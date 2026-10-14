MC Huyền Trang VTV và chồng cầu thủ mặn nồng, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh quyến rũ

MC Huyền Trang VTV và chồng cầu thủ mặn nồng

Trên trang cá nhân, MC Huyền Trang chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc, tình tứ bên ông xã - cầu thủ Đức Huy. Hai vợ chồng nắm tay dạo phố, hóng gió bên Hồ Gươm và cùng thưởng thức kem Tràng Tiền. Huyền Trang nhờ chồng ghi lại khoảnh khắc dạo quanh bờ hồ, kết quả là video bị tối, góc quay cũng kém thẩm mỹ khiến hai vợ chồng cười nghiêng ngả.

MC Huyền Trang và cầu thủ Đức Huy làm đám cưới hồi tháng 3 năm nay. Cuối tháng 6, nhân sinh nhật tuổi 33, cô báo tin mang thai con đầu lòng. Những tháng đầu, nữ MC nghén nặng trong khi chồng thường xa nhà vì lịch thi đấu. Đức Huy bù đắp bằng những cuộc gọi video và đều đặn đặt đồ ăn bồi bổ cho vợ.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh quyến rũ

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chụp bộ ảnh mới theo phong cách sang trọng, cổ điển và hiện đại. Cô diện một set đồ dạ tweed kết hợp bốt da cổ cao màu đen bóng mang đến vẻ ngoài thời thượng, năng động. Điểm nhấn nổi bật nhất trên khuôn mặt Đỗ Mỹ Linh là màu son đỏ đậm làm tăng phần quyến rũ.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội, đây là lần hiếm hoi Đỗ Mỹ Linh thử sức với phong cách sắc sảo, gợi cảm. Đời thường, cô chuộng hình ảnh dịu dàng, thanh lịch.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh quyến rũ hiếm thấy.

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