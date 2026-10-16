MBS lãi hơn 900 tỷ đồng sau 9 tháng, mảng môi giới chuyển sang thua lỗ

CTCP Chứng khoán MB (MBS, HNX: MBS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 394 tỷ đồng trong quý III/2026, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước, dù doanh thu hoạt động tăng 25% lên 1.453 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, doanh thu từ hoạt động cho vay và phải thu tiếp tục là một trong những nguồn thu lớn của MBS đạt 487 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ cho vay ký quỹ (margin) đạt khoảng 476 tỷ đồng, tăng 28%.

Trái với diễn biến tích cực của hoạt động cho vay, môi giới chứng khoán ghi nhận kết quả kém khả quan hơn. Doanh thu môi giới trong quý đạt 127 tỷ đồng, giảm 65% so với mức 369 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, chi phí môi giới vẫn ở mức 130 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, MBS lỗ gộp khoảng 2,8 tỷ đồng từ hoạt động này, thay vì ghi nhận lãi gộp 76 tỷ đồng như cùng kỳ năm trước.

Diễn biến trên đi cùng sự suy giảm về quy mô giao dịch của khách hàng tại MBS. Giá trị giao dịch môi giới trong quý III/2026 đạt khoảng 114.410 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ. Thị phần môi giới cổ phiếu trên HOSE cũng giảm từ 5,61% xuống 4,84%, đưa công ty xuống vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng thị phần quý III/2026.

Sau khi trừ chi phí, MBS lỗ gộp khoảng 2,8 tỷ đồng từ hoạt động môi giới chứng khoán (Ảnh: MBS).

Ở mảng tự doanh, doanh thu từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 593 tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí liên quan đến danh mục này cũng tăng mạnh, từ 80 tỷ đồng lên 481 tỷ đồng. Sau khi bù trừ lãi và lỗ, khoản lãi FVTPL còn khoảng 112 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng 32% lên 312 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay và lãi trái phiếu gia tăng. Cụ thể, chi phí lãi vay đạt khoảng 264 tỷ đồng, tăng 23% trong khi lãi trái phiếu ở mức 46 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Đây cũng là một trong những yếu tố gây sức ép lên lợi nhuận trong bối cảnh doanh thu hoạt động vẫn tăng trưởng.

Bù lại, doanh thu từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) đạt 127 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 27 tỷ đồng cùng kỳ. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản thu này chủ yếu đến từ lãi trái phiếu, với khoảng 105 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí và thuế, MBS đạt 315 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III/2026, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của công ty đạt 3.668 tỷ đồng, tăng 40%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.139 tỷ đồng, tăng 10,7% còn lợi nhuận sau thuế đạt 907 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, MBS đặt mục tiêu doanh thu 4.675 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.850 tỷ đồng. Sau 9 tháng, công ty đã thực hiện khoảng 78% kế hoạch doanh thu nhưng mới hoàn thành 61% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của MBS đạt gần 35.196 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Trong đó, cho vay tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, với giá trị 16.695 tỷ đồng, tương đương 47% tổng tài sản. Riêng dư nợ cho vay ký quỹ đạt 16.510 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2025.

Cùng với hoạt động cho vay, công ty gia tăng quy mô đầu tư vào các tài sản tài chính.

Danh mục FVTPL có giá trị ghi sổ 4.914 tỷ đồng, tăng 58% so với đầu năm. Khoản mục này chủ yếu gồm giấy tờ có giá và trái phiếu; giá trị cổ phiếu niêm yết chỉ khoảng 82 tỷ đồng.

Danh mục AFS cũng tăng 32% lên 4.069 tỷ đồng, phần lớn là trái phiếu. Trong khi đó, tài sản tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm từ 6.714 tỷ đồng xuống 6.030 tỷ đồng, toàn bộ là tiền gửi có kỳ hạn.

Về nguồn vốn, dư nợ vay ngắn hạn cuối quý III/2026 ở mức 15.608 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm. Ngược lại, tổng dư nợ trái phiếu ngắn hạn và dài hạn tăng 75%, lên 2.731 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 11.255,9 tỷ đồng, tăng 40,8% so với cuối năm 2025. Việc tăng vốn góp phần mở rộng nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, trong đó dư nợ margin tăng gần 2.000 tỷ đồng và quy mô danh mục FVTPL, AFS cũng được nâng lên.