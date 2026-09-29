MBBank quý II/2026: Bảng cân đối chạy nhanh hơn nguồn thu

* Bài viết thuộc Chuyên đề "Toàn cảnh ngân hàng Việt Nam: Từ báo cáo tài chính đến mạch nhịp kinh tế"

Có thể nhìn quý II/2026 của MBBank qua một con số: 107.000 tỷ đồng.

Đó là lượng dư nợ cho vay khách hàng tăng thêm chỉ trong ba tháng, từ khoảng 1,121 triệu tỷ đồng cuối quý I lên gần 1,228 triệu tỷ đồng cuối tháng 6.

Một quý trước, câu chuyện đáng chú ý ở MBBank là sự suy giảm của CASA và phép thử đối với lợi thế vốn rẻ. Đến quý II, CASA thực tế đã phục hồi một phần, từ 32,27% lên 33,62%.

Nhưng đồng thời, bảng cân đối ngân hàng chuyển sang một tốc độ khác.

So với cùng kỳ, tổng tài sản tăng 34,4%, cho vay khách hàng tăng 39,5%, tiền gửi tăng 23%. Trong số 27 ngân hàng niêm yết, MBBank hiện đứng thứ tư về quy mô tài sản nhưng nằm trong nhóm dẫn đầu về tốc độ mở rộng tín dụng.

Câu chuyện của MBBank vì thế cũng thay đổi. Không còn chỉ là MBBank có duy trì được lợi thế nguồn vốn hay không, mà là: một bảng cân đối tăng nhanh như vậy sẽ được chuyển hóa thành thu nhập và lợi nhuận với chất lượng như thế nào?

MBBank đang trở thành một trong những cỗ máy mở rộng bảng cân đối nhanh nhất trong nhóm ngân hàng lớn.

Một quý tăng thêm 107.000 tỷ đồng tín dụng

MBBank không chỉ tăng tín dụng nhanh trên một nền thấp. Cuối quý II, dư nợ đã lên gần 1,228 triệu tỷ đồng, đưa ngân hàng vào nhóm bốn tổ chức có danh mục cho vay lớn nhất trong bộ dữ liệu khảo sát.

Tăng thêm hơn 107.000 tỷ đồng trong một quý tương đương gần 12% toàn bộ dư nợ MBBank cách đây một năm. Quan trọng hơn là nơi phần tín dụng mới đang được phân bổ.

Cho vay nhóm công ty cổ phần, công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân tăng khoảng 68.200 tỷ đồng chỉ trong quý. Cho vay doanh nghiệp FDI tăng thêm hơn 13.200 tỷ đồng. Hai nhóm này chiếm khoảng ba phần tư phần tăng dư nợ.

Trong khi đó, tín dụng dành cho cá nhân và hộ kinh doanh tăng khoảng 19.300 tỷ đồng. Nói cách khác, động cơ tăng trưởng quý II mang màu sắc doanh nghiệp nhiều hơn bán lẻ.

Cơ cấu kỳ hạn cũng thay đổi. Cho vay dài hạn tăng hơn 59.000 tỷ đồng, gần gấp đôi mức tăng của cho vay ngắn hạn.

Đây không còn là một nhịp tăng mang tính biên. MBBank đang đưa một lượng vốn rất lớn vào nền kinh tế và thay đổi đáng kể cấu trúc tài sản sinh lời của chính mình.

Tăng trưởng tín dụng quý II tập trung vào khối doanh nghiệp

Mức tăng dư nợ từ cuối quý I đến cuối quý II/2026; đơn vị: nghìn tỷ đồng.

Nguồn: Thuyết minh BCTC MBB; TheLEADER tính toán.

Thu nhập lãi theo kịp tín dụng...

Nếu tín dụng tăng nhanh mà thu nhập lãi không theo kịp, chất lượng của quá trình mở rộng sẽ lập tức trở thành dấu hỏi.

Ở khía cạnh này, MBBank đang có kết quả tương đối tích cực. Thu nhập lãi thuần quý II đạt gần 16.894 tỷ đồng, tăng 36,5% so với cùng kỳ, gần tương đương tốc độ tăng của bảng cân đối tín dụng và hơn gấp đôi mức tăng 17% của mẫu 27 ngân hàng.

