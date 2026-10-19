Mbappe lập cú đúp, Real Madrid thắng tưng bừng Sevilla

Sau màn ngược dòng nghẹt thở thắng Roma 4-3 tại Champions League, Real Madrid trở lại đấu trường quốc nội với nhiệm vụ bám đuổi đội đầu bảng Barcelona.

Guler ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: Diario AS

Đoàn quân của Jose Mourinho chịu sức ép phải thắng, sau khi đội bóng xứ Catalunya duy trì thành tích toàn thắng ở La Liga trong trận đấu sớm trên sân Betis.

Trước thách thức từ đại kình địch, khoảnh khắc kỳ diệu của Arda Guler giúp đội chủ nhà phá vỡ thế bế tắc ở phút 30.

Jude Bellingham mở bóng sang cánh cho Yan Diomande, người sau đó chuyền vào để tài năng trẻ Thổ Nhĩ Kỳ tung cú dứt điểm tuyệt đẹp, đưa bóng vồng qua thủ môn Vlachodimos.

Ít phút sau, thủ thành Sevilla duỗi chân cứu thua trước cú sút của Kylian Mbappe. Tuy nhiên, chân sút số 1 Real Madrid không phải chờ lâu để điền tên lên bảng tỷ số.

Chỉ 7 phút sau bàn mở tỷ số của Guler, Bellingham đánh gót tinh tế vào đường di chuyển của Mbappe. Tiền đạo người Pháp khống chế bóng khéo léo trong đà băng lên rồi dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt.

Mbappe tỏa sáng với cú đúp. Ảnh: Diario AS

Ở đầu sân đối diện, Thibaut Courtois gần như chỉ đứng xem trong phần lớn hiệp 1. Mãi đến thời gian bù giờ, thủ môn người Bỉ mới phải trổ tài, dùng một tay cản phá cú sút của Lucien Agoume.

Sau giờ nghỉ, Sevilla có tín hiệu khởi sắc khi cú sút cầu may của Felix Correia chạm một cầu thủ đổi hướng rồi bay qua xà ngang. Tuy nhiên, Real Madrid mới là đội ghi bàn tiếp theo, từ chấm phạt đền.

Diomande chọc khe cho Mbappe thoát xuống, buộc Castrin phạm lỗi từ phía sau trong vòng cấm. Trọng tài Mateo Busquets chỉ tay vào chấm 11 m, nơi cựu cầu thủ PSG lạnh lùng thực hiện cú đá panenka đánh bại Vlachodimos.

Youssouf Fofana, cầu thủ được Sevilla mượn từ AC Milan, tìm cách rút ngắn cách biệt bằng cú sút ngay ngoài vòng cấm, nhưng Courtois một lần nữa đẩy bóng cứu thua.

Diomande cũng góp công vào chiến thắng. Ảnh: Diario AS

Đội khách vẫn không chịu buông xuôi và được đền đáp khi Manuel Bueno tận dụng tình huống phòng ngự lỏng lẻo của Real Madrid, dứt điểm chân trái sắc bén để nhen nhóm hy vọng ngược dòng.

Dù vậy, đó cũng chỉ là bàn thắng danh dự. Chỉ 2 phút sau, Diomande khép lại màn trình diễn ấn tượng bằng cú sút uy lực, ấn định kết quả 4-1 cho đội chủ nhà.

Chiến thắng thuyết phục giúp đoàn quân Mourinho có lần thứ 6 hưởng niềm vui trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bên cạnh 1 thất bại.

Real Madrid cũng vượt qua Betis để lên thứ 3 La Liga, trước trận Siêu kinh điển với Barcelona ở vòng đấu tới.

Ghi bàn:

Real Madrid: Guler 30’, Mbappe 37’, 63’/phạt đền, Diomande 82’.

Sevilla: Bueno 80’.

Đội hình xuất phát:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Arda Guler, Tchouameni; Endrick, Bellingham, Diomande; Mbappe.

Sevilla (4-2-3-1): Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrin, Kike Salas, Suazo; Agoume, Fofana; Vargas, Peque, Felix Correia; Robbie Ure.