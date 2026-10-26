Mbappe lập cú đúp, Real Madrid thắng Barcelona 2-1

Sáng 26/10 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Camp Nou (Barcelona, Tây Ban Nha), Barcelona thua Real Madrid 1-2 ngay trên sân nhà ở vòng 10 La Liga. Kylian Mbappe ghi 2 bàn giúp đội khách giành 3 điểm. Đây cũng là thất bại đầu tiên của Barcelona tại La Liga mùa này, sau 9 trận thắng liên tiếp.

●LaLiga

Barcelona

1-2

Real Madrid

Raphinha 61’

KẾT THÚC

Mbappe 41’,87’

Thống kê trận đấu

62%Kiểm soát bóng38%

18Sút10

6Sút trúng đích5

6Phạt góc6

3Thẻ vàng3

0Thẻ đỏ0

Thống kê trận đấu cho thấy sự vượt trội của Barcelona về cục diện, với tỷ lệ kiểm soát bóng 62%. Đội chủ nhà tung ra 18 pha dứt điểm, 6 lần trúng đích. Tuy nhiên, về chất lượng cơ hội và tính hiệu quả, Real Madrid lại làm tốt hơn.

Barcelona chơi chủ động ngay khi bắt đầu hiệp một. Đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick tung ra tới 9 cú sút, 4 lần trúng đích. Trong khi đó, Real Madrid trông chờ vào những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Mbappe ghi 2 bàn giúp Real Madrid thắng Barcelona ngay trên sân khách. (Ảnh: Reuters)

Sau khi chống chịu sức ép thành công, đội khách có thêm may mắn để đạt được mục đích trong nửa đầu trận đấu. Phút 41, từ pha căng ngang của Yan Diomande, hậu vệ Barcelona phá bóng đập trúng Mbappe dội vào khung thành. Real Madrid bất ngờ vượt lên.

Barcelona tăng sức ép sau giờ nghỉ. Đội chủ nhà tiếp tục áp đảo đối thủ với tỷ lệ kiểm soát bóng được nâng lên 66%. Số lần dứt điểm của các cầu thủ Barcelona cũng nhiều gấp đôi so với Real Madrid. Phút 61, Pedri kiến tạo cho Raphinha ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Đội chủ nhà tiếp tục tấn công. Lamine Yamal có tổng cộng 11 pha chạm bóng trong vòng cấm cả trận - nhiều nhất của cả 2 đội. Ngôi sao 19 tuổi có 5 cú sút (chỉ kém Raphinha) nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Real Madrid đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga. (Ảnh: Reuters)

Giống như hiệp một, Real Madrid kiên trì chống đỡ và tung ra đòn phản công quyết định ở cuối trận. Phút 87, Eduardo Camavinga thực hiện pha bứt tốc nửa sân để đón đường chuyền của Arda Guler, vượt qua một hậu vệ Barcelona trước khi kiến tạo cho Mbappe sút tung lưới.

Cú đúp của tiền đạo người Pháp giúp Real Madrid ấn định chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách. Barcelona vẫn đứng đầu bảng xếp hạng La Liga với 27 điểm, trong khi Real Madrid ở vị trí thứ ba chỉ còn kém đối thủ 3 điểm.

Barcelona

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Joan García

6,7

2

João Cancelo

7,3

5

Pau Cubarsí

5,9

7

Fermín López

↓

6,5

8

Pedri

6,8

10

Lamine Yamal

6,8

11

Raphinha

↓

7,6

12

Xavi Espart

↓

6,6

16

Rodri

6,6

17

Anthony Gordon

▮

↓

7,5

18

Gerard Martín

6,6

DỰ BỊ VÀO SÂN

3

Alejandro Balde

▮

↑

9

Gabriel Jesus

↑

14

Karim Adeyemi

▮

↑

6,5

21

Frenkie de Jong

↑

6,7

Real Madrid

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

13

Andriy Lunin

7,5

4

Dean Huijsen

7,3

5

Jude Bellingham

7,5

8

Federico Valverde

↓

6,8

10

Kylian Mbappé

▮

8,8

14

Aurélien Tchouaméni

▮

6,9

15

Arda Güler

↓

7,5

16

Ibrahima Konaté

6,6

17

Marc Cucurella

▮

7,1

20

Bernardo Silva

↓

5,3

25

Yan Diomande

↓

5,9

DỰ BỊ VÀO SÂN

6

Eduardo Camavinga

↑

12

Trent Alexander-Arnold

↑

19

Carlos Espí

↑

24

Denzel Dumfries

↑

6,4