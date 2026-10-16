Sau 6 mùa phát sóng, chương trình “Vua Tiếng Việt” trở lại với mùa thứ 7, có sự đồng hành của MC Đức Bảo. Anh là người dẫn chương trình thứ ba của gameshow này, sau NSND Xuân Bắc - gắn bó trong 4 mùa đầu tiên và MC Sơn Lâm đảm nhận vai trò dẫn dắt ở mùa 5 và mùa 6.

Với Đức Bảo, lời mời tham gia chương trình là một bất ngờ. Nam MC cho biết đã xin ban biên tập vài ngày để suy nghĩ trước khi quyết định. Điều khiến anh cân nhắc là lý do chương trình lựa chọn mình và bản thân có thể mang đến điều gì mới mẻ.

MC Đức Bảo dẫn dắt “Vua Tiếng Việt” mùa 7. Ảnh: VTV

Tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa, Đức Bảo bén duyên với truyền hình và dần trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng VTV. Anh được biết đến với khả năng dẫn song ngữ cùng kinh nghiệm tại nhiều sự kiện lớn trong nước và quốc tế như VinFuture, SEA Games, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) và V Concert. Năm 2022, anh nhận giải Biên tập viên - Dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards.

Chính thế mạnh dẫn tiếng Anh khiến Đức Bảo nhìn nhận việc tham gia “Vua Tiếng Việt” là một thử thách đáng cân nhắc. Anh tự đánh giá vốn tiếng Việt của mình ở mức khá, chưa đủ để tự tin rằng bản thân đã hiểu tường tận sự phong phú của ngôn ngữ mẹ đẻ.

“Thực ra ban đầu mình cũng hơi băn khoăn. Mình xuất phát điểm là dân kỹ thuật, sau này làm MC nhưng lại được biết đến nhiều bởi khả năng dẫn tiếng Anh. Vì thế, khi nhận lời với ‘Vua Tiếng Việt’, mình hiểu đây cũng là một lựa chọn có phần mạo hiểm và thách thức đối với chính bản thân mình trong vai trò người dẫn chương trình”, Đức Bảo chia sẻ.

Thay vì xem đây là áp lực phải chứng minh năng lực, nam MC coi mỗi số ghi hình là cơ hội học hỏi. Những kiến thức từ người chơi và ban cố vấn giúp anh khám phá thêm nhiều từ ngữ, cách diễn đạt và sắc thái phong phú của tiếng Việt. Với anh, dẫn chương trình cũng là quá trình tự học, trau dồi và hoàn thiện bản thân.

“Mình đến với ‘Vua Tiếng Việt’ cũng với mục tiêu học hỏi, trau dồi và làm phong phú thêm vốn tiếng Việt của mình. Sau mỗi số dẫn, mình lại thấy yêu tiếng Việt hơn một chút, bởi mình được học thêm rất nhiều điều từ chính người chơi và ban cố vấn”, anh bày tỏ.

MC Đức Bảo là gương mặt quen thuộc trên sóng VTV. Ảnh: VTV

Từ trải nghiệm này, Đức Bảo càng tin tưởng vào quan điểm muốn giỏi ngoại ngữ thì trước hết cần hiểu tốt tiếng Việt. Theo anh, việc nắm vững ngôn ngữ mẹ đẻ, từ cách dùng từ đến sắc thái biểu đạt, là nền tảng quan trọng để học tập và sử dụng một ngôn ngữ khác hiệu quả hơn.

Sau 15 năm gắn bó với nghề, “Vua Tiếng Việt” mở ra một chặng đường mới với Đức Bảo. Từ một MC song ngữ quen thuộc, anh bước vào lĩnh vực đòi hỏi sự nhạy bén với từng từ ngữ và chiều sâu của tiếng Việt.

“Vua Tiếng Việt” mùa 7 chính thức lên sóng từ ngày 16/10/2026 trên kênh VTV3, tiếp tục mang đến những thử thách ngôn ngữ, khơi gợi tình yêu và sự trân trọng tiếng Việt trong khán giả.