So với quý I, thu nhập lãi thuần cũng tăng 13,3%, nhanh hơn tốc độ tăng dư nợ 9,5%. Như vậy, ít nhất ở lớp thu nhập cốt lõi, lượng tài sản sinh lãi tăng thêm đang nhanh chóng tạo ra doanh thu.

Nhưng nếu mở rộng góc nhìn từ thu nhập lãi sang toàn bộ hoạt động kinh doanh, bức tranh bắt đầu khác.

...nhưng tổng doanh thu không theo kịp bảng cân đối

Tổng thu nhập hoạt động quý II chỉ tăng 18,5% so với cùng kỳ, lên 20.434 tỷ đồng.

Con số này gần đúng bằng mức tăng 18,8% của mẫu 27 ngân hàng và chỉ bằng khoảng một nửa tốc độ tăng tín dụng của MBBank.

Khoảng cách nằm ở thu nhập ngoài lãi. Một năm trước, thu ngoài lãi của MBBank đạt khoảng 4.874 tỷ đồng. Quý II năm nay chỉ còn khoảng 3.541 tỷ đồng, giảm hơn 27%.

Gần như tất cả các cấu phần lớn đều suy yếu. Lãi thuần dịch vụ giảm 5,7%, còn 1.806 tỷ đồng, ngoại hối giảm từ 534 tỷ xuống chỉ còn 137 tỷ đồng, lãi từ chứng khoán đầu tư giảm hơn một nửa, từ 786 tỷ xuống 335 tỷ đồng, hoạt động khác giảm hơn 21%.

Hệ quả là thu nhập lãi thuần hiện chiếm khoảng 83% tổng thu nhập hoạt động, so với chưa đến 72% một năm trước. Sự dịch chuyển này đáng chú ý bởi nó làm thay đổi cách nhìn về mô hình tăng trưởng MBBank.

Ngân hàng vẫn sở hữu một hệ sinh thái tài chính rộng, nhưng động lực tăng thu nhập trong nửa đầu năm 2026 đang ngày càng tập trung vào hoạt động cấp tín dụng.

Tính chung sáu tháng, thu nhập lãi thuần tăng hơn 32%, trong khi tổng thu nhập chỉ tăng khoảng 16%. Thu ngoài lãi giảm gần 29%.

Nói cách khác, bảng cân đối đang tăng tốc nhanh hơn quá trình đa dạng hóa doanh thu.

MBBank: Thu nhập lãi tăng mạnh, thu ngoài lãi thu hẹp

Cơ cấu tổng thu nhập hoạt động; đơn vị: nghìn tỷ đồng.

Nguồn: BCTC MBB; TheLEADER tính toán.

Vì sao lợi nhuận vẫn tăng hơn 40%?

Nếu tổng thu nhập chỉ tăng 18,5%, việc lợi nhuận trước thuế tăng tới 40,7% đòi hỏi phải nhìn sâu hơn xuống phía dưới báo cáo kết quả kinh doanh.

Một phần đến từ hiệu quả vận hành. Chi phí hoạt động chỉ tăng khoảng 13,5%, chậm hơn doanh thu. CIR vì vậy giảm từ khoảng 28,7% xuống 27,5%.

Lợi nhuận trước dự phòng đạt 14.807 tỷ đồng, tăng 20,5%. Đây có thể được xem là tốc độ tăng trưởng phản ánh gần hơn sức mạnh kinh doanh thực sự của quý.

Từ 20,5% lên 40,7% là câu chuyện của dự phòng. Chi phí dự phòng quý II giảm từ gần 4.786 tỷ đồng cùng kỳ xuống khoảng 4.247 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 11%.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế tăng thêm hơn 3.050 tỷ đồng dù lợi nhuận trước dự phòng chỉ tăng khoảng 2.518 tỷ đồng.

Vì vậy, con số tăng trưởng lợi nhuận 40,7% cần được đọc trong hai lớp. Lớp thứ nhất, hoạt động kinh doanh thực sự cải thiện, với lợi nhuận trước dự phòng tăng hơn 20%. Lớp thứ hai, nền dự phòng thấp hơn cùng kỳ khuếch đại mức tăng của lợi nhuận cuối cùng.

Điều này càng rõ nếu nhìn theo quý. Từ quý I sang quý II, lợi nhuận trước dự phòng tăng 13,2%, nhưng chi phí dự phòng lại tăng gần 23%. Kết quả, lợi nhuận trước thuế chỉ tăng 9,7%.

