Giá chào tăng hơn 700 tỷ đồng, lãi và phí chiếm gần 80% nghĩa vụ

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) đang bán đấu giá khoản nợ của CTCP Sản xuất Nhật Minh với giá khởi điểm gần 977 tỷ đồng. Khoản tín dụng phát sinh từ hợp đồng ký ngày 30/9/2010 với Ngân hàng Đại Dương (OceanBank), trong thời gian ông Hà Văn Thắm giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng.

Năm 2021, OceanBank từng đưa khoản nợ Nhật Minh ra đấu giá với giá khởi điểm 528 tỷ đồng vào tháng 1, giảm còn 281 tỷ đồng tháng 6 và hơn 252 tỷ đồng tháng 7. Trong gần 6 tháng, mức chào giảm khoảng 275 tỷ đồng (52%). Hơn 5 năm sau, MBV đưa giá khởi điểm lên gần 977 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần mức chào tháng 7/2021.

Đối chiếu với tổng nghĩa vụ 652 tỷ đồng tạm tính đến ngày 23/10/2020, giá khởi điểm tháng 7/2021 chỉ tương đương 39%, thấp hơn 61% so với khoản phải thu tham chiếu. Hai thời điểm cách nhau gần 9 tháng, nên tỷ lệ này thể hiện mức chênh lệch giữa giá chào và nghĩa vụ được ghi nhận trước đó.

Trong quá trình xử lý khoản tín dụng, nghĩa vụ thanh toán của Nhật Minh tiếp tục gia tăng do lãi, lãi phạt và phí chậm trả. Đến ngày 6/11, tổng khoản phải thu đạt gần 977 tỷ đồng, bằng giá khởi điểm MBV đưa ra cho đợt đấu giá mới.

Tính đến ngày 16/11, tổng nghĩa vụ tăng lên hơn 978 tỷ đồng, gồm 197 tỷ đồng nợ gốc và 781 tỷ đồng lãi cùng phí. Phần lãi và phí chiếm gần 80% tổng nghĩa vụ, trong khi dư nợ gốc tại các thời điểm công bố vẫn giữ nguyên.

So với tháng 10/2020, lãi và phí tích lũy tăng khoảng 327 tỷ đồng (72%). Riêng giai đoạn 6–16/11, tổng nghĩa vụ phát sinh thêm gần 2 tỷ đồng, bình quân khoảng 177 triệu đồng/ngày. Phần ngoài gốc tiếp tục gia tăng, làm thay đổi đáng kể cơ cấu khoản phải thu.

Giá khởi điểm tháng 11 cao hơn khoảng 724 tỷ đồng (287%) so với mức chào tháng 7/2021. Trong khoản chênh lệch này, gần 325 tỷ đồng (45%) tương ứng với nghĩa vụ gia tăng từ tháng 10/2020 đến ngày 6/11, còn khoảng 399 tỷ đồng (55%) là khoảng cách giữa nghĩa vụ tham chiếu năm 2020 và giá chào tháng 7/2021.

Phần nghĩa vụ tích lũy thêm tương ứng với chưa đến một nửa mức tăng giá khởi điểm. Khoảng chênh lệch còn lại phản ánh mức giá chào năm 2021 thấp hơn đáng kể khoản phải thu tham chiếu, trong khi MBV hiện đưa giá khởi điểm lên bằng toàn bộ nghĩa vụ tại ngày 6/11.

Sự khác biệt này làm rõ cơ cấu biến động giá chào giữa hai thời kỳ. Giá trị kinh tế của quyền đòi nợ còn phụ thuộc vào dòng tiền có thể thu hồi từ Nhật Minh và các tài sản bảo đảm, qua đó ảnh hưởng đến mức giá mà nhà đầu tư sẵn sàng trả trong phiên đấu giá.

Dự án Long Bình và 100% cổ phần Đông Phong bảo đảm khoản nợ gần 1.000 tỷ đồng

Khoản nợ Nhật Minh được bảo đảm bằng toàn bộ tài sản hình thành trên đất thuê của dự án Trung tâm đào tạo và huấn luyện thuyền viên tại phường Long Bình, TP.HCM, cùng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đông Phong.

Theo thông tin công bố năm 2020, dự án Long Bình liên quan đến hợp đồng thế chấp ba bên giữa OceanBank, Nhật Minh và Đông Phong. Tài sản bảo đảm bổ sung khi đó gồm 18 triệu cổ phần Đông Phong, tương đương 100% vốn điều lệ, thuộc sở hữu của ông Trần Kim Thắng, bà Trần Bạch Lý và ông Trần Tiến Bình.

Trong đợt đấu giá hiện tại, danh mục bảo đảm tiếp tục bao gồm toàn bộ phần vốn đã góp và quyền góp vốn tương đương 100% vốn điều lệ Đông Phong. Phần vốn này bổ sung nguồn bảo đảm cho khoản tín dụng bên cạnh các tài sản liên quan đến dự án Long Bình.

Bên nhận chuyển nhượng khoản nợ tiếp nhận quyền đòi nợ cùng các quyền liên quan đến tài sản bảo đảm theo phạm vi hợp đồng và quy định pháp luật. Đối với dự án Long Bình, khả năng thu hồi phụ thuộc vào tình trạng pháp lý, thời hạn thuê đất, hiện trạng công trình và điều kiện chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất.

Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian xử lý và số tiền có thể thu về sau khi hoàn tất các nghĩa vụ liên quan. Chi phí pháp lý, quản lý tài sản hoặc hoàn thiện công trình, nếu phát sinh, sẽ làm giảm giá trị thu hồi ròng.

Đối với Đông Phong, giá trị kinh tế của số cổ phần thế chấp gắn với tài sản, nợ phải trả và khả năng tạo dòng tiền của doanh nghiệp. Việc bảo đảm bằng toàn bộ cổ phần tạo cơ sở xử lý phần vốn theo thỏa thuận, còn số tiền có thể thu hồi phụ thuộc vào tình hình tài chính và các quyền tài sản liên quan.

Mối liên hệ giữa Đông Phong và dự án Long Bình cũng ảnh hưởng đến việc xác định tổng giá trị bảo đảm. Trường hợp giá trị cổ phần đã bao gồm lợi ích kinh tế từ công trình, phần lợi ích tương ứng được phản ánh trong cùng nguồn thu hồi. Phạm vi quyền sở hữu, thứ tự ưu tiên thanh toán và chi phí xử lý sẽ tác động đến số tiền cuối cùng dành cho chủ nợ.

Đối với bên mua, mức giá chấp nhận trong phiên đấu giá phụ thuộc vào khả năng thanh toán của Nhật Minh, giá trị có thể xử lý của tài sản bảo đảm và thời gian thu hồi vốn. Sự khác biệt về chi phí vốn, năng lực xử lý và triển vọng thu hồi cũng có thể dẫn đến mức giá chấp nhận khác nhau đối với cùng một khoản nợ.

Về phía MBV, chuyển nhượng thành công khoản nợ phát sinh từ năm 2010 có thể bổ sung dòng tiền, đẩy nhanh quá trình xử lý nợ và giảm chi phí quản lý trong tương lai. Tác động đến lợi nhuận kế toán phụ thuộc vào giá giao dịch thực tế, giá trị ghi sổ, dự phòng rủi ro đã trích lập và các chi phí liên quan.

Theo kế hoạch, phiên đấu giá diễn ra lúc 9h ngày 30/11 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 2 Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước kết thúc lúc 17h ngày 25/11, với số tiền gần 98 tỷ đồng, tương đương 10% giá khởi điểm.