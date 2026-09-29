MBS dự báo lợi nhuận quý III/2026 của 13 ngân hàng đạt gần 67.000 tỷ đồng, tăng 19%

Nhóm ngân hàng quốc doanh dẫn dắt đà cải thiện NIM

Theo dự báo của MBS, lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của 13 ngân hàng trong phạm vi theo dõi có thể đạt 66.912 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần cải thiện và chi phí dự phòng giảm tại nhóm ngân hàng quốc doanh, trong khi nhóm ngân hàng tư nhân tiếp tục phân hóa mạnh do áp lực NIM và trích lập dự phòng.

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank (VCB), VietinBank (CTG) và BIDV (BID) đều được dự báo ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III tăng mạnh so với cùng kỳ, với mức tăng lần lượt khoảng 29%, 27,4% và 21%.

Điểm chung của nhóm này là tăng trưởng hoạt động cho vay tiếp tục dựa nhiều vào khách hàng doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn và FDI, trong khi biên lãi ròng có xu hướng cải thiện hoặc chịu ít áp lực hơn so với nhiều ngân hàng tư nhân.

Vietcombank được MBS dự báo tín dụng đến cuối quý III có thể tăng khoảng 9% so với đầu năm, chủ yếu được dẫn dắt bởi cho vay khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp lớn và FDI, trong khi tín dụng bán lẻ tăng chậm hơn. Tăng trưởng huy động, bao gồm giấy tờ có giá, dự kiến đạt khoảng 8% so với đầu năm.

NIM quý III dự báo gần 3%, tăng 38 điểm cơ bản so với cùng kỳ và gần như đi ngang so với quý trước, nhờ lợi suất cho vay cải thiện khi tỷ trọng vay trung, dài hạn chuyển sang lãi suất thả nổi tăng, cùng lợi thế CASA và chi phí vốn thấp. Lợi nhuận sau thuế được dự báo đạt 11.653 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với quý III/2025.

BIDV được dự báo đạt 7.365 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. NIM quý III dự kiến cải thiện nhẹ so với cùng kỳ và đi ngang so với quý trước, chủ yếu do tỷ trọng các khoản cho vay chuyển sang thả nổi lãi suất dần gia tăng.

Thu nhập lãi thuần tăng 18%, nguồn thu từ nợ đã xử lý và phí dịch vụ tiếp tục đóng góp. Khác với các nhà băng trên, chi phí dự phòng của BIDV vẫn được dự báo tăng khoảng 6% so với cùng kỳ, song mức tăng này chưa làm mất đi động lực tăng trưởng lợi nhuận.

Tại VietinBank, MBS dự báo tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 10% so với đầu năm, nhỉnh hơn so với mức 9% của huy động tiền gửi. Các dự án lớn phục vụ cho sự kiện Hội nghị APEC 2027 dự kiến sẽ được đẩy mạnh giải ngân trong nửa cuối 2026. Huy động dự báo tiếp tục được thúc đẩy bởi nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn và FDI.

NIM quý III dự báo ở mức 2,7%, tăng 14 điểm cơ bản so với cùng kỳ, cho thấy biên lãi tiếp tục cải thiện. Đồng thời, chi phí trích lập dự phòng có thể giảm 45,8% so với cùng kỳ nhờ chất lượng tài sản được duy trì. Trên cơ sở đó, lợi nhuận sau thuế quý III được dự báo đạt 10.843 tỷ đồng, tăng 27,4% so với cùng kỳ.

Nhiều ngân hàng báo lãi tăng hai con số

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, HDBank (HDB) nổi bật nhất với lợi nhuận sau thuế quý III/2026 được dự báo tăng 58% so với cùng kỳ, cao nhất trong số các ngân hàng được theo dõi.

