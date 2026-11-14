MBBank lãi sau thuế hơn 24.400 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ xấu tăng 53%

Tuy nhiên, tổng nợ xấu tại thời điểm cuối tháng 9 đã tăng 53,1% so với đầu năm, trong đó nợ dưới tiêu chuẩn tăng hơn gấp đôi.

Lợi nhuận 9 tháng đạt 24.400 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 vừa công bố, riêng trong quý III, MBBank đạt thu nhập lãi thuần 17.836 tỷ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2025. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.678 tỷ đồng, tăng 26,5%.

Tổng thu nhập hoạt động trong quý đạt 21.091 tỷ đồng, tăng 35,2%. Chi phí hoạt động tăng 21,4%, lên 5.520 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro đạt 15.571 tỷ đồng, tăng 40,9%.

Sau khi trích lập 5.241 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 37,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế quý III của MBBank đạt 10.330 tỷ đồng, tăng 42,5%. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.252 tỷ đồng, tăng 42,3%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 49.643 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 100.782 tỷ đồng, tăng 60%; chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự ở mức 51.139 tỷ đồng, tăng 97,4%.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của MBBank đạt 24.400 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 5.192 tỷ đồng, tăng 16%. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 467 tỷ đồng, giảm 68,8%; lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 530 tỷ đồng, giảm 10%.

Đáng chú ý, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư chỉ đạt 11,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 767,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác đạt 3.088 tỷ đồng, giảm 17,5%. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt 25,2 tỷ đồng, giảm 36,5%.

Tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đạt 58.956 tỷ đồng, tăng 22,4%. Chi phí hoạt động ở mức 15.494 tỷ đồng, tăng 15,2%. Qua đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng đạt 43.462 tỷ đồng, tăng 25,2%.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ đạt 12.943 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Sau khi trừ khoản chi phí này, lợi nhuận trước thuế của MBBank đạt 30.518 tỷ đồng, tăng 31,8%.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 tháng là 6.118 tỷ đồng, tăng 31,3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 24.400 tỷ đồng, tăng 32%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông ngân hàng đạt 23.784 tỷ đồng, tăng 32%.

Nợ xấu tăng hơn 53%, nợ dưới tiêu chuẩn tăng gấp đôi

Bên cạnh kết quả kinh doanh tăng trưởng, chất lượng tín dụng của MBBank cũng ghi nhận một số diễn biến đáng chú ý.

Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ cho vay khách hàng của MBBank đạt hơn 1,288 triệu tỷ đồng, tăng 18,8% so với thời điểm cuối năm 2025. Trong đó, nợ đủ tiêu chuẩn đạt hơn 1,249 triệu tỷ đồng, tăng 17,9%.

Đáng chú ý, nợ cần chú ý (nhóm 2) tăng 66,6%, từ 10.210 tỷ đồng cuối năm 2025 lên 17.014 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026.

Nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng mạnh 120,7%, từ 3.276 tỷ đồng lên 7.231 tỷ đồng. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 10,4%, lên 4.778 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 47,4%, lên 9.465 tỷ đồng.

Như vậy, tổng nợ xấu thuộc nhóm 3, 4 và 5 của MBBank đạt khoảng 21.474 tỷ đồng, tăng 53,1% so với mức hơn 14.027 tỷ đồng cuối năm trước. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay theo đó ở mức khoảng 1,67%, cao hơn mức 1,29% tại ngày 31/12/2025.

Trong khi đó, nợ nhóm 2 cũng tăng đáng kể, lên hơn 17.000 tỷ đồng. Đây là nhóm nợ cần chú ý nhưng chưa được tính vào nợ xấu, đồng thời là chỉ tiêu cần tiếp tục theo dõi trong bối cảnh dư nợ cho vay của ngân hàng mở rộng.