Dự phòng vì vậy vẫn là một biến số có khả năng làm thay đổi đáng kể tốc độ lợi nhuận giữa các kỳ.

MBBank tăng trưởng nhanh hơn ngành ở tài sản, tín dụng và lợi nhuận

Tăng/giảm quý II/2026 so với cùng kỳ năm trước; đơn vị: %.

Nguồn: BCTC 27 ngân hàng; TheLEADER tính toán.

Phía sau 107.000 tỷ đồng tín dụng mới là một cấu trúc nguồn vốn khác

Một bảng cân đối không thể tăng vô hạn chỉ bằng cách tái sử dụng nguồn vốn cũ.

Trong một năm, dư nợ của MBBank tăng khoảng 347.700 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng khoảng 180.500 tỷ đồng.

Khoảng cách còn lại được bù đắp đáng kể bằng các nguồn vốn khác. Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng tăng từ khoảng 130.900 tỷ lên 285.600 tỷ đồng. Giấy tờ có giá tăng từ 170.300 tỷ lên hơn 233.500 tỷ đồng.

Điều này cho thấy quá trình mở rộng bảng cân đối đang đi kèm với một cấu trúc huy động đa dạng hơn và có quy mô vốn thị trường lớn hơn trước.

Ở đây, CASA trở lại câu chuyện, nhưng không còn là nhân vật chính như quý I. CASA thực tế đã phục hồi từ 32,27% cuối tháng 3 lên 33,62% cuối tháng 6. Số dư tiền gửi không kỳ hạn tăng hơn 31.600 tỷ đồng chỉ trong một quý.

Đây là diễn biến tích cực. Tuy nhiên, so với cùng kỳ, CASA vẫn thấp hơn mức gần 37%, đơn giản vì tổng tiền gửi đang tăng nhanh hơn nguồn tiền không kỳ hạn.

Vấn đề của quý II vì thế không phải “CASA có mất lợi thế hay không”, mà là MBBank cần huy động bao nhiêu nguồn vốn bổ sung để phục vụ một bảng cân đối đang mở rộng với tốc độ gần 40%.

Đó là một câu hỏi về cấu trúc tài trợ tăng trưởng hơn là câu chuyện riêng về CASA.

MBBank: Nguồn vốn liên ngân hàng và giấy tờ có giá tăng nhanh

Cột: một số nguồn vốn chính, nghìn tỷ đồng; đường: CASA (%).

Nguồn: BCTC MBB; TheLEADER tính toán.

Tốc độ mở rộng bắt đầu được phản ánh vào nợ xấu

Mặt còn lại của tăng trưởng tín dụng nhanh luôn xuất hiện trễ hơn doanh thu: chất lượng tài sản. Cuối tháng 6, nợ nhóm 3-5 của MBBank đạt gần 17.800 tỷ đồng, tăng khoảng 3.770 tỷ đồng so với cuối năm.

Tỷ lệ nợ xấu theo đó tăng từ 1,29% cuối năm 2025 lên 1,42% cuối quý I và 1,45% cuối quý II. So với cùng kỳ, đây vẫn là sự cải thiện bởi tỷ lệ nợ xấu quý II/2025 ở mức 1,60%. Và so với mức 2,01% của mẫu 27 ngân hàng, chất lượng tài sản MBBank vẫn tốt hơn mặt bằng chung.

Nhưng xu hướng ngắn hạn cho thấy một điểm cần theo dõi: nợ xấu đang tăng cùng với tốc độ mở rộng tín dụng. Đặc biệt, nợ có khả năng mất vốn đã tăng từ khoảng 6.421 tỷ đồng cuối năm lên 8.747 tỷ đồng, tức tăng hơn 36%.

Ở chiều tích cực, nợ nhóm 2 chỉ tăng nhẹ trong quý, từ 11.837 tỷ lên 11.990 tỷ đồng. Dự phòng cho vay khách hàng đạt 16.663 tỷ đồng, tương ứng mức bao phủ nợ xấu khoảng 93,6%, cao hơn bình quân 27 ngân hàng nhưng vẫn dưới vùng 100%.

Đây là lý do tăng trưởng bảng cân đối không thể chỉ được đánh giá bằng số dư tín dụng. Một đồng tín dụng mới tạo ra thu nhập ngay từ khi được giải ngân, nhưng rủi ro tín dụng thường chỉ xuất hiện sau đó.

