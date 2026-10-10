Mbappe lại khiến Real Madrid 'dậy sóng'

“Mbappe thích đi theo con đường riêng, rất nhiều việc cậu ấy làm thật khó cảm thông”, báo El Mundo (Tây Ban Nha) dẫn nguồn tin từ phòng thay đồ Real Madrid, giữa lúc những tranh cãi quanh tiền đạo người Pháp tiếp tục leo thang.

Sự bất mãn trước hết xuất phát từ cách Mbappe xây dựng hình ảnh cá nhân. Ngay sau thất bại trước Atletico Madrid, ngôi sao 27 tuổi liên tục trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế nhằm quảng bá bản thân trong cuộc đua Quả bóng Vàng. Nhiều đồng đội không hiểu vì sao Mbappe lại đẩy mạnh chiến dịch cá nhân khi đội nhà đang gặp khó khăn.

Những lời bàn tán càng gia tăng khi Mbappe dính chấn thương đầu gối trái trong trận đầu tiên khoác áo tuyển Pháp dưới thời HLV Zinedine Zidane ngày 25/9.

Thay vì trở lại trung tâm huấn luyện Valdebebas cùng các cầu thủ khác, anh thực hiện chương trình hồi phục riêng và chỉ xuất hiện tại Madrid vào ngày 5/10, tức 10 ngày sau chấn thương và rời tuyển Pháp.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian này, Mbappe còn bị bắt gặp xuất hiện tại một địa điểm giải trí ở Paris và đăng hình đạp xe tại Thụy Sĩ. Những hoạt động ấy gây phản ứng bởi HLV Jose Mourinho trước đó từng yêu cầu các học trò tránh những môn thể thao có nguy cơ chấn thương, kể cả đạp xe.

Cách quảng bá hình ảnh cá nhân và lịch trình hồi phục chấn thương của Kylian Mbappe khiến phòng thay đồ Real Madrid bất bình. Ảnh: Reuters.

Tờ Marca dẫn lời nhà báo Pablo Polo cho biết, HLV Jose Mourinho không hài lòng với cách Mbappe sắp xếp lịch trình hồi phục, đặc biệt là việc di chuyển và trở lại sân tập muộn. Tuy nhiên, phía Real Madrid khẳng định mọi chuyến đi của tiền đạo người Pháp đều được Ban lãnh đạo cho phép.

Tranh cãi buộc HLV Mourinho phải lên tiếng trong cuộc họp báo ngày 9/10. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha gọi những thông tin tiêu cực về học trò là “lố bịch”. Ông nhấn mạnh địa điểm Mbappe xuất hiện tại Paris thực chất được sