MC gắn bó với Ai Là Triệu Phú trong thời gian ngắn nhất là ai, cuộc sống hiện tại ra sao?

Tóm tắt nhanh: Thời gian dẫn ngắn nhất: Trong các "đời" MC của Ai Là Triệu Phú, nhà báo Phan Đăng là người có thời gian gắn bó ngắn nhất (3 năm, từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020).

Cột mốc & Lý do chia tay: Anh tiếp quản vị trí ghế nóng từ nhà báo Lại Văn Sâm vào cuối năm 2017, và chủ động rời đi sau 3 năm để tập trung cho các dự án cá nhân, viết sách và truyền thông.

Chân dung MC Phan Đăng: Sinh năm 1984, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2006. Anh nổi tiếng là cây viết bình luận thể thao sắc sảo và tác giả của nhiều cuốn sách tri thức.

Những chi tiết thú vị: Phan Đăng không hề nộp hồ sơ ứng tuyển MC mà được VTV chủ động mời thử sức.

Trong lịch sử hơn hai thập kỷ phát sóng của Ai Là Triệu Phú, chương trình đã chứng kiến sự dẫn dắt của nhiều gương mặt dẫn chương trình tên tuổi. Trong đó, nhà báo Phan Đăng là người có thời gian gắn bó ngắn nhất với vai trò MC, nhưng để lại những kỷ niệm khó quên cho khán giả.

Tháng 12/2017, nhà báo Lại Văn Sâm chính thức nghỉ hưu tại VTV, để lại chiếc ghế MC Ai Là Triệu Phú từng gắn liền với tên tuổi ông suốt 13 năm. Ngay sau đó, Phan Đăng bất ngờ xuất hiện và bắt đầu dẫn dắt số đầu tiên phát sóng vào tháng 1/2018.

Trong suốt 3 năm đồng hành (từ 2018 đến hết năm 2020), Phan Đăng đã mang đến một làn gió mới cho Ai Là Triệu Phú. Phong cách của anh được định hình bởi sự điềm tĩnh, chiều sâu tri thức, lối trò chuyện hóm hỉnh nhưng không kém phần uyên bác. Anh biết cách tạo không khí thư giãn cho người chơi thông qua những câu hỏi gợi mở tâm lý, cũng như dẫn đến góc nhìn đa chiều về các vấn đề xã hội.

Đến tháng 12/2020, Phan Đăng chính thức thông báo rời vị trí MC Ai Là Triệu Phú. Chia sẻ về lí do, nhà báo cho biết anh muốn tạm dừng các công việc truyền thông hiện tại để "lắng lại", đồng thời tập trung hoàn thành các dự án sách, sáng tạo nội dung cá nhân.

Sau khi Phan Đăng rời đi, vị trí MC được trao lại cho MC Đinh Tiến Dũng (GS. Cù Trọng Xoay).

Nhà báo Phan Đăng (tên đầy đủ là Phan Hải Đăng) sinh ngày 16/2/1984 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền vào năm 2006 và bắt đầu sự nghiệp báo chí chuyên nghiệp với vai trò cây viết bình luận thể thao. Trước khi trở thành MC truyền hình, Phan Đăng đã là gương mặt quen thuộc với độc giả qua các bài phân tích bóng đá sắc sảo, cũng như vai trò khách mời bình luận trên các kênh sóng VTV và chương trình Cà Phê Sáng.

Điều thú vị là khi bắt đầu đảm nhận vai trò MC, Phan Đăng lại không nộp hồ sơ và ứng tuyển như nhiều ứng viên khác. Anh nhận được cuộc gọi mời đến ghi hình thử trực tiếp từ bộ phận sản xuất đài VTV.

Ban biên tập đã đánh giá cao sự tự nhiên, trôi chảy và chiều sâu kiến thức của anh ngay trong buổi dẫn thử. Phan Đăng cũng từng hóm hỉnh tiết lộ rằng trong lần đầu tiên đứng trên sân khấu Ai Là Triệu Phú, anh cực kỳ hồi hộp nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh, chuyên nghiệp. May mắn là buổi quay hôm đó anh mặc quần ống rộng, nên khán giả truyền hình không phát hiện ra đôi chân anh đang run rẩy dưới ghế.