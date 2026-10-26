Mbappe rực sáng, Real Madrid đánh bại Barcelona trong trận El Clasico hấp dẫn

Trong một cuộc đối đầu căng thẳng và giàu cảm xúc, Kylian Mbappe một lần nữa chứng minh bản năng săn bàn đáng sợ với cú đúp, trở thành người hùng giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành trọn 3 điểm ngay tại Nou Camp.

Trận El Clasico đầu tiên của mùa giải 2026/27 đã diễn ra đúng với sự kỳ vọng của người hâm mộ. Real Madrid và Barcelona tạo nên màn so tài hấp dẫn đến những phút cuối cùng.

Dù phải làm khách trước đối thủ đang dẫn đầu La Liga, đoàn quân của HLV Jose Mourinho vẫn thể hiện bản lĩnh, sự lì lợm và khả năng tận dụng cơ hội để giành chiến thắng quan trọng.

Đặc biệt, màn trình diễn của Kylian Mbappe tiếp tục cho thấy tiền đạo người Pháp đang sở hữu phong độ ghi bàn cực kỳ ấn tượng.

Bước vào trận đấu, Barcelona chủ động kiểm soát bóng và tìm cách áp đặt thế trận. Tuy nhiên, Real Madrid không hề bị cuốn vào lối chơi của đội chủ nhà.

Đội khách tổ chức phòng ngự chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân và liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao của Barcelona bằng những pha chuyển trạng thái nhanh.

Chính cách tiếp cận này giúp Real Madrid tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Arda Guler sớm có những cơ hội dứt điểm, trong khi tốc độ của Mbappe luôn đặt hàng phòng ngự Barcelona vào tình trạng cảnh giác cao độ.

Phút 41, thế cân bằng bị phá vỡ. Từ pha tấn công bên cánh, Yan Diomande thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm. Gerard Martin nỗ lực phá bóng nhưng lại đưa bóng trúng người Mbappe rồi bật vào lưới.

Dù có phần may mắn, bàn thắng vẫn phản ánh sức ép mà Real Madrid tạo ra bằng những pha lên bóng tốc độ.

Bàn thắng may mắn của Mbappe. Ảnh: David Ramos/Getty Images

Bị dẫn trước, Barcelona đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Lamine Yamal bỏ lỡ cơ hội thuận lợi trước khi hiệp một khép lại. Sang hiệp hai, đội chủ nhà gia tăng sức ép và cuối cùng cũng tìm được bàn quân bình ở phút 61.

Từ tình huống phối hợp đá phạt góc, Pedri thực hiện đường chuyền tinh tế để Raphinha dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Ảnh: Lluís Gené/AFP/Getty Images

Bàn gỡ giúp Barcelona thi đấu hưng phấn hơn. Đoàn quân của HLV Hansi Flick liên tục gây sức ép, buộc hàng phòng ngự Real Madrid phải hoạt động hết công suất.

Thủ môn Andriy Lunin có pha cứu thua xuất sắc trước cú đánh đầu của Gerard Martin, trong khi các hậu vệ đội khách nhiều lần lăn xả ngăn chặn những tình huống dứt điểm nguy hiểm.

Tưởng chừng hai đội sẽ phải chia điểm, Mbappe lại lên tiếng đúng lúc để định đoạt trận đấu.

Phút 87, Real Madrid tổ chức phản công sắc bén. Jude Bellingham khởi xướng tình huống bằng pha xử lý kỹ thuật, trước khi Eduardo Camavinga thoát xuống, vượt qua Pau Cubarsi rồi chuyền ngang thuận lợi để Mbappe dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-1.

Ảnh: David Ramos/Getty Images

Nếu bàn mở tỷ số có yếu tố may mắn, pha lập công thứ hai lại thể hiện rõ phẩm chất của một chân sút hàng đầu. Mbappe chọn vị trí hợp lý, di chuyển đúng thời điểm và có mặt ở nơi cần thiết nhất để kết thúc đợt phản công.

Cú đúp vào lưới Barcelona không chỉ mang về chiến thắng quý giá mà còn tiếp tục khẳng định phong độ săn bàn đáng nể của Mbappe. Sau 10 vòng đấu tại La Liga mùa này, tiền đạo người Pháp đã ghi 11 bàn thắng, một hiệu suất ấn tượng cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh trong đội hình Real Madrid.

Đáng chú ý, hai bàn thắng tại Nou Camp còn giúp Mbappe chạm cột mốc 100 pha lập công trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Đây là dấu mốc đáng nhớ, đặc biệt khi nó được thiết lập trong một trận El Clasico mang ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua vô địch.

Chiến thắng này cũng mang đậm dấu ấn chiến thuật của Mourinho. Real Madrid không kiểm soát thế trận trong toàn bộ 90 phút, nhưng họ biết cách hạn chế những điểm mạnh của Barcelona và trừng phạt đối thủ bằng các tình huống phản công hiệu quả.

Ở chiều ngược lại, Barcelona có lý do để tiếc nuối. Đội chủ sân Camp Nou đã chơi tốt hơn trong nhiều thời điểm của hiệp hai, tạo ra những cơ hội nguy hiểm và tưởng như có thể giành ít nhất một điểm. Tuy nhiên, việc không tận dụng được những cơ hội cùng khoảnh khắc mất tập trung ở hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá.

Thất bại 1-2 cũng chấm dứt chuỗi 9 trận toàn thắng của Barcelona tại La Liga mùa này, đồng thời giúp Real Madrid rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn 3 điểm sau 10 vòng đấu. Cuộc đua vô địch vì thế trở nên hấp dẫn hơn, thay vì nghiêng về phía đội bóng xứ Catalonia.