Mbappe phát biểu gây tranh cãi, Trung Quốc trừng phạt La Liga

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã loại toàn bộ trận đấu tại vòng 11 La Liga ra khỏi lịch phát sóng trong các ngày 30 và 31/10. Các trận đấu của Atletico Madrid hay Barcelona đều chịu chung số phận. Quyết định cứng rắn này đến sau phát ngôn thiếu suy nghĩ của Kylian Mbappe.

Trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây, tiền đạo Kylian Mbappe có những chia sẻ liên quan hình ảnh bản thân bị cắt ghép và lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những phát ngôn của ngôi sao tuyển Pháp về vấn đề này gây phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc, khi anh nhắc đến một nhà cách mạng Trung Quốc với thái độ thiếu chuẩn mực.

Mbappe khiến cả giải vô địch Tây Ban Nha bị ảnh hưởng.

Trên thực tế, phía Trung Quốc chưa cấm sóng La Liga trên toàn lãnh thổ. Một số nền tảng vẫn phát sóng các trận đấu của giải vô địch Tây Ban Nha nhưng không bao gồm trận đấu của Real Madrid. còn CCTV trước đây vẫn phát sóng mỗi tuẫn một vài trận đấu.

Một loạt các thương hiệu lớn của Trung Quốc đồng loạt dừng hợp tác với Kylian Mbappe còn phía người hâm mộ nước này cũng phản ứng dữ dội..

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha - ông Javier Tebas phải đăng đàn xin lỗi người dân Trung Quốc. Ông Tebas nói: “Chúng tôi nhận thức được những tổn hại từ vấn đề này có thể gây ra. Thay mặt Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, tôi gửi lời xin lỗi chân thành tới người dân Trung Quốc”.

Hành động của Mbappe ảnh hưởng trầm trọng đến yếu tố hình ảnh và thương mại của Real Madrid cũng như La Liga trên lãnh thổ Trung Quốc.

Nhận thức được hệ lụy từ phát ngôn thiếu chuẩn mực của mình, Kylian Mbappe đưa ra thông cáo xin lỗi chính thức bằng cả 3 thứ tiếng Trung Quốc, Pháp và tiếng Anh. Dù vậy, phía Trung Quốc dường như vẫn chưa thể chấp nhận hành động của Kylian Mbappe.