Mbappe nổ súng, Real Madrid vùi dập Racing 3-0

Kylian Mbappe cùng đồng đội ăn mừng sau khi giúp Real Madrid mở tỷ số trước Racing Santander. Ảnh: EPA/Pedro Puente.

Cuộc đối đầu trên sân El Sardinero diễn ra trong bối cảnh đội khách đang khao khát nối dài mạch thắng để gây áp lực lên Barcelona. Dù tân binh của giải đấu đang có phong độ tốt với vị trí thứ 13, khoảng cách đẳng cấp giữa hai bên nhanh chóng được thể hiện. Các học trò của Jose Mourinho sớm áp đặt thế trận bằng khả năng kiểm soát bóng vượt trội ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Sức ép liên tục mang lại thành quả cho đại diện thủ đô khi Kylian Mbappe bị Matteo Prati cản phá trái phép trong vòng cấm ở phút thứ 10. Đích thân tiền đạo người Pháp lạnh lùng dứt điểm chuẩn xác trên chấm phạt đền, phá vỡ thế bế tắc một cách dễ dàng.

Lợi thế từ sớm giúp các cầu thủ Real Madrid thi đấu càng thêm phần thăng hoa và thanh thoát. Chừng mười phút sau, Arda Guler thực hiện đường chọc khe tinh tế xé toang hàng phòng ngự đối phương để Jude Bellingham băng xuống điềm tĩnh nhân đôi cách biệt. Khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng của tuyến giữa tiếp tục giúp hệ thống tấn công của bầy Kền kền trắng vận hành vô cùng trơn tru.

Sự chênh lệch đẳng cấp càng phơi bày rõ nét khi đội chủ nhà gần như không thể phản kháng trước những pha đập nhả liên tục. Đến phút 36, tài năng trẻ Yan Diomande chớp thời cơ bóng bật ra từ tuyến hai, tung cú sút uy lực ngoài vòng cấm găm thẳng vào góc cao khung thành. Hiệp một khép lại hoàn hảo với lợi thế dẫn trước ba bàn vô cùng an toàn dành cho đội khách.

Bước sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu có phần chùng xuống do Los Blancos chủ động chơi chậm lại nhằm dưỡng sức. Thi đấu với thế trận cầm chừng, các pha lên bóng của đại diện thủ đô vẫn tiềm ẩn sức sát thương cực lớn, tiêu biểu là cú dứt điểm dội cột dọc đầy nuối tiếc của Mbappe. Ở mặt trận phòng ngự, hệ thống vững chãi dưới sự chỉ huy của Dean Huijsen cũng dễ dàng khóa chặt mũi nhọn Yassir Zabiri bên phía đối diện.

Real Madrid có chiến thắng nhẹ nhàng trước Racing Santander. Ảnh: EPA/Pedro Puente.

Cảm xúc đáng chú ý nhất trong nửa sau cuộc đọ sức đến từ tình huống trọng tài thổi phạt đền cho Racing Santander ở phút 76. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp tham khảo công nghệ VAR, vị vua áo đen đã nhanh chóng rút lại quyết định vì xác định Aurelien Tchouameni không hề để bóng chạm tay.

Những nỗ lực dâng cao ở khoảng thời gian cuối trận của Racing tỏ ra quá yếu ớt và thiếu đi tính đột biến cần thiết. Thủ thành Thibaut Courtois trong ngày tái xuất đã có một vòng đấu nhàn nhã nhờ sự bọc lót kín kẽ từ các vệ tinh xung quanh. Thắng lợi nhẹ nhàng 3-0 phô diễn trọn vẹn sức mạnh chiều sâu của Kền kền trắng trong chặng đường bảo vệ tham vọng vô địch sắp tới khi họ duy trì khoảng cách 3 điểm với ngôi đầu của Barca và chỉ kém đội nhì bảng Atletico Madrid đúng 1 điểm sau vòng 11 La Liga 2026/27.

Sau trận thắng Racing Santander, thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ hướng đến đấu trường châu Âu bằng chuyến làm khách CLB Hy Lạp, AEK Athens vào rạng sáng thứ Năm (5/11, giờ Việt Nam) trước khi trở về La Liga gặp Valencia vào cuối tuần.

Kết quả chung cuộc: Racing Santander 0-3 Real Madrid

Cầu thủ ghi bàn:

Real Madrid: Kylian Mbappe (11'), Jude Bellingham (21'), Yan Diomande (36')

Đội hình xuất phát:

Racing Santander: Jokin Agirrezabala, A.Mantilla, P. Ramon, J. Belocian, A. Caricol, Prati, I. Martin, Luque, S. Canales, I. Vicente, Y. Zabiri

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Bernardo Silva, Guler, Bellingham, Diomande, Mbappe