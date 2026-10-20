MC Hải Anh: Vì sao tôi muốn phụ nữ tự tin cất tiếng nói của mình?

Với trải nghiệm trên sân khấu cùng hành trình hiểu mình, MC Hải Anh, Á hoàng Golf Queen chia sẻ về sức hút của phụ nữ, áp lực cân bằng cuộc sống và lựa chọn trưởng thành theo cách riêng.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chị nhìn nhận thế nào về áp lực cân bằng giữa công việc, gia đình và khát vọng phát triển bản thân của phụ nữ hiện đại?

Hải Anh nghĩ phụ nữ thường rất chu đáo với những cuộc hẹn dành cho gia đình và công việc, nhưng cuộc hẹn với chính mình lại dễ được dời sang “hôm nào rảnh”. Mà đôi khi, ngày ấy cứ chờ mãi vẫn chưa đến.

Hải Anh cũng từng như vậy nên đang học cách dành thời gian cho bản thân một cách nghiêm túc hơn. Đó có thể là theo đuổi một sở thích, học thêm điều mới, thực hiện một dự định còn dang dở hoặc đơn giản là nghỉ ngơi mà không cảm thấy có lỗi.

Theo Hải Anh, cân bằng không có nghĩa là mọi thứ lúc nào cũng phải hoàn hảo. Có giai đoạn gia đình cần mình nhiều hơn, có lúc công việc đòi hỏi sự tập trung, cũng có thời điểm bản thân cần ưu tiên việc học và phát triển. Điều quan trọng là biết mình đang ở đâu, điều gì thực sự cần thiết và khi nào nên cho phép bản thân chậm lại.

Hải Anh không nghĩ người phụ nữ phải tự mình làm tốt tất cả mọi vai trò. Biết chia sẻ trách nhiệm, nhờ sự hỗ trợ và chấp nhận những điều chưa trọn vẹn cũng là cách để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Khi mình vui vẻ và có năng lượng tích cực, những người bên cạnh cũng được hưởng niềm vui ấy.

Với vai trò MC và trải nghiệm từ danh hiệu Á hoàng Golf Queen, chị có cơ hội gặp gỡ nhiều người. Điều gì khiến một người phụ nữ thực sự cuốn hút trong mắt chị?

Hải Anh rất thích những người phụ nữ mà càng trò chuyện, mình càng thấy có nhiều điều để khám phá. Đó có thể là một góc nhìn sâu sắc, một niềm say mê, sự tinh tế khi lắng nghe hay một câu đùa khiến cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ngoại hình là điều dễ nhận ra trong lần đầu gặp gỡ, nhưng qua thời gian, điều khiến Hải Anh trân trọng một người lại nằm ở cách họ sống, cách đối xử với mọi người và thái độ trước những lựa chọn của mình.

Càng có cơ hội gặp gỡ nhiều người, Hải Anh càng nhận ra sức hút không nhất thiết phải đến từ sự nổi bật. Một người phụ nữ có thể không phải người nói nhiều nhất trong căn phòng, nhưng vẫn khiến người khác nhớ đến bởi cách đặt vấn đề, sự hiểu biết hay khả năng lắng nghe chân thành.

Hải Anh cũng nghĩ phụ nữ không cần cố gắng trở thành hình mẫu mà người khác mong đợi. Mỗi người có một thế mạnh, một cá tính và cả những điều chưa hoàn thiện. Biết mình giỏi ở đâu để phát huy, chưa giỏi ở đâu để học hỏi, đồng thời đủ thoải mái để chấp nhận những thiếu sót của bản thân, có lẽ đó mới là điều tạo nên nét duyên riêng.

Khi không còn quá bận lòng với việc phải trở nên hoàn hảo, người phụ nữ sẽ có thêm sự thảnh thơi để thể hiện chính mình.

Nhìn lại hành trình đã qua, đâu là những trải nghiệm khiến chị thay đổi nhiều nhất? Nếu có thể nhắn nhủ với bản thân những ngày đầu bước vào nghề, chị sẽ nói gì?

Những trải nghiệm giúp Hải Anh trưởng thành nhiều nhất thường đến khi mọi thứ không diễn ra như mình mong muốn. Trong công việc, đó là những tình huống bất ngờ dù đã chuẩn bị rất kỹ. Trong cuộc sống, đó có thể là những lựa chọn khó khăn, những đổ vỡ hay lúc phải thừa nhận rằng mình chưa thực sự hiểu bản thân như vẫn nghĩ.

Khi mới tốt nghiệp, Hải Anh từng nghĩ chỉ cần cố gắng nhiều hơn là có thể giải quyết mọi chuyện. Sau này, mình hiểu rằng có những việc cần thêm kỹ năng, những mối quan hệ cần sự lắng nghe và cũng có lúc phải dừng lại để tự hỏi điều mình đang theo đuổi có thực sự phù hợp với bản thân hay không.

Hiện tại, Hải Anh đang học về tâm lý và phát triển bản thân để có thêm góc nhìn về những trải nghiệm ấy. Mình tập nhận diện cảm xúc, hiểu nhu cầu của bản thân và tạo một khoảng dừng trước khi phản ứng. Vẫn đang học thôi nhé, chứ không phải cứ học tâm lý là từ nay không ai làm mình giận được nữa! (Cười)

Nếu được nhắn nhủ với phiên bản của mình những ngày đầu bước vào nghề, Hải Anh sẽ nói: “Hãy tiếp tục học hỏi và bước tới, nhưng nhớ tận hưởng cuộc sống nữa”.

