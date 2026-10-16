MC Đức Bảo dẫn dắt 'Vua tiếng Việt' mùa 7

Sau 6 mùa phát sóng, chương trình Vua tiếng Việt bước sang mùa thứ 7 với sự thay đổi ở vị trí người dẫn. MC Đức Bảo sẽ tiếp nối NSND Xuân Bắc, người gắn bó với 4 mùa đầu tiên, và MC Sơn Lâm, người đảm nhận vai trò này ở mùa 5 và mùa 6. Mùa mới dự kiến lên sóng VTV3 từ ngày 16/10, vào 21h thứ Sáu hằng tuần.

Đây là lần đầu tiên Đức Bảo dẫn dắt một gameshow chuyên về tiếng Việt. Trước đó, anh được biết đến qua các chương trình truyền hình và sự kiện trong nước, quốc tế, đặc biệt với khả năng dẫn song ngữ.

MC Đức Bảo

Thử thách mới sau 15 năm làm nghề

Tốt nghiệp ngành kỹ thuật, Đức Bảo bén duyên với truyền hình rồi theo đuổi công việc dẫn chương trình, dần trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng VTV. Anh từng dẫn nhiều sự kiện lớn như VinFuture, SEA Games, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) và V Concert. Năm 2022, nam MC nhận giải Biên tập viên - Dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards.

Tuy nhiên, lời mời dẫn Vua tiếng Việt khiến Đức Bảo có những băn khoăn. Theo chia sẻ của nam MC, việc được biết đến nhiều với khả năng dẫn tiếng Anh khiến anh nhìn nhận đây là lựa chọn có phần mạo hiểm, bởi chương trình đòi hỏi sự nhạy bén với ngôn ngữ mẹ đẻ.

Chia sẻ về thử thách mới, Đức Bảo cho biết ban đầu anh nghĩ mình có thể đảm nhận vai trò này, nhưng khi suy nghĩ kỹ hơn, anh nhận ra kinh nghiệm dẫn chương trình chưa chắc đã giúp ích nhiều như mong đợi. Với anh, tiếng Việt vốn gần gũi trong đời sống hằng ngày nhưng vẫn có nhiều lớp nghĩa, sắc thái và cách diễn đạt cần tiếp tục khám phá.

Nam MC cũng hài hước thừa nhận chưa biết mình sẽ đi được bao xa trong hành trình mới, hay sau chương trình vốn từ vựng sẽ tăng lên hay lòng tự trọng giảm xuống. Dù vậy, anh cho biết đã sẵn sàng đón nhận thử thách.

Cơ hội khám phá sâu hơn tiếng Việt

Thay vì xem mình là người đã am hiểu tường tận ngôn ngữ mẹ đẻ, Đức Bảo coi Vua tiếng Việt là cơ hội để học hỏi và làm phong phú thêm vốn hiểu biết của bản thân.

“Tôi đến với Vua tiếng Việt cũng với mục tiêu học hỏi, trau dồi và làm phong phú thêm vốn tiếng Việt của mình. Sau mỗi số dẫn, tôi lại thấy yêu tiếng Việt hơn một chút, bởi mình được học thêm rất nhiều điều từ chính người chơi và ban cố vấn”, nam MC chia sẻ.

Theo Đức Bảo, qua mỗi số ghi hình, anh có thêm những khám phá về từ ngữ, cách diễn đạt và sự phong phú của tiếng Việt. Kiến thức từ người chơi và ban cố vấn giúp anh mở rộng vốn hiểu biết, đồng thời khiến quá trình tìm hiểu ngôn ngữ mẹ đẻ trở nên thú vị hơn.

Trải nghiệm này cũng củng cố quan điểm mà nam MC từng nhiều lần đề cập: muốn giỏi ngoại ngữ, trước hết cần giỏi tiếng Việt. Theo anh, hiểu rõ ngôn ngữ của chính mình, từ cách dùng từ đến sắc thái biểu đạt, là nền tảng quan trọng để học hỏi và sử dụng một ngôn ngữ khác hiệu quả hơn.

Việc đảm nhận vai trò người dẫn Vua tiếng Việt mùa 7 mở ra một hướng trải nghiệm mới trong hành trình làm nghề của Đức Bảo. Từ thế mạnh dẫn song ngữ, anh sẽ thử sức với chương trình đòi hỏi khả năng xử lý ngôn ngữ tiếng Việt, đồng thời tiếp tục hoàn thiện kiến thức và kỹ năng thông qua quá trình đồng hành cùng người chơi và ban cố vấn.