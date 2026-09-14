MBS Research nói về nghịch lý dòng tiền khi Việt Nam nâng hạng: ‘Bán một lần, mua nhiều đợt’

Trong chiến lược tuần 14–18/9, các nhà phân tích MBS cho rằng việc Việt Nam chính thức được nâng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi vào ngày 21/9 là một dấu mốc quan trọng. Tuy nhiên, đi cùng sự kiện này có thể là một “nghịch lý” về dòng tiền trong ngắn hạn.

Nhóm phân tích mô tả cơ chế này là “bán một lần, mua nhiều đợt”.

Theo đó, các quỹ mô phỏng chỉ số Frontier Markets sẽ phải tất toán và bán danh mục cổ phiếu Việt Nam trước ngày 21/9. Trong khi đó, các quỹ Emerging Markets dự kiến chỉ giải ngân đợt đầu với tỷ trọng khoảng 10% trong năm 2026, còn ba đợt tiếp theo diễn ra trong năm 2027.

Sự lệch nhau về thời điểm giữa lực bán và lực mua khiến tác động ngắn hạn của câu chuyện nâng hạng có thể không đi theo kỳ vọng đơn giản rằng dòng vốn mới sẽ lập tức chảy mạnh vào thị trường.

Điểm thận trọng hơn trong góc nhìn của MBS nằm ở trạng thái của thị trường hiện tại.

Các chuyên gia nhận định thị trường không có động lực hỗ trợ nào trong ngắn hạn, dù tháng 9 là thời điểm có sự kiện nâng hạng. Thanh khoản đã giảm về mức thấp nhất kể từ đầu năm, qua đó cho thấy dòng tiền vẫn đang trong trạng thái thận trọng.

MBS cho rằng diễn biến này phản ánh việc nhà đầu tư ít kỳ vọng thị trường có “sóng” và càng có thêm lý do để chờ đợi những tín hiệu hỗ trợ rõ ràng hơn.

Ở góc nhìn kỹ thuật, VN-Index đã mất ngưỡng 1.800 điểm. Dù chỉ số vẫn cao hơn vùng “đáy 2” quanh 1.730 điểm, nhiều nhóm cổ phiếu đã xuyên qua vùng hỗ trợ tương ứng, trong đó có chứng khoán, bán lẻ, bảo hiểm, logistics, bất động sản khu công nghiệp và đầu tư công.

Từ diễn biến trên, các nhà phân tích nhấn mạnh rằng “đang có sự lệch pha giữa chỉ số VN-Index và cổ phiếu”.

Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào chỉ số chung, MBS khuyến nghị nhà đầu tư nên “căn cứ vào vị thế của cổ phiếu thay vì tham chiếu chỉ số chung để hành động”.

Đây cũng là lý do bộ phận phân tích giữ quan điểm thận trọng cho tuần mới, đặc biệt khi thị trường bước vào giai đoạn có nhiều biến số cùng lúc.

Về chiến lược hành động, MBS khuyến nghị không nên mua đuổi và hạn chế mở thêm vị thế mới nếu VN-Index không giữ được ngưỡng 1.790 điểm.

Vùng hỗ trợ ngắn hạn được xác định quanh 1.770–1.780 điểm. Trong kịch bản thận trọng hơn, vùng hỗ trợ của thị trường nằm tại 1.680–1.700 điểm. Nếu VN-Index giảm xuống dưới 1.760 điểm, nhà đầu tư có thể đưa tỷ trọng cổ phiếu và tiền mặt về mức 50/50.

Như vậy, dù nâng hạng vẫn là câu chuyện tích cực dài hạn, góc nhìn của MBS đối với thị trường ngắn hạn vẫn nghiêng về thận trọng: dòng tiền có thể lệch pha, thanh khoản thấp, chỉ số và cổ phiếu vận động không đồng đều, trong khi chiến lược ưu tiên vẫn là chờ tín hiệu rõ hơn thay vì mua đuổi.