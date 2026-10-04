MBS: Ngành thép khởi sắc, ngành xây dựng gặp áp lực trong quý 3/2026

Ảnh minh họa: Coteccons.

Trong báo cáo mới công bố của CTCP Chứng khoán MB (MBS), ngành xây lắp tiếp tục được hỗ trợ bởi tiến độ giải ngân đầu tư công và sự phục hồi của xây dựng dân dụng, song mức độ hưởng lợi đối với các doanh nghiệp niêm yết trong quý 3/2026 sẽ có sự khác biệt.

Theo thống kê từ Bộ Tài chính được MBS dẫn lại, giải ngân đầu tư công trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 513.300 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước (YoY) và đạt 50,2% kế hoạch năm.

Nếu tiến độ giải ngân tiếp tục được đẩy mạnh trong những tháng cuối năm, MBS cho rằng tỷ lệ giải ngân cả năm có thể đạt khoảng 99% kế hoạch, tương đương 1.013 tỷ đồng, tăng 13% YoY.

Nguồn cung nhà ở xã hội cũng được dự báo tiếp tục tăng trong năm nay, với khoảng 158.000 căn có thể hoàn thành, tăng 50% YoY. Các dự án hạ tầng lớn và những khu đô thị quy mô lớn cũng được kỳ vọng tạo thêm nhu cầu cho ngành xây dựng.

Tuy nhiên, theo MBS, giá thép và xi măng lần lượt tăng khoảng 7% và 10% YoY đang tạo áp lực lên biên lợi nhuận của các doanh nghiệp xây lắp, trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh và chi phí sản xuất, vận chuyển ‘leo thang’.

Lợi nhuận Vinaconex có thể giảm đến 94%

Trong nhóm doanh nghiệp được MBS theo dõi, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII) được dự báo có lợi nhuận ròng quý 3/2026 tăng mạnh nhất, khi tăng 18% YoY lên 13 tỷ đồng. Kết quả này chủ yếu được hỗ trợ bởi diễn biến khả quan của mảng BOT, trong khi mảng xây lắp giảm nhẹ 5% YoY do biên lợi nhuận gộp thu hẹp.

Đứng tiếp theo là CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV) với lợi nhuận ròng quý 3 dự kiến đạt 160 tỷ đồng, tăng 8% YoY. Theo MBS, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng xây lắp, nhờ đóng góp của các dự án lớn như cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Trung Lương - Mỹ Thuận (giai đoạn 2). Trong khi đó, mảng BOT được dự báo duy trì ổn định so với cùng kỳ năm 2025.

Với CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD), doanh thu quý 3/2026 được MBS dự báo tăng 30% YoY lên 9.690 tỷ đồng, song lợi nhuận ròng giảm 32% YoY xuống 200 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp không còn ghi nhận khoản lãi từ hoạt động thoái vốn như cùng kỳ năm trước.

MBS dự báo biên lợi nhuận gộp của CTD trong quý 3 đạt khoảng 4,3%, nhờ đóng góp từ các dự án mới có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật cao. Giá trị các hợp đồng xây dựng chưa thực hiện (backlog) của doanh nghiệp được ước tính tăng 62% YoY lên khoảng 68.000 tỷ đồng.

Ở Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HoSE: VCG), lợi nhuận ròng quý 3/2026 được dự báo có thể giảm 94% YoY xuống 195 tỷ đồng, do doanh thu mảng xây lắp giảm 10% YoY, đồng thời doanh nghiệp không còn ghi nhận khoản lợi nhuận hơn 3.000 tỷ đồng từ thoái vốn dự án.

Ngành thép hưởng lợi từ nhu cầu nội địa

Trái với nhóm xây lắp, MBS đánh giá triển vọng ngành thép tích cực hơn trong quý 3/2026, chủ yếu nhờ nhu cầu trong nước.

Sản lượng thép tiêu thụ nội địa dự kiến đạt khoảng 7,68 triệu tấn, tăng 20% YoY. Trong đó, sản lượng thép xây dựng và thép cuộn cán nóng (HRC) lần lượt tăng khoảng 26% và 35% YoY.

Theo MBS, nhu cầu từ xây dựng, hạ tầng và dân dụng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của ngành. Bên cạnh đó, việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với HRC khổ rộng được kỳ vọng hỗ trợ thị phần của sản phẩm HRC nội địa. Thị phần HRC sản xuất trong nước có thể tăng lên trên 70%, so với khoảng 60% trong năm 2025, trong bối cảnh lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc giảm hơn 10% YoY.

Về giá bán, giá thép xây dựng quý 3/2026 được MBS ước tính tăng khoảng 7% YoY lên 560 USD/tấn, trong khi giá HRC tăng 6% lên khoảng 550 USD/tấn. Giá quặng sắt được dự báo duy trì quanh 96 USD/tấn, còn giá than tăng khoảng 15% YoY lên 265 USD/tấn.

MBS nhận định mặt bằng giá thép cao hơn có thể bù đắp phần nào mức tăng của nguyên vật liệu, qua đó hỗ trợ biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp trong ngành.

Tại CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG), MBS dự báo doanh thu công ty trong quý 3 tăng 9% YoY, nhờ giá bán tăng khoảng 7% và sản lượng tăng nhẹ 2%. Biên lợi nhuận gộp có thể tăng 2 điểm phần trăm YoY lên 14%, nhờ giá bán cao hơn giá nguyên liệu HRC. Dù chi phí tài chính được dự báo tăng 47% YoY trong bối cảnh lãi vay duy trì ở mức cao, lợi nhuận ròng HSG vẫn có thể đạt 220 tỷ đồng, tăng 159% YoY.

Với CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG), MBS kỳ vọng sản lượng thép quý 3/2026 đạt 4,1 triệu tấn, tăng 38% YoY, trong đó sản lượng HRC tăng 68% YoY. Giá thép dự kiến tăng 7% YoY, qua đó hỗ trợ doanh thu tăng 50% YoY, lên 55.200 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng được dự báo đạt khoảng 17%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Theo MBS, chi phí tài chính của HPG có thể tăng 60% YoY do dư nợ vay tăng và mặt bằng lãi suất ở mức cao. Tuy nhiên, nhờ doanh thu và biên lợi nhuận gộp cải thiện, lợi nhuận ròng HPG có thể đạt 5.600 tỷ đồng, tăng 40% YoY.

Đối với CTCP Thép Nam Kim (HoSE: NKG), doanh thu quý 3/2026 được dự báo tăng 10% YoY, nhờ sản lượng tăng 7% và giá bán tăng khoảng 3% YoY. Biên lợi nhuận gộp có thể tăng 2,3 điểm phần trăm lên 7%, giúp lãi ròng đạt 65 tỷ đồng, tăng 30% YoY, dù chi phí tài chính tăng 22% YoY.

Mộc An