MBV được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 3500 tỷ đồng

Giao dịch tại Ngân hàng MBV.

Nguồn vốn tăng thêm đến từ việc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của MBV, thực hiện góp vốn 3500 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của MB tại MBV là 100%.

MBV cho biết, việc tăng vốn điều lệ là cơ sở quan trọng để MBV nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động, bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế, đồng thời tăng cường vị thế cạnh tranh và tạo tiền đề thực hiện các mục tiêu chiến lược của ngân hàng trong giai đoạn tới.