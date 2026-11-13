MBB chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, thu 3.018 tỷ đồng

Sơ đồ giá cổ phiếu MBB trên TradingView.

Ngân hàng TMCP Quân đội - MB (mã MBB-HOSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, MB dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 15.090 đồng/cổ phiếu (theo giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính riêng lẻ của ngân hàng tại ngày 30/9/2026). Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trong danh sách mà MBB công bố gồm: Tập đoàn Công nghiệp — Viễn thông Quân đội dự kiến mua 27 triệu cổ phiếu; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước dự kiến mua 32 triệu cổ phiếu; Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu; Tổng công ty Đông Bắc dự kiến mua 20 triệu cổ phiếu; Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mua 25 triệu cổ phiếu và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam dự kiến mua 46 triệu cổ phiếu.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán nêu trên là 3.018 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn đầu tư năng lực và bổ sung vốn kinh doanh cho MB trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông.

Cụ thể, ngân hàng sẽ dùng gần 449,5 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động cho vay khách hàng; hơn 2.568,5 tỷ đồng dùng để đầu tư tài sản tăng năng lực hoạt động kinh doanh (đầu tư phần cứng, phần mềm công nghệ thông tin). Thời gian giải ngân từ quý 4/2026 - quý 4/2027.

Thời gian thực hiện chào bán dự kiến từ quý 4/2026 sau khi UBCKNN có thông báo về việc đã nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của MB.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của MB sẽ tăng từ gần 100.687,5 tỷ đồng lên mức gần 102.687,5 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, MBB công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng năm 2026 với tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 59,0 nghìn tỷ đồng (+22% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 30,5 nghìn tỷ đồng (+32% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 70% và 74% dự báo của Chứng khoán Vietcap (VCSC). Lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 10,3 nghìn tỷ đồng (+42% so với cùng kỳ năm trước; -2% so với cùng kỳ quý trước).

Nhìn chung, kết quả lợi nhuận phù hợp với kỳ vọng của VCSC, nhờ tăng trưởng doanh thu tích cực, NIM duy trì vững chắc và khả năng kiểm soát chi phí tốt đã bù đắp cho chi phí tín dụng tăng cao.

Tăng trưởng tín dụng cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn ngành, dự kiến tiếp tục tăng tốc trong quý 4 (Trung lập): Dư nợ cho vay tăng 18,8% từ đầu năm đến nay (+4,9% so với cùng kỳ quý trước) so với mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống là 11,6% tính đến ngày 30/09, dù vẫn thấp hơn dự báo cả năm 2026 của VCSC là 32%.

Tuy nhiên, VCSC kỳ vọng tăng trưởng tín dụng sẽ tăng tốc trong quý 4 nhờ yếu tố mùa vụ. Dư nợ tín dụng bất động sản là mảng tăng trưởng nhanh nhất (+48% từ đầu năm đến nay; chiếm 14,0% tổng dư nợ), tiếp theo là cho vay phục vụ nhu cầu hộ gia đình (+23% từ đầu năm đến nay; chiếm 22,8% tổng dư nợ) và ngành sản xuất, chế biến (+17% từ đầu năm đến nay; chiếm 16,2% tổng dư nợ), trong khi ngành bán buôn và bán lẻ chỉ tăng 8% từ đầu năm đến nay. Dư nợ cho vay ký quỹ của MBS đạt 16,7 nghìn tỷ đồng (+11% từ đầu năm đến nay; chiếm 1,3% tổng dư nợ).

Nguồn vốn huy động được hỗ trợ nhiều hơn bởi giấy tờ có giá: Tiền gửi khách hàng tăng 7,9% từ đầu năm đến nay (+3,1% so với cùng kỳ quý trước), trong khi giấy tờ có giá tăng mạnh 62% từ đầu năm đến nay (+30% so với cùng kỳ quý trước) lên 302,4 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ chứng chỉ tiền gửi (CD; +76% từ đầu năm đến nay). Tổng tiền gửi và giấy tờ có giá tăng 16,9% từ đầu năm đến nay, trong đó giấy tờ có giá hiện chiếm 23% cơ cấu nguồn vốn huy động này. Tỷ lệ CASA giảm nhẹ xuống 34,2% (-0,4 điểm % so với cùng kỳ quý trước; -2,7 điểm % so với cùng kỳ năm trước) nhưng vẫn duy trì ở mức cao nhất trong số các ngân hàng thuộc danh mục theo dõi của VCSC.‌

NIM duy trì cao hơn dự báo dù chịu áp lực từ chi phí vốn (Trung lập): NIM 9 tháng năm 2026 đạt 3,95% (-17 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước), cao hơn đáng kể so với dự báo cả năm 2026 của VCSC là 3,81%. NIM quý 3 giảm nhẹ xuống 4,11% (-4 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước; +4 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước), do chi phí vốn tăng 45 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước lên 5,24% do ngân hàng tăng mạnh phát hành nhiều chứng chỉ tiền gửi hơn, cao hơn nhẹ so với mức tăng 35 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước của lợi suất tài sản sinh lãi lên 8,71%.‌

Thu nhập ngoài lãi (NOII) tiếp tục là điểm yếu khi chỉ hoàn thành 59% dự báo cả năm của VCSC (Tiêu cực): NOII 9 tháng năm 2026 giảm 16% so với cùng kỳ năm trước xuống 9,3 nghìn tỷ đồng. Thu nhập phí thuần tăng 16% so với cùng kỳ năm trước nhờ thu nhập phí từ dịch vụ thanh toán, kinh doanh vốn (+30% so với cùng kỳ năm trước) và bảo hiểm (+13% so với cùng kỳ năm trước), nhưng mức tăng này bị lấn át bởi: thu nhập từ kinh doanh ngoại hối giảm 69% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 467 tỷ đồng; lãi thuần từ kinh doanh chứng khoán giảm 60% so với cùng kỳ năm trước xuống 541 tỷ đồng; và thu hồi nợ đã xử lý rủi ro giảm 29% so với cùng kỳ năm trước xuống 2,1 nghìn tỷ đồng. Trong quý 3, NOII tăng 25% so với cùng kỳ năm trước lên 3,3 nghìn tỷ đồng từ mức nền thấp, do mảng chứng khoán chuyển sang ghi nhận khoản lãi 288 tỷ đồng so với khoản lỗ 355 tỷ đồng trong quý 3/2025, qua đó bù đắp cho mức giảm 42% so với cùng kỳ năm trước của khoản thu hồi nợ.‌

Hiệu quả hoạt động tiếp tục duy trì tích cực (Tích cực): CIR 9 tháng năm 2026 đạt 26,3% (-1,6 điểm % so với cùng kỳ năm trước), thấp hơn đáng kể so với dự báo cả năm 2026 của VCSC là 29,0%, do chi phí hoạt động kinh doanh chỉ tăng 15% so với cùng kỳ năm trước so với mức tăng 22% so với cùng kỳ năm trước của TOI; chi phí nhân sự chỉ tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. CIR quý 3 đạt 26,2% (-3,0 điểm % so với cùng kỳ năm trước), mặc dù VCSC dự kiến chi phí hoạt động kinh doanh có thể sẽ được ghi nhận cao hơn trong quý 4 do yếu tố mùa vụ.‌

Chất lượng tài sản suy yếu so với quý trước, khiến chi phí dự phòng tăng và bộ đệm dự phòng thu hẹp (Tiêu cực): Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất tăng lên 1,67% (+22 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước; -20 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước), và tỷ lệ nợ nhóm 2 tăng mạnh lên 1,32% tổng dư nợ (+34 điểm cơ bản so với cùng kỳ quý trước; -4 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước).

Ngoài ra, chi phí dự phòng tăng 12% so với cùng kỳ năm trước trong 9 tháng năm 2026 (tương đương 71% dự báo cả năm của VCSC) và tăng 38% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3 lên 5,2 nghìn tỷ đồng, qua đó nâng chi phí tín dụng quy năm quý 3 lên 1,67% dư nợ bình quân từ mức 1,33% trong 6T 2026.

Cũng theo MBB, MBB đã xử lý rủi ro 7,9 nghìn tỷ đồng nợ xấu trong 9 tháng năm 2026, trong đó 3,7 nghìn tỷ đồng được ghi nhận trong quý 3. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) quý 3/2026 giảm xuống 84,7% (-8,9 điểm % so với cùng kỳ quý trước).

Chốt phiên ngày 12/11, giá cổ phiếu MBB giảm 1,03% xuống 19.200 đồng/cổ phiếu.