MBV được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của MBV, sẽ thực hiện góp vốn 3.500 tỷ đồng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 136/QĐ-QLGS4 ngày 15/10/2026, chấp thuận việc Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng.

Theo thông tin được công bố, nguồn vốn tăng thêm đến từ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của MBV, thông qua việc góp vốn 3.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của MB tại MBV vẫn là 100%.

MBV cho biết, việc tăng vốn điều lệ là cơ sở để ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Qua đó, ngân hàng hướng tới đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế.

Bên cạnh đó, MBV kỳ vọng việc tăng vốn sẽ góp phần tăng cường vị thế cạnh tranh, tạo tiền đề thực hiện các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn tới.