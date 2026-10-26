Mbappe lập cú đúp, Real đánh bại Barca ngay tại Camp Nou

Jose Mourinho đánh dấu lần đầu trở lại Siêu kinh điển sau hơn 10 năm bằng chiến thắng giàu dấu ấn chiến thuật trước Barcelona. Real Madrid không cần kiểm soát bóng vượt trội hay liên tục dồn ép đối thủ để tạo khác biệt. Thay vào đó, đội bóng của Mourinho kiên nhẫn phòng ngự, thu hẹp khoảng trống và chờ đợi thời cơ phản công. Kylian Mbappe trở thành người định đoạt trận đấu với hai bàn thắng, trong khi Lamine Yamal gần như bị vô hiệu hóa bởi hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đội khách.

Trong khoảng 20 phút đầu, Barcelona cố gắng áp đặt thế trận bằng những pha phối hợp ở hai biên, đặc biệt là sự kết nối giữa Yamal, Raphinha và Gordon. Tuy nhiên, Real Madrid nhanh chóng cho thấy họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với sức ép tại Camp Nou.

Phóng viên Peter Smith của Sky Sports nhận xét: “Real Madrid hẳn sẽ rất hài lòng với màn trình diễn của họ trong khoảng 20 phút đầu trận đấu, phần lớn đã hạn chế Barcelona chỉ có một vài cơ hội dứt điểm từ xa".

Yamal vẫn có bóng, vẫn tìm cách đột phá, nhưng thường xuyên bị chặn lại trước khi tạo ra mối đe dọa thực sự. Ngôi sao trẻ của Barcelona dần trở thành cái bóng của chính mình khi phải đối mặt với đồng hương Marc Cucurella và hàng thủ áo trắng.

Real Madrid thi đấu đầy thực dụng trên sân nhà của đối thủ.

Real Madrid mở tỷ số ở phút 41 sau tình huống Mbappe đưa bóng vào lưới từ pha phá bóng lỗi của Martin. Bàn thắng có phần may mắn, nhưng cách đội khách chuyển trạng thái nhanh từ phần sân nhà cho thấy ý đồ chiến thuật rõ ràng. Barcelona gỡ hòa ở phút 61 nhờ cú dứt điểm quyết đoán của Raphinha sau đường chuyền tinh tế từ Pedri. Tuy nhiên, bàn thắng ấy không khiến Real Madrid đánh mất sự bình tĩnh. Đội khách tiếp tục duy trì khối phòng ngự chặt chẽ, chấp nhận nhường không gian ở một số thời điểm để bảo vệ khu vực nguy hiểm trước khung thành.

Khác biệt lớn nhất xuất hiện ở phút 88, khi Mourinho đưa Camavinga vào sân và tiền vệ người Pháp lập tức tạo dấu ấn. Camavinga đột phá vượt qua Cubarsi rồi kiến tạo để Mbappe dứt điểm vào lưới trống, đưa Real Madrid vượt lên dẫn 2-1. Phóng viên Peter Smith hào hứng bình luận: “Mbappe lại tỏa sáng và Mourinho lại ăn mừng quỳ gối nữa rồi!”. Khoảnh khắc cuồng nhiệt ấy phản ánh ý nghĩa của một bàn thắng đến từ chính sự điều chỉnh nhân sự đúng thời điểm.

Mbappe chỉ cần 7 trận để ghi 8 bàn vào lưới Barca, hiệu suất không ai làm tốt hơn trong lịch sử Siêu kinh điển.

Chiến thắng này là lời khẳng định cho dấu ấn của Mourinho. Ông không cần biến Real Madrid thành đội bóng áp đảo về thế trận, mà tập trung vào việc triệt tiêu điểm mạnh của Barcelona và khai thác những khoảnh khắc quyết định.

Mbappe hoàn thành nhiệm vụ bằng hai bàn thắng, còn Yamal bị hạn chế đáng kể sức ảnh hưởng. Trong một trận đấu mà Barcelona có những thời điểm chơi chủ động hơn, sự chặt chẽ và hiệu quả của Real Madrid đã tạo nên khác biệt. Mourinho trở lại Siêu kinh điển và một lần nữa cho thấy ông vẫn biết cách biến những cuộc đối đầu lớn thành sân khấu của riêng mình.

Barcelona chấm dứt mạch toàn thắng từ đầu mùa và chỉ còn hơn Atletico Madrid, Real Madrid lần lượt 2 và 3 điểm.

CĐV Roma tri ân Mourinho Khoảnh khắc đẹp trong trận Real Madrid vượt qua AS Roma với tỷ số 4-3 tại Champions League 2026/27 rạng sáng 15/10 nhanh chóng được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.