Sau khi giới thiệu album phòng thu thứ 8 mang tên TIX3 - Thời gian trôi, trừ riêng tôi, Bức Tường tiếp tục đưa tinh thần của album đến gần hơn với khán giả thông qua TIX3 LIVE TOUR 2026 gồm 2 đêm diễn tại HN và TPHCM trong tháng 12/2026.

Mới đây, Bức Tường chính thức công bố sự góp mặt của MC Anh Tuấn, ca sĩ Thùy Chi và ban nhạc The Flob trong hành trình âm nhạc đặc biệt này. Sự hiện diện của những nghệ sĩ với cá tính và hành trình hoạt động nghệ thuật khác biệt không chỉ mang đến những điểm nhấn đáng chờ đợi mà còn mở rộng không gian âm nhạc của TIX3 LIVE TOUR 2026.

Ban nhạc Bức Tường

MC Anh Tuấn, gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình sẽ có cuộc hội ngộ đặc biệt với Bức Tường trong tháng 12. Anh có mối quan hệ thân thiết với nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng từ những năm tháng cùng học tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Năm 2017, MC Anh Tuấn từng cùng Bức Tường tái hiện ca khúc Mắt đen với tiếng đàn cello, tạo nên một khoảnh khắc biểu diễn giàu cảm xúc và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Sự trở lại lần này tiếp tục là cuộc hội ngộ giữa những người bạn có chung tình yêu với âm nhạc và rock Việt. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chờ đợi việc MC Anh Tuấn xuất hiện bên cây đàn cello trên sân khấu concert của Bức Tường.

Ca sĩ Thùy Chi cũng sẽ góp mặt trong đêm diễn TIX3 LIVE TOUR 2026 tại TPHCM. Sở hữu giọng hát giàu cảm xúc cùng dấu ấn riêng trong dòng nhạc pop ballad, Thùy Chi từng tạo được sự đồng điệu với khán giả qua màn kết hợp cùng Bức Tường trong ca khúc Thời gian trôi, trừ riêng tôi.

MC Anh Tuấn và ca sĩ Thùy Chi.

Sự xuất hiện của nữ ca sĩ trên sân khấu lần này hứa hẹn mang đến một trải nghiệm âm nhạc thú vị. Chất rock mạnh mẽ, giàu năng lượng của Bức Tường sẽ có dịp đối thoại cùng giọng hát pop ballad sâu lắng của Thùy Chi mở ra một cách thể hiện mới cho những ca khúc quen thuộc cũng như những sáng tác của ban nhạc.

Bên cạnh 3 gương mặt khách mời vừa được công bố, TIX3 LIVE TOUR 2026 còn quy tụ những nghệ sĩ đã gắn bó với hành trình âm nhạc của Bức Tường như ca sĩ: Phạm Anh Khoa, Thỏ Trauma, nhạc sĩ Lưu Quang Minh, nghệ sĩ trẻ Nguyên Trần… TIX3 LIVE TOUR 2026 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội) vào ngày 12/12/2026 và Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM) vào ngày 26/12/2026.

Với tinh thần xuyên suốt từ album TIX3 - Thời gian trôi, trừ riêng tôi, tour diễn không chỉ là dịp để Bức Tường giới thiệu những sáng tác mới bên cạnh các ca khúc đã làm nên tên tuổi mà còn là hành trình kết nối những thế hệ khán giả, nghệ sĩ và những tâm hồn cùng chung tình yêu âm nhạc.

MC Anh Tuấn chơi cello trong bài "Mắt đen":