Động lực của HDBank đến từ tăng trưởng hoạt động tín dụng đi cùng sự phục hồi của biên lãi. NIM quý III được dự báo đạt 4,7%, tăng 19 điểm cơ bản so với cùng kỳ. Dù chi phí trích lập tăng 23,2%, lợi nhuận sau thuế vẫn được dự báo tăng 58%, lên khoảng 6.000 tỷ đồng.

VPBank (VPB) cũng nằm trong nhóm có mức tăng trưởng cao, với lợi nhuận sau thuế dự báo tăng 26,6%. Động lực đến từ thu nhập lãi thuần dự báo tăng khoảng 26%, trong khi thu nhập ngoài lãi tăng trên 10%, được hỗ trợ bởi hoạt động dịch vụ và các khoản thu nhập khác.

Techcombank (TCB), VIB, ACB và TPBank (TPB) cũng được dự báo có lợi nhuận sau thuế tăng hai chữ số.

Cụ thể, Techcombank được dự báo tăng lợi nhuận sau thuế 17,5% so với cùng kỳ. NIM quý III có thể giảm 17 điểm cơ bản, nhưng chi phí trích lập lại giảm 13,1%.

VIB được kỳ vọng có lợi nhuận sau thuế tăng 17,3%, đạt hơn 1900 tỷ đồng. NIM được dự báo giảm 13 điểm cơ bản, trong khi chi phí trích lập giảm 10%.

ACB được dự báo lợi nhuận sau thuế tăng 12%. NIM trong chín tháng được dự báo giảm nhẹ 6 điểm cơ bản so với cùng kỳ. Một yếu tố gây áp lực là chi phí trích lập dự kiến tăng 2,5 lần do nền thấp của năm trước và tác động từ Nghị định 86/2024. Tuy nhiên, CIR được duy trì ở mức khoảng 30%, giúp lợi nhuận trước thuế quý III vẫn tăng khoảng 12%.

TPBank cũng được dự báo tăng lợi nhuận sau thuế khoảng 12,7%. Thu nhập lãi thuần có thể tăng 12% và thu nhập ngoài lãi tăng 8%, chủ yếu nhờ hoạt động dịch vụ và thu nhập khác. Dù vậy, NIM được dự báo giảm 31 điểm cơ bản, trong khi chi phí dự phòng tăng khoảng 5%.

OCB cũng được dự báo lợi nhuận sau thuế quý III tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

EIB, LPB và STB có thể báo lợi nhuận giảm so với cùng kỳ

Trái với xu hướng lợi nhuận tăng tích cực của phần lớn ngân hàng trong nhóm theo dõi, Eximbank (EIB), LPBank (LPB) và Sacombank (STB) được dự báo ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III giảm so với cùng kỳ. Trong đó, STB giảm mạnh nhất 50,4%, EIB giảm 27,2% và LPB giảm 10,4%.

Điểm chung của ba ngân hàng là áp lực giảm NIM đi kèm với chi phí dự phòng gia tăng.

Tại Eximbank, chi phí vốn được dự báo tăng 270 điểm cơ bản so với cùng kỳ, kéo NIM xuống 2%, giảm 32 điểm cơ bản. Cùng với đó, chi phí trích lập tăng 53,4% và CIR duy trì trên 55%, khiến lợi nhuận trước thuế quý III dự báo giảm 27,8%.

LPBank cũng chịu sức ép từ chi phí vốn khiến NIM giảm so với cùng kỳ, qua đó làm thu nhập lãi thuần giảm nhẹ. Dù thu nhập ngoài lãi được kỳ vọng tăng nhờ phí dịch vụ, chi phí dự phòng dự báo tăng khoảng 40% khi chất lượng tài sản tiếp tục suy giảm. Lợi nhuận trước thuế quý III vì thế được dự báo giảm khoảng 10%.

Sacombank là trường hợp đáng chú ý khác, với NIM quý III được dự báo giảm tới 123 điểm cơ bản so với cùng kỳ, trong khi chi phí trích lập tăng gấp đôi. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều được dự báo giảm hơn 50%.