Mbappe san bằng kỷ lục của Zidane, áp sát thành tích của Benzema tại Champions League

Trong chiến thắng 4-1 của Real Madrid trước RB Leipzig trên sân Santiago Bernabéu ở lượt trận thứ ba Champions League, Mbappe đã có màn trình diễn nổi bật khi đóng góp một bàn thắng và một pha kiến tạo.

Ngôi sao người Pháp thực hiện đường chuyền bằng đầu chính xác, tạo điều kiện để Arda Guler ghi bàn thắng thứ hai cho Real Madrid. Sau đó, chính Mbappe điền tên mình lên bảng tỷ số với pha lập công nâng tỷ số lên 3-1, góp phần giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục.

Mbappe đang có phong độ cao. Ảnh: AFP

Theo thống kê từ Opta, pha kiến tạo trong trận đấu này giúp Mbappe nâng tổng số đường chuyền thành bàn tại Champions League lên con số 26. Thành tích đó đưa tiền đạo của Real Madrid vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách những cầu thủ người Pháp có nhiều pha kiến tạo nhất lịch sử giải đấu, ngang bằng với huyền thoại Zinedine Zidane.

Đáng chú ý, Mbappe hiện chỉ còn kém người dẫn đầu Karim Benzema đúng một pha kiến tạo. Cựu tiền đạo Real Madrid đang nắm giữ thành tích 27 đường chuyền thành bàn, theo số liệu được thống kê trong danh sách này.

Với phong độ hiện tại cùng vai trò quan trọng trên hàng công Real Madrid, Mbappe có cơ hội vượt qua Benzema để trở thành cầu thủ người Pháp sở hữu nhiều pha kiến tạo nhất tại Champions League theo thống kê nói trên.

Không chỉ mang ý nghĩa cá nhân đối với Mbappe, chiến thắng trước Leipzig còn giúp Real Madrid củng cố vị trí trên bảng xếp hạng Champions League. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành trọn 9 điểm sau ba lượt trận, đứng thứ tư và xếp sau đội đầu bảng Paris Saint-Germain do kém hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Leipzig ecó 3 điểm và đứng thứ 29.

Màn trình diễn trước Leipzig một lần nữa cho thấy, Mbappe không chỉ nguy hiểm ở khả năng ghi bàn mà còn đóng góp tích cực vào lối chơi chung. Việc tiến sát thành tích của Benzema cũng mở ra cơ hội để tiền đạo người Pháp tiếp tục ghi dấu ấn trong lịch sử Champions League.