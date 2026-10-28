MC giàu có nhất nhì Vbiz, U50 vẫn sống độc thân tiết lộ cách đối diện với sóng gió

Nam MC ít khi chia sẻ chuyện đời tư của mình với giới truyền thông. Mới đây, anh nhận được nhiều chú ý từ khán giả bởi được xem là nhân vật mấu chốt, nắm giữ chìa khoá cho nhiều phân đoạn cao trào trong phim Án mạng karaoke.

Nam NSƯT Đại Nghĩa đảm nhận vai thầy Nguyện Giang - một người tự tu tập, sống thiền định tại một homestay biệt lập trên núi.

NSƯT Đại Nghĩa cho biết anh từng phải cân nhắc khá kỹ trước khi nhận lời tham gia Án mạng karaoke vì lịch trình làm việc dày đặc.

Thời điểm được mời đóng phim, nam nghệ sĩ đang hoạt động thường xuyên tại sân khấu IDECAF, tham gia các chương trình truyền hình và đồng thời chuẩn bị cho Anh trai vượt ngàn chông gai.

Để đáp ứng cường độ làm việc, Đại Nghĩa dành nhiều thời gian rèn luyện sức khỏe. Anh duy trì việc đạp xe trung bình khoảng 40km/ngày, có những hôm đạp hơn 70-80km. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn tập luyện lại các kỹ năng âm nhạc như guitar, đàn tranh và trống để chuẩn bị cho chương trình.

Dù phải cân đối nhiều lịch trình cùng lúc, Đại Nghĩa vẫn quyết định tham gia phim sau khi đọc kịch bản và cảm nhận được sức hấp dẫn của câu chuyện.

Tạo hình nhân vật của Đại Nghĩa trong “Án mạng karaoke”.

Nhắc đến quá trình thực hiện dự án, nam nghệ sĩ cho biết bối cảnh quay trên núi đã mang đến không ít thử thách cho toàn bộ ê-kíp.

Theo Đại Nghĩa, đoàn phim không phải ngày nào cũng có thể sử dụng cáp treo để di chuyển. Trong suốt thời gian ghi hình, anh nhớ rằng mọi người chỉ được đi cáp treo khoảng hai lần, còn phần lớn thời gian phải đi bộ từ chân núi lên bối cảnh.

Đặc biệt, có những phân cảnh yêu cầu diễn viên hóa trang với máu giả. Sau khi hoàn thành cảnh quay vào lúc 2-3h sáng, các nghệ sĩ phải xin nước từ người dân khu vực xung quanh để tẩy lớp hóa trang giữa thời tiết lạnh.

Dù phải trải qua nhiều đêm quay vất vả, Đại Nghĩa cho biết các thành viên trong đoàn đều cố gắng hỗ trợ nhau để hoàn thành công việc. Với anh, hành trình ghi hình tuy có nhiều khó khăn nhưng cũng mang lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Với Đại Nghĩa, dù ở vai trò MC, diễn viên, giám khảo hay thử sức với ca hát, nhảy múa, mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu dành cho sân khấu và nghệ thuật.

Ở tuổi 48, Đại Nghĩa sống một mình tại biệt thự ở TP.HCM. Ngoài ra, anh còn sở hữu một căn nhà vườn mang tên “Mộc hương viên” tại Đà Lạt. Đây là nơi để anh và gia đình nghỉ dưỡng và tiếp đón bạn bè thân thiết khi đến du lịch.

Nam nghệ sĩ vốn là một người khéo tay, hay nấu ăn tại nhà và chia sẻ công thức những món ăn chay. Anh cũng ưa thích trồng rau xanh để phục vụ cho bữa ăn cũng như tiếp đãi bạn bè.

Cả hai ngôi nhà của anh ở TPHCM và Đà Lạt đều có vườn rau để cung cấp nguồn thực phẩm cho bữa ăn và là nơi để nghệ sĩ thư giãn sau những bộn bề.

Đại Nghĩa vẫn chọn cuộc sống độc thân kín tiếng. Anh cho biết bản thân cảm thấy hài lòng với hiện tại và trân trọng những gì mình đang có. Với nam nghệ sĩ, sự bình yên trong tâm hồn, được làm nghề, được cống hiến và giúp đỡ mọi người mới là điều quan trọng nhất.

“Sóng gió trong cuộc sống là điều khó tránh. Khi mình đối diện bằng sự bình thản, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn”, Đại Nghĩa từng tâm sự.

Nam diễn viên ăn chay, sống an yên ở tuổi U50.

Đại Nghĩa còn được biết đến là một MC đắt show nhất nhì showbiz Việt. Với phong cách dẫn dắt tự nhiên, hài hước nhưng tinh tế, anh liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình ăn khách như Gương mặt thân quen, Ca sĩ bí ẩn, Giọng ải giọng ai, Chuẩn cơm mẹ nấu cùng nhiều gameshow nổi tiếng khác.