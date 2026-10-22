MBC Việt Nam thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác trong ASEAN

Ngày 17/10/2026, Hội nghị Thượng đỉnh các Phòng Thương mại Doanh nghiệp Malaysia ASEAN 2026 diễn ra tại Đại sứ quán Malaysia ở Manila, Philippines. Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị do ông Liew Bing Fooi, Chủ tịch MBC Việt Nam (Malaysia Business Chamber Vietnam), dẫn đầu.

Sự kiện do Phòng Thương mại và Công nghiệp Malaysia tại Philippines tổ chức, với đại diện các phòng thương mại doanh nghiệp Malaysia trên khắp ASEAN, nhằm trao đổi thông tin thị trường, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác xuyên biên giới.

Đây là dịp để các tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp Malaysia trong khu vực tăng cường đối thoại, củng cố quan hệ đối tác và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Các nội dung thảo luận tập trung vào việc mở rộng hợp tác giữa các phòng thương mại, tăng cường mạng lưới kết nối doanh nghiệp và phát triển các sáng kiến chung nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh trong khu vực. Hội nghị cũng nhấn mạnh vai trò của sự phối hợp giữa cộng đồng doanh nghiệp Malaysia trong việc thúc đẩy kết nối khu vực, củng cố quan hệ kinh tế và mở ra những cơ hội kinh doanh mới.

Chủ tịch MBC Việt Nam - ông Angus Liew tham dự Asean Malaysian Business Chambers Summit 2026 ở Manila, Philippines. Ảnh: Hồng Liên

Mở rộng hợp tác, hướng tới tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh ASEAN đẩy mạnh liên kết kinh tế, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tăng cường kết nối thị trường, việc mở rộng mạng lưới đối tác khu vực đang trở thành ưu tiên của nhiều doanh nghiệp.

Những diễn đàn như Hội nghị Thượng đỉnh các Phòng Thương mại Doanh nghiệp Malaysia ASEAN tạo cơ hội để các tổ chức doanh nghiệp trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp và thúc đẩy các sáng kiến hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Thông qua việc tham gia các diễn đàn hợp tác khu vực, MBC Việt Nam hướng tới tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia, đồng thời mở rộng quan hệ với các đối tác trong ASEAN.

Việc duy trì đối thoại và hợp tác giữa các phòng thương mại có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác phù hợp và khai thác hiệu quả hơn các cơ hội thương mại, đầu tư.

Với vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Malaysia và Việt Nam, MBC Việt Nam tiếp tục hướng tới thúc đẩy quan hệ đối tác, hỗ trợ kết nối kinh doanh và tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác thiết thực.

Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp hai nước mở rộng hiện diện tại thị trường của nhau, tận dụng tiềm năng của ASEAN và hướng tới tăng trưởng bền vững, cùng có lợi trong dài hạn.

Được thành lập vào tháng 8/2000, Malaysia Business Chamber Vietnam (MBC Việt Nam) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận và phi chính trị, đóng vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp Malaysia với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp Việt Nam và các tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại thị trường Việt Nam. MBC Việt Nam hướng tới xây dựng nền tảng kết nối doanh nghiệp Vietnam - Malaysia, hỗ trợ trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các hội viên với đối tác tại Việt Nam. Thông qua các hoạt động của mình, hiệp hội tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm hiểu môi trường kinh doanh, cập nhật diễn biến thị trường và tiếp cận các cơ hội thương mại, đầu tư. Bên cạnh các hoạt động kết nối doanh nghiệp và diễn đàn kinh doanh, MBC Việt Nam còn tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, thể thao và thiện nguyện nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên và cộng đồng. Những hoạt động này góp phần xây dựng quan hệ đối tác lâu dài, thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy giữa cộng đồng doanh nghiệp Malaysia với các đối tác Việt Nam.

Hà Dung