Nợ xấu MBBank tăng trở lại, bao phủ vẫn dưới 100%

Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ bao phủ nợ xấu.

Nguồn: BCTC MBB; TheLEADER tính toán. Nợ xấu gồm nợ nhóm 3-5.

Từ bài toán tăng trưởng sang bài toán chuyển hóa

MBBank đặt mục tiêu năm 2026 tăng tín dụng khoảng 30%. Sau sáu tháng, dư nợ đã tăng 13,2% so với cuối năm, tức đã đi khoảng 44% phần tăng cần thiết.

Nhưng nếu nhìn riêng quý II, tốc độ tăng 9,5% chỉ trong ba tháng cho thấy khả năng tăng trưởng tín dụng rõ ràng không phải điểm nghẽn.

Tương tự, lợi nhuận trước thuế sáu tháng đạt hơn 20.188 tỷ đồng, tăng 27,1% và đứng thứ ba trong mẫu ngân hàng. Vấn đề đáng quan tâm hơn trong nửa cuối năm là hiệu quả của phần bảng cân đối đã được mở rộng.

Có ba câu hỏi cần được trả lời. Thứ nhất, thu ngoài lãi có phục hồi, để tăng trưởng doanh thu không phụ thuộc quá lớn vào tín dụng hay không?

Thứ hai, MBBank có tiếp tục tăng nguồn tiền gửi khách hàng đủ nhanh để hạn chế mức độ phụ thuộc ngày càng lớn vào nguồn vốn thị trường hay không?

Và thứ ba, nợ xấu sẽ diễn biến thế nào khi lượng tín dụng giải ngân rất lớn trong những quý gần đây bắt đầu bước sâu hơn vào vòng đời khoản vay?

Đó mới là những biến số quyết định chất lượng tăng trưởng sau một nửa năm tăng tốc.

Tín dụng đã đi nhanh hơn tổng tài sản trên quỹ đạo kế hoạch

Tăng trưởng từ đầu năm so với mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026; đơn vị: %.

Sau 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 51,2% kế hoạch ước tính. Nợ xấu ở mức 1,45% so với mục tiêu không quá 1,5%; bao phủ nợ xấu đạt khoảng 93,6% so với mục tiêu khoảng 100%.

Nguồn: BCTC MBB và tài liệu kế hoạch 2026; TheLEADER tính toán.

Lớn nhanh chưa phải là đích đến

Quý II/2026 cho thấy MBBank đang bước vào một trạng thái khá khác so với hình ảnh ngân hàng được định vị chủ yếu bằng CASA cao và hiệu quả sinh lời tốt. Ngân hàng đang trở thành một trong những cỗ máy mở rộng bảng cân đối nhanh nhất trong nhóm ngân hàng lớn.

Trong một năm, thêm gần 350.000 tỷ đồng dư nợ là một thay đổi về quy mô đủ lớn để kéo theo sự thay đổi của cả nguồn vốn, doanh thu và rủi ro.

Ở bước đầu, cỗ máy này đang vận hành tốt. Thu nhập lãi thuần tăng gần tương ứng với tín dụng. Hiệu quả chi phí được duy trì. Lợi nhuận tăng mạnh. Nợ xấu vẫn dưới mặt bằng ngành. Nhưng một sự phân hóa cũng đã xuất hiện.

Tín dụng tăng 39,5%, tổng thu nhập tăng 18,5%; thu ngoài lãi giảm hơn 27%; nguồn vốn thị trường tăng nhanh và nợ xấu nhích lên liên tiếp trong hai quý.

Đó không phải dấu hiệu cho thấy tăng trưởng đang gặp vấn đề. Nó cho thấy MBBank đã đi đến một giai đoạn mà tốc độ tăng quy mô không còn là thước đo đủ để đánh giá thành công.

Sau cú tăng tốc của bảng cân đối, phép thử tiếp theo là mỗi 100 đồng tài sản tăng thêm có thể tạo ra bao nhiêu đồng thu nhập, bao nhiêu đồng lợi nhuận - và phải đánh đổi bằng bao nhiêu rủi ro.

Đây có thể mới là câu chuyện quan trọng nhất của MBBank trong nửa cuối năm 2026.

* Bài viết thuộc Chuyên đề "Toàn cảnh ngân hàng Việt Nam: Từ báo cáo tài chính đến mạch nhịp kinh tế"