Trước đây, mình có thể dành nhiều sự chú ý cho những điều chưa làm được, những mục tiêu chưa hoàn thành. Bây giờ, Hải Anh muốn học cách ghi nhận cả những gì mình đã trải qua, những điều nhỏ bé khiến mình vui và những thay đổi tích cực dù chưa thật rõ ràng. Mình không muốn mải miết xây dựng một phiên bản tốt hơn đến mức quên trân trọng con người mình đang là.

Điều gì khiến chị muốn thử sức với công việc đào tạo sau nhiều năm gắn bó với sân khấu và các sự kiện?

Hải Anh nghĩ đó là sự tiếp nối từ những trải nghiệm của mình. Công việc MC cho Hải Anh cơ hội gặp gỡ nhiều người, đứng trước những khán phòng khác nhau và hiểu rằng giao tiếp không đơn giản là nói hay. Đó còn là khả năng hiểu điều mình muốn truyền đạt, lựa chọn cách diễn đạt phù hợp và kết nối với người đối diện.

Trong quá trình làm nghề, Hải Anh gặp nhiều người có chuyên môn vững vàng, sở hữu những câu chuyện rất hay nhưng lại ngại thể hiện trước đám đông. Khi trò chuyện riêng, họ duyên dáng và sâu sắc, nhưng chỉ cần cầm micro, câu chuyện bỗng ngắn đi hẳn. (Cười)

Hải Anh hiểu cảm giác hồi hộp ấy. Đôi khi, chúng ta có nhiều điều muốn nói nhưng lại lo mình diễn đạt chưa tốt, sợ bị đánh giá hoặc không biết bắt đầu từ đâu. Sự ngập ngừng ấy có thể khiến người khác chưa nhìn thấy hết khả năng của mình.

Từ những quan sát đó, Hải Anh muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người cần cải thiện kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là cách sử dụng giọng nói và thể hiện bản thân trước đám đông. Điều khiến mình vui không chỉ là nhìn thấy một người nói trôi chảy hơn, mà còn là khi họ dần bớt e ngại và dám thể hiện quan điểm của mình.

Việc chuyển sang một vai trò mới cũng khiến Hải Anh nhận ra mình vẫn còn nhiều điều phải học. Kinh nghiệm cá nhân không phải lúc nào cũng có thể áp dụng giống nhau cho tất cả mọi người. Mỗi người có tính cách, hoàn cảnh và cách tiếp nhận khác nhau, vì vậy điều quan trọng là lắng nghe để hiểu họ cần gì, thay vì cố gắng biến họ thành một hình mẫu có sẵn.

Hải Anh vẫn yêu sân khấu, nhưng giờ đây mình có thêm niềm vui khi chứng kiến người khác tự tin hơn. Đó là một trải nghiệm khác, giúp mình nhìn công việc và cả bản thân từ một góc độ mới.

Trong hành trình phát triển bản thân, chị nghĩ điều gì khiến phụ nữ khó cất tiếng nói của mình nhất?

Hải Anh nghĩ có nhiều nguyên nhân. Có người chưa quen thể hiện quan điểm, có người sợ nói sai, sợ bị đánh giá. Cũng có người đã quen ưu tiên cảm xúc của người khác đến mức không biết làm thế nào để nói ra mong muốn của chính mình mà không cảm thấy áy náy.

Bản thân Hải Anh cũng đang học cách nhận diện những giới hạn của mình. Hải Anh nghĩ tự tin không có nghĩa là lúc nào cũng phải nói thật nhiều, luôn biết câu trả lời hay không bao giờ cảm thấy lo lắng. Tự tin đôi khi chỉ là dám thừa nhận mình chưa biết, dám hỏi khi cần giúp đỡ hoặc bình tĩnh nói lên điều mình thực sự nghĩ.

Với phụ nữ, điều này càng đáng được quan tâm bởi chúng ta thường phải đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc. Nhưng dù là người mẹ, người vợ hay người làm nghề, mỗi người vẫn có nhu cầu và những ước mơ riêng.

Hải Anh không nghĩ có một công thức chung để tất cả phụ nữ trở nên tự tin. Có người cần thêm kiến thức, có người cần thời gian trải nghiệm, có người chỉ cần một môi trường đủ an toàn để bắt đầu thể hiện bản thân. Điều quan trọng là đừng vội cho rằng mình không thể chỉ vì chưa làm tốt ở lần đầu tiên.

Nhân ngày 20/10, chị muốn nhắn nhủ điều gì đến những người phụ nữ đang trên hành trình tìm kiếm và khẳng định giá trị của bản thân?

Hải Anh mong chị em có thêm những khoảng thời gian được sống theo ý thích: làm điều mình say mê, theo đuổi một ước mơ còn để ngỏ hoặc thử sức ở lĩnh vực mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến.

Đừng đợi đến khi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu. Có những điều chỉ khi bước vào, chúng ta mới biết mình có thể làm tốt đến đâu. Nếu còn thiếu kinh nghiệm, mình có thể học; nếu chưa đủ tự tin, mình có thể thực hành từng chút một.

Và cũng đừng quá khắt khe với bản thân khi mọi chuyện chưa diễn ra như mong đợi. Mỗi người có một nhịp độ trưởng thành riêng, không nhất thiết phải đi theo con đường giống bất kỳ ai.

Với Hải Anh, cất tiếng nói không chỉ là đứng trước đám đông hay nói thật lưu loát. Đó còn là khả năng nói ra điều mình tin tưởng, bày tỏ nhu cầu chính đáng và lựa chọn cuộc sống phù hợp với mình. Hải Anh mong mỗi người phụ nữ có thể làm điều đó với sự tự tin, bình tĩnh và lòng tôn trọng dành cho chính mình.