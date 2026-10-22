Mbappe tiến sát cột mốc lịch sử ở Champions League

Mbappe chỉ còn cách kỷ lục của Benzema 1 kiến tạo.

Ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League, Mbappe có đường chuyền đánh đầu chính xác để Arda Guler ghi bàn thứ hai cho Real Madrid, trước khi tự mình lập công, góp phần giúp đội chủ sân Santiago Bernabeu giành chiến thắng cách biệt.

Theo thống kê của Opta, Mbappe hiện có 26 pha kiến tạo trong lịch sử Champions League. Thành tích này đưa tiền đạo người Pháp lên vị trí thứ hai trong danh sách những cầu thủ Pháp kiến tạo nhiều nhất tại đấu trường danh giá số một châu Âu, ngang bằng Zinedine Zidane.

Mbappe chỉ còn kém một pha kiến tạo so với người đang dẫn đầu Karim Benzema với 27 lần dọn cỗ. Xếp ngay sau bộ đôi này là Thierry Henry, huyền thoại Arsenal và Barcelona, với 25 pha kiến tạo.

Với Mbappe, việc chinh phục kỷ lục kiến tạo của Benzema có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần thêm một đường kiến tạo, tiền đạo sinh năm 1998 sẽ tiến sát cột mốc lịch sử ở Champions League. Ngoài kiến tạo, Mbappe cũng có pha lập công trước Leipzig. Anh hiện có 73 bàn, đứng thứ 5 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu.

Thành tích trên cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Mbappe tại Champions League. Không chỉ nổi bật ở khả năng săn bàn, ngôi sao người Pháp còn cho thấy sự toàn diện trong vai trò kiến tạo, giúp các đồng đội có thêm cơ hội lập công.

Chiến thắng trước Leipzig giúp Real Madrid có 9 điểm sau 3 lượt trận, vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Champions League. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bằng điểm với PSG, nhưng xếp sau đại diện nước Pháp do kém hiệu số bàn thắng bại.