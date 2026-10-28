Mbappe và bài học về sự tôn trọng khi chinh phục thị trường Trung Quốc

Hình ảnh cầu thủ Kylian Mbappe. Ảnh: THX/ TTXVN

Vụ việc đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của người nổi tiếng khi hoạt động tại thị trường quốc tế.

Làn sóng phản ứng sau phát ngôn gây tranh cãi

Kylian Mbappe, một trong những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, gần đây vấp phải làn sóng chỉ trích tại Trung Quốc sau những phát biểu bị đánh giá là không phù hợp trong một cuộc phỏng vấn. Nội dung cụ thể của phát ngôn không được nhiều người Trung Quốc muốn nhắc lại, nhưng phản ứng từ cộng đồng người hâm mộ và các doanh nghiệp đã nhanh chóng lan rộng.

Dongqiudi, nền tảng tin tức và cộng đồng bóng đá lớn tại Trung Quốc, tuyên bố không dịch cuộc phỏng vấn này vì cho rằng những phát biểu của ngôi sao Mbappe làm tổn thương tình cảm của người hâm mộ và người dân Trung Quốc.

Sau đó, Tập đoàn đồ uống Dongpeng và Mengniu, một trong những doanh nghiệp sữa lớn của Trung Quốc, lần lượt chấm dứt hợp tác với cầu thủ người Pháp này.

Theo Global Times, phản ứng của các doanh nghiệp không đơn thuần là hành động bộc phát trước làn sóng dư luận, mà còn phản ánh lựa chọn của thị trường khi người tiêu dùng cảm thấy bị xúc phạm.

Ngày 27/10, cầu thủ Mbappe lên tiếng xin lỗi. Trong tuyên bố, tiền đạo người Pháp thừa nhận phát ngôn của mình thiếu cân nhắc và cho biết đã hiểu rằng lời nói đó khiến nhiều người tại Trung Quốc cũng như cộng đồng người Trung Quốc trên toàn thế giới tổn thương.

Tài năng không thể thay thế sự tôn trọng

Khả năng chuyên môn của cầu thủ người Pháp là điều khó phủ nhận. Tuy nhiên, tài năng trên sân cỏ và trách nhiệm trước công chúng là hai vấn đề khác nhau. Nếu năng lực quyết định số bàn thắng một cầu thủ ghi được và giá trị chuyển nhượng của anh ta, thì cách ứng xử lại ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ tin tưởng mà người hâm mộ và các đối tác dành cho họ.

Một ngôi sao có thể dùng danh tiếng để mở cánh cửa bước vào thị trường mới, nhưng chính sự tôn trọng mới giúp cánh cửa đó tiếp tục rộng mở.

Chưa có cơ sở để khẳng định cầu thủ Mbappe cố tình xúc phạm một quốc gia có thị trường góp phần thúc đẩy thành công thương mại của anh. Tuy nhiên, vụ việc cho thấy những hạn chế trong nhận thức về khác biệt văn hóa và trách nhiệm đi kèm với danh tiếng toàn cầu.

Không ai đòi hỏi một vận động viên nước ngoài phải am hiểu tường tận văn hóa Trung Quốc. Dù vậy, với những ngôi sao đã có thời gian dài hưởng lợi từ các hợp đồng quảng cáo và hợp tác thương mại tại đây, việc tìm hiểu những giá trị văn hóa cơ bản và tránh các phát ngôn nhạy cảm được xem là yêu cầu tối thiểu.

Đây không chỉ là vấn đề ứng xử mà còn liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh doanh. Trong môi trường truyền thông toàn cầu, một phát ngôn có thể nhanh chóng vượt khỏi phạm vi cuộc phỏng vấn ban đầu, tác động đến hình ảnh cá nhân và quan hệ với các đối tác tại nhiều quốc gia.

Cái giá thương mại của một phát ngôn

Việc chấm dứt hợp tác với một ngôi sao nổi tiếng không phải quyết định dễ dàng đối với các doanh nghiệp. Những khoản đầu tư cho chiến dịch tiếp thị, nghĩa vụ hợp đồng và chi phí thay thế hình ảnh quảng cáo đều có thể tạo ra tổn thất đáng kể.

Tuy nhiên, khi dư luận phản ứng mạnh mẽ, doanh nghiệp cũng phải cân nhắc nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu nếu tiếp tục duy trì quan hệ với nhân vật gây tranh cãi. Trong trường hợp này, quyết định dừng hợp tác cho thấy các công ty không muốn đứng ngoài những vấn đề có thể tác động đến niềm tin của người tiêu dùng.

Trung Quốc vẫn là thị trường rộng mở đối với các vận động viên và thương hiệu quốc tế. Song, việc thị trường chào đón các đối tác nước ngoài không đồng nghĩa với việc mọi hành vi đều được chấp nhận. Những phát ngôn bị xem là thiếu tôn trọng có thể kéo theo hệ quả thương mại thực tế.

Trong nhiều năm, một số nhân vật quốc tế vẫn hưởng lợi từ thị trường Trung Quốc nhưng đôi khi đưa ra những nhận xét thiếu thận trọng về nước này. Khi đối mặt với phản ứng, họ có thể viện dẫn quyền tự do ngôn luận hoặc xem đó là quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, quyền bày tỏ ý kiến không đồng nghĩa với việc được miễn trừ khỏi những phản ứng của công chúng và các đối tác kinh doanh.

Bài học cho các ngôi sao toàn cầu

Vụ việc của cầu thủ Mbappe cho thấy danh tiếng quốc tế không chỉ mang lại cơ hội thương mại mà còn kéo theo những yêu cầu cao hơn về trách nhiệm phát ngôn. Đối với các vận động viên có lượng người hâm mộ đông đảo và hợp đồng quảng cáo tại nhiều quốc gia, cách ứng xử bên ngoài sân cỏ có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị thương hiệu.

Các doanh nghiệp cũng có thể cân nhắc quy định rõ hơn về trách nhiệm phát ngôn và hành vi công khai trong hợp đồng hợp tác với người nổi tiếng, đặc biệt đối với những vấn đề có khả năng gây tổn hại đến hình ảnh thương hiệu hoặc quan hệ với khách hàng.

Lời xin lỗi của cầu thủ Mbappe có thể là bước đầu để xử lý khủng hoảng, nhưng việc khôi phục niềm tin thường đòi hỏi nhiều hơn một tuyên bố. Với các ngôi sao toàn cầu, bài học từ sự việc này là tài năng có thể tạo dựng danh tiếng, song sự tôn trọng văn hóa và thái độ có trách nhiệm mới là yếu tố quan trọng để duy trì các mối quan hệ lâu dài với người hâm mộ và đối tác thương mại.