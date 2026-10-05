MC Đại Nghĩa chúc mừng hạnh phúc của Phương Mỹ Chi ở tuổi 23

Tối 3/10, nhạc hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Mưa lớn trước giờ khai màn nhưng không ngăn được hàng nghìn khán giả có mặt, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình.

Theo chia sẻ của MC Đại Nghĩa, hơn 5.000 khán giả đã mặc áo mưa, che dù và đứng dưới trời mưa để chờ đến thời điểm chương trình bắt đầu. Thậm chí khi anh xuất hiện trên sân khấu, thời tiết vẫn chưa chuyển biến.

Thay vì lựa chọn đứng dưới mái che, Đại Nghĩa quyết định bỏ nón, tháo khăn và trực tiếp dầm mưa để dẫn dắt câu chuyện về Phương Mỹ Chi. Nam nghệ sĩ cho biết sự nhiệt tình của khán giả khiến anh không có lý do gì để ngại thời tiết.

Phương Mỹ Chi tổ chức thành công đêm nhạc hội Dân chơi dân ca.

Sau khi đêm nhạc khép lại, Đại Nghĩa đăng tải những dòng chia sẻ đầy cảm xúc trên trang cá nhân. Anh gọi đây là "một đêm diễn thật đáng nhớ", đồng thời dành nhiều lời chúc mừng cho Phương Mỹ Chi sau dấu mốc mới trong sự nghiệp.

Điều Đại Nghĩa nhấn mạnh không chỉ nằm ở quy mô của chương trình hay sự cổ vũ từ khán giả, mà còn ở hình ảnh một Phương Mỹ Chi đang bước sang giai đoạn mới. Theo nam nghệ sĩ, nữ ca sĩ vẫn giữ giọng hát ngọt ngào cùng màu sắc dân ca vốn làm nên dấu ấn, nhưng đã chủ động kết hợp với âm nhạc hiện đại để tạo ra diện mạo trẻ trung hơn.

Đây cũng chính là điểm đáng chú ý trong hành trình của Phương Mỹ Chi. Từ một cô bé được biết đến với hình ảnh gắn liền với dân ca, nữ ca sĩ đang từng bước mở rộng giới hạn âm nhạc, tìm cách đưa những chất liệu truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ.

MC Đại Nghĩa là người dẫn dắt chương trình của Phương Mỹ Chi.

Đại Nghĩa nhìn nhận sự thay đổi ấy không làm mất đi bản sắc vốn có của Phương Mỹ Chi. Ngược lại, âm hưởng dân gian vẫn được giữ lại như một phần quan trọng trong cách cô xây dựng hình ảnh và âm nhạc.

Nam nghệ sĩ cho rằng Phương Mỹ Chi đang có một bước chuyển mình đáng chú ý khi dung hòa được hai yếu tố tưởng như đối lập: sự hiện đại, trẻ trung và chất liệu quê hương, dân tộc. Đây cũng là hướng đi mà nữ ca sĩ theo đuổi trong dự án mới.

Từ sân khấu Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi cho thấy mong muốn thoát khỏi những khuôn mẫu quen thuộc nhưng không phủ nhận nguồn gốc âm nhạc đã tạo nên tên tuổi của mình. Sự thay đổi vì thế không đơn thuần là câu chuyện làm mới hình ảnh, mà còn là quá trình tìm kiếm cách kể mới cho những giá trị âm nhạc quen thuộc.

Khép lại chia sẻ, Đại Nghĩa gửi lời chúc cho kế hoạch mới của đàn em được khán giả đón nhận và tiếp tục thăng hoa trên con đường nghệ thuật. Đặc biệt, anh mong Phương Mỹ Chi dù trưởng thành và có nhiều bước tiến mới vẫn giữ được sự đáng yêu, gần gũi của "một cô bé Chi" trong lòng khán giả.

Nam MC dành nhiều lời khen ngợi cho Phương Mỹ Chi sau khi đêm diễn kết thúc.

Khoảnh khắc hàng nghìn người vẫn kiên nhẫn đứng dưới mưa để chờ chương trình cũng phần nào cho thấy tình cảm mà khán giả dành cho Phương Mỹ Chi. Với nữ ca sĩ, Dân Chơi Dân Ca không chỉ là một đêm nhạc mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng: tiếp tục mang âm hưởng dân gian đi xa hơn, nhưng bằng một tinh thần trẻ trung và cách tiếp cận mới.