thêm phần sáng sân khấu.

Đáng chú ý, trong nhiều khoảnh khắc máy quay hướng về bàn dẫn chương trình, Khánh Vy liên tục nở nụ cười rạng rỡ. Những biểu cảm tự nhiên, ánh mắt linh hoạt cùng cách tương tác ăn ý với MC Ngọc Huy khiến cô trở thành một trong những gương mặt thu hút sự chú ý trong buổi sáng đặc biệt.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của Khánh Vy, đặc biệt là sự lựa chọn trang phục áo dài vừa truyền thống vừa trẻ trung. Không ít ý kiến cũng bày tỏ sự yêu mến dành cho phong thái dẫn chương trình ngày càng tự tin, chỉn chu của nữ MC.

Có thể nói, bên cạnh sức nóng đến từ cuộc cạnh tranh của 4 nhà leo núi, sự xuất hiện của Khánh Vy cũng mang đến một điểm nhấn thú vị cho chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Từ một gương mặt trẻ được biết đến với khả năng ngoại ngữ nổi bật, Khánh Vy từng bước khẳng định dấu ấn trong lĩnh vực dẫn chương trình. Việc tiếp tục góp mặt tại trận chung kết của một chương trình truyền hình có bề dày lịch sử như Đường lên đỉnh Olympia cũng cho thấy hành trình trưởng thành của nữ MC.

Khánh Vy từng bước khẳng định dấu ấn trong lĩnh vực dẫn chương trình.

Và trong sáng 1/11, Khánh Vy một lần nữa chứng minh sức hút riêng, không chỉ qua khả năng dẫn dắt mà còn bởi hình ảnh duyên dáng, rạng rỡ trên sóng truyền hình quốc gia.