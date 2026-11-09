MBB: Cơ cấu lại dư nợ trái phiếu, lập thêm ngân hàng 3.000 tỷ đồng tại VIFC

Tái cấu trúc dư nợ và điều chỉnh dòng vốn qua kênh trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa ghi nhận báo cáo kết quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB). Ngày 28/10/2026, tổ chức tín dụng này đã phân phối thành công lô trái phiếu mang mã MBBL12633 ra thị trường nội địa với tổng giá trị 50 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 28/10/2032. Các dữ liệu công bố không nêu chi tiết về tài sản đảm bảo, danh sách nhà đầu tư mua sơ cấp hay phương án sử dụng vốn cụ thể. Tuy nhiên, hệ thống thông tin của cơ quan quản lý ghi nhận mức lãi suất phát hành cố định cho lô này ở mức 9%/năm.

Cùng với việc gọi vốn mới, ban lãnh đạo ngân hàng cũng phê duyệt phương án mua lại trước hạn hai lô trái phiếu cũ mang mã MBBL2431023 và MBBL2431024. Giao dịch mua lại dự kiến được thực hiện vào ngày 21/12/2026. Nguồn tiền thanh toán được trích từ nguồn thu hoạt động kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của nhà băng.

Thống kê chi tiết cho thấy hai lô trái phiếu chuẩn bị được tất toán có giá trị lưu hành lần lượt là 50 tỷ đồng và 100 tỷ đồng. Cả hai khoản nợ này đều được huy động vào tháng 12/2024 với kỳ hạn 7 năm và có lịch đáo hạn gốc vào tháng 12/2031.

Thành lập pháp nhân mới và cấp bổ sung 3.500 tỷ đồng cho ngân hàng con

Về định hướng mở rộng mạng lưới, khối ngân hàng thương mại này đang triển khai phương án thành lập một ngân hàng trực thuộc tại Trung tâm Tài chính Quốc tế. Pháp nhân mới sẽ hoạt động dưới tên gọi Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên MB toàn cầu do công ty mẹ sở hữu 100% vốn. Quy mô vốn điều lệ ban đầu được xác định ở mức 3.000 tỷ đồng hoặc giá trị tương đương.

Đối với hệ thống công ty con hiện hữu, Hội đồng quản trị vừa quyết định cấp thêm 3.500 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Việt Nam Hiện Đại (MBV). Sau đợt cấp vốn quy mô lớn này, tỷ lệ sở hữu tại MBV vẫn được duy trì ở mức tuyệt đối 100%.

MBV chính là pháp nhân được đổi tên từ Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương (OceanBank) kể từ ngày 18/12/2024. Quá trình đổi tên diễn ra sau khi OceanBank được chuyển giao bắt buộc và chính thức trở thành ngân hàng con thuộc sở hữu toàn phần của tổ chức tín dụng này.

Sự sắp xếp lại cấu trúc hệ sinh thái còn được thể hiện qua Nghị quyết số 46 do Hội đồng quản trị ban hành. Theo đó, ngân hàng đã thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ MB (MBCapital). Tính đến ngày 30/6/2026, MBCapital là đơn vị thành viên do công ty mẹ nắm giữ 90,77% vốn điều lệ.