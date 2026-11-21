Khoản nợ kéo dài từ năm 2010, lãi và phí chậm trả gấp gần 4 lần dư nợ gốc

Theo thông báo mới công bố từ Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV), ngân hàng đang triển khai bán đấu giá khoản nợ có quy mô gần 1.000 tỷ đồng của Công ty cổ phần Sản xuất Nhật Minh. Khoản nợ này phát sinh từ hợp đồng tín dụng được ký kết vào ngày 30/9/2010 giữa Công ty cổ phần Sản xuất Nhật Minh và Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) dưới thời cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Hà Văn Thắm.

Tính đến ngày 16/11/2026, tổng nghĩa vụ nợ của Công ty cổ phần Sản xuất Nhật Minh tại ngân hàng đã lên tới 978,444 tỷ đồng. Trong cơ cấu khoản nợ, dư nợ gốc chiếm 197 tỷ đồng, trong khi phần dư nợ lãi, lãi phạt và phí chậm trả lên tới 781,444 tỷ đồng. Với tỷ trọng gần 80% tổng nghĩa vụ nợ, số tiền lãi và các khoản phạt chậm trả đã tăng cao gấp gần 4 lần so với phần nợ gốc ban đầu. Phía MBV cho biết nghĩa vụ nợ vẫn sẽ tiếp tục phát sinh thêm theo quy định hợp đồng cho đến khi doanh nghiệp hoàn tất toàn bộ việc thanh toán.

Đáng chú ý, đối chiếu với tổng nghĩa vụ nợ gần 978,5 tỷ đồng chốt tại ngày 16/11/2026, mức giá khởi điểm mà MBV đưa ra cho phiên đấu giá khoản nợ này là 976,674 tỷ đồng, tức chỉ thấp hơn khoảng 1,77 tỷ đồng so với tổng số nợ phải thu hiện hữu. Việc công khai rao bán khoản nợ tồn đọng kéo dài hơn 16 năm diễn ra sau khi ngân hàng trải qua quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ. Trước đó, sau biến cố liên quan đến ông Hà Văn Thắm, OceanBank được Ngân hàng Nhà nước mua lại bắt buộc với giá 0 đồng và giao VietinBank hỗ trợ quản trị. Đến ngày 17/10/2024, OceanBank hoàn tất chuyển giao bắt buộc về Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB) và chính thức đổi tên hoạt động thành Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) kể từ ngày 18/12/2024.

Thế chấp tài sản dự án đào tạo thuyền viên tại TP.HCM và 100% vốn Công ty Đông Phong

Theo hồ sơ công bố của MBV, khoản nợ của Công ty cổ phần Sản xuất Nhật Minh được bảo đảm bởi hai nhóm tài sản chính gồm bất động sản dự án và cổ phần doanh nghiệp. Tài sản bảo đảm thứ nhất là toàn bộ tài sản hình thành trên đất thuê thuộc dự án Trung tâm đào tạo và huấn luyện thuyền viên tại phường Long Bình, TP.HCM (theo địa giới hành chính trên hồ sơ tín dụng thời điểm năm 2010 thuộc quận 9).

Bên cạnh khối tài sản gắn liền với dự án trên đất thuê tại TP.HCM, nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần Sản xuất Nhật Minh còn được bảo đảm bằng toàn bộ cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Đông Phong. Phạm vi tài sản thế chấp này bao gồm cả phần vốn đã góp và quyền góp vốn, tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đông Phong.

Việc đưa khoản nợ gần 978,5 tỷ đồng ra bán đấu giá công khai thể hiện tiến độ xử lý dứt điểm các khoản tín dụng tồn đọng từ giai đoạn trước tại MBV sau khi về chung hệ sinh thái với Ngân hàng TMCP Quân đội. Trong trường hợp giá khởi điểm được ấn định ở mức 976,674 tỷ đồng, bám sát tổng nghĩa vụ nợ gốc và lãi tích lũy suốt hơn một thập kỷ qua, kết quả thu hồi vốn của ngân hàng sẽ phụ thuộc trực tiếp vào đánh giá của nhà đầu tư đối với tình trạng pháp lý và giá trị khai thác thực tế của dự án Trung tâm đào tạo và huấn luyện thuyền viên cũng như toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Đông Phong.