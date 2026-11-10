MBS: HDBank kỳ vọng HDSaison và HDSecurities tăng tốc đóng góp lợi nhuận quý IV

Lợi nhuận quý III tăng 9%, tín dụng tăng hơn 32%

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã: HDB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt 5.176 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ nhưng giảm 27% so với quý trước.

Theo báo cáo cập nhật ngày 5/11 của Chứng khoán MB (MBS), mức giảm so với quý trước chủ yếu do quý II có khoản thu góp vốn 1.079 tỷ đồng từ việc hợp nhất HD Securities. Loại trừ khoản này, lợi nhuận trước thuế tăng 10,6% so với cùng kỳ và giảm 14% so với quý trước.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 18.379 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ, hoàn thành 61,1% kế hoạch năm (30.100 tỷ đồng).

Riêng quý III, lợi nhuận ròng của cổ đông ngân hàng mẹ chỉ tăng 1,7% so với cùng kỳ, lên 3.707 tỷ đồng do lợi ích cổ đông thiểu số tăng lên 359 tỷ đồng, so với 152 tỷ đồng cùng kỳ.

Về hoạt động kinh doanh, thu nhập lãi thuần đạt 9.288 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ nhưng giảm 4,8% so với quý trước. Thu nhập ngoài lãi đạt 2.090 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ, chiếm 18,4% tổng thu nhập hoạt động.

Trong đó, lãi thuần từ dịch vụ tăng 41,3% lên 1.677 tỷ đồng; lãi thuần từ vàng, ngoại hối đạt 248 tỷ đồng, giảm 27,9%; lãi từ chứng khoán kinh doanh đạt 138 tỷ đồng, so với 4 tỷ đồng cùng kỳ.

Chi phí hoạt động tăng 13,4% lên 2.820 tỷ đồng, chậm hơn mức tăng 19,6% của tổng thu nhập hoạt động, giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) quý III giảm về 24,79%. Lũy kế 9 tháng, CIR đạt 24,88%.

Tại cuối tháng 9, tổng tài sản HDBank đạt 1,143 triệu tỷ đồng, tăng 22,7% so với đầu năm. Tín dụng đạt 745.310 tỷ đồng, tăng 32,1%, trong đó dư nợ cho vay khách hàng và mua nợ đạt 730.467 tỷ đồng, tăng 28,1%, so với mức tăng 11,6% toàn ngành.

Tiền gửi khách hàng đạt 709.167 tỷ đồng, tăng 26,5% so với đầu năm. Nếu cộng giấy tờ có giá, quy mô huy động đạt 836.540 tỷ đồng, tăng 29%.

Biên lãi thu hẹp, nợ xấu gia tăng

Dù tín dụng tăng trưởng mạnh, MBS chỉ ra rằng chi phí vốn tăng nhanh hơn lợi suất tài sản sinh lời đã gây áp lực lên biên lãi ròng (NIM) của HDBank.

NIM quý III thu hẹp 64 điểm cơ bản so với cùng kỳ và 47 điểm cơ bản so với quý trước, về 3,73%, đảo chiều mức phục hồi của quý II/2026 (4,19%).

Chi phí vốn tăng lên 6,79%, trong khi lợi suất tài sản sinh lời đạt 10,38% và lãi suất cho vay đạt 10,44%.

Lũy kế 9 tháng, NIM đạt 3,9%, so với 5,04% cùng kỳ năm trước và 4,8% cả năm 2025. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) giảm về 7,78%. Ban lãnh đạo thừa nhận CASA hiện chưa phải điểm mạnh.

Ban lãnh đạo kỳ vọng NIM cả năm 2026 ở mức trên 4%, thấp hơn mục tiêu 4,5% nêu tại buổi họp quý II/2026, dựa trên kỳ vọng chi phí huy động hạ nhiệt trong quý IV.

Bên cạnh áp lực biên lãi, theo MBS, tỷ lệ nợ xấu nhóm 3-5 trên dư nợ cho vay khách hàng theo báo cáo tài chính tăng lên 3,42%, cao hơn 52 điểm cơ bản so với cùng kỳ, 63 điểm cơ bản so với quý trước và 99 điểm cơ bản so với cuối năm 2025.

Nợ xấu nhóm 3-5 tăng 85% so với đầu năm, lên 24.642 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng 145,3% lên 9.855 tỷ đồng; nợ nhóm 4 tăng 11,4% lên 6.128 tỷ đồng và nợ nhóm 5 tăng 127,7% lên 8.659 tỷ đồng.

Nợ nhóm 2 giảm 10,2% so với quý trước, về 27.821 tỷ đồng.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) của HDBank đạt 45,99%, tăng 261 điểm cơ bản so với cùng kỳ nhưng giảm 402 điểm cơ bản so với quý trước. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý III tăng 47,4% so với cùng kỳ, lên 3.381 tỷ đồng.

Theo MBS, tỷ lệ nợ xấu nhóm 3-5 theo báo cáo tài chính ở mức 3,42%, cao hơn so với tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 2,55% do ban lãnh đạo HDBank công bố theo Thông tư 31, tương ứng chênh lệch 87 điểm cơ bản. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ được công bố ở mức 2,45%.

Ban lãnh đạo giải thích nguyên nhân nợ xấu tăng do khách hàng cá nhân sản xuất kinh doanh nông nghiệp, hộ kinh doanh và một số doanh nghiệp gặp khó khăn dòng tiền trước giá xăng dầu, lãi suất cho vay tăng và thị trường bất động sản biến động.

Theo ban lãnh đạo, nợ xấu phân tán, không tập trung ở một ngành và hơn 85% dư nợ có tài sản đảm bảo. Mục tiêu nợ xấu dưới 2% được nhắc lại là cam kết của ban điều hành với cổ đông.

Cần hơn 11.700 tỷ đồng lợi nhuận trong quý cuối năm để hoàn thành kế hoạch

Về triển vọng kinh doanh, HDBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 30.100 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước. Sau 9 tháng, ngân hàng mới hoàn thành 61,1% mục tiêu.

Theo tính toán của MBS, phần lợi nhuận còn lại cần đạt trong quý IV là 11.721 tỷ đồng, so với 5.176 tỷ đồng của quý III và 7.095 tỷ đồng của quý II, quý có lợi nhuận cao nhất từ đầu năm 2026.

Ban lãnh đạo gọi mức lợi nhuận 30.100 tỷ đồng là "mục tiêu phấn đấu", kỳ vọng HD Saison và HD Securities tăng tốc đóng góp trong quý IV.

Đối với tín dụng, ngân hàng duy trì mục tiêu tăng trưởng trên 35%, trong khi tổng tài sản và huy động dự kiến tăng 28%. Theo MBS, để đạt mục tiêu tín dụng 35%, dư nợ cho vay khách hàng và mua nợ cần tăng thêm khoảng 5,4% trong quý cuối năm.

Quý IV là mùa cao điểm trước Tết, ngân hàng ưu tiên cho vay cá nhân và tài chính tiêu dùng, sản xuất kinh doanh và tài trợ chuỗi giá trị.

Về chi phí vốn, HDBank đã giảm lãi suất huy động 50 điểm cơ bản ở kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, dự kiến giảm thêm 30-50 điểm cơ bản đến cuối năm và tiếp tục giảm chậm hơn trong nửa đầu năm 2027.

Để cải thiện NIM, ngân hàng định hướng tăng CASA, đa dạng hóa vốn trung và dài hạn quốc tế, đồng thời dịch chuyển cơ cấu sang cho vay bán lẻ, vùng nông thôn và đô thị loại 2 có lợi suất cao hơn.

Chiến lược CASA gồm khai thác tệp hơn 35 triệu khách hàng của hệ sinh thái, hợp tác thanh toán với các chuỗi cây xăng lớn, cùng dòng tiền từ viện phí, học phí và chi lương.

Bên cạnh hoạt động ngân hàng cốt lõi, kế hoạch IPO các công ty thành viên cũng là một trong những trọng tâm chiến lược của HDBank.

Theo cập nhật từ MBS, HD Securities dự kiến chào bán IPO trong tháng 11 và kết thúc vào tháng 12/2026, niêm yết cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Mức giá chào bán dự kiến 38.900 đồng/cổ phiếu, tương đương định giá khoảng 1,8 tỷ USD.

Trong 9 tháng, HD Securities ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.241 tỷ đồng, đạt 66,3% kế hoạch lợi nhuận năm. Trong khi đó, HD Saison đạt lợi nhuận trước thuế 1.184 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ.

Ban lãnh đạo HDBank cũng cho biết HD Saison sẽ thực hiện IPO, song các thông tin chi tiết sẽ được công bố sau.