Mbappe lập cú đúp, Real Madrid đánh bại Barcelona trong trận El Clasico

Barcelona bước vào trận El Clasico với mục tiêu trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử La Liga toàn thắng 10 vòng đấu mở màn. Tuy nhiên, trước đối thủ nhiều duyên nợ Real Madrid, đoàn quân xứ Catalonia đã không thể duy trì mạch chiến thắng.

Trận El Clasico diễn ra kịch tính ngay từ những phút đầu với những pha tranh chấp quyết liệt giữa hai đội.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với tốc độ cao. Real Madrid sớm tạo ra tình huống nguy hiểm khi Arda Guler tận dụng đường chuyền thiếu chính xác của Pedri để cướp bóng, nhưng cú dứt điểm sau đó lại đi vọt xà ngang.

Barcelona gặp bất lợi ở phút 30 khi Xavi Espart dính chấn thương, buộc phải nhường chỗ cho Alejandro Balde. Sự thay đổi nhân sự khiến đội chủ nhà gặp thêm khó khăn trong việc duy trì thế trận.

Phút 41, Real Madrid có bàn mở tỷ số. Từ tình huống phá bóng của Gerard Martin, bóng đập trúng Kylian Mbappe rồi đổi hướng đi vào lưới. Bàn thắng giúp tiền đạo người Pháp nâng thành tích lên 10 pha lập công tại La Liga mùa này.

Bước sang hiệp hai, Barcelona đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 61 khi Raphinha dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Sau bàn thắng, thế trận diễn ra cởi mở với nhiều cơ hội dành cho cả hai đội. Thủ môn Joan Garcia cứu thua trước cú sút của Arda Guler, trong khi Andriy Lunin phản xạ xuất sắc để ngăn chặn pha đánh đầu của Gerard Martin. Lamine Yamal cũng bỏ lỡ cơ hội khi đưa bóng đi chệch cột dọc.

Mbappe ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid.

Tưởng chừng hai đội sẽ chia điểm, Mbappe tiếp tục tạo khác biệt ở phút 87. Eduardo Camavinga vượt qua Joan Garcia trước khi chuyền ngang thuận lợi để tiền đạo người Pháp đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid.

Kết quả này giúp Real Madrid có chiến thắng đầu tiên tại Camp Nou kể từ tháng 10/2023, đồng thời thu hẹp khoảng cách với Barcelona xuống còn ba điểm. Trong khi đó, Barcelona không chỉ bỏ lỡ cơ hội thiết lập kỷ lục toàn thắng 10 vòng đầu La Liga mà còn chấm dứt chuỗi 23 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà tại giải quốc nội.

Đội hình xuất phát: Barcelona: Joao Garcia, Cancelo, Cubarsi, Martin, Espart, Rodri, Pedri, Fermin Lopez, Yamal, Gordon, Raphinha. Real Madrid: Lunin, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Bernardo Silva, Bellingham, Guler, Diomande, Mbappe. Chung cuộc: Barcelona 1-2 Real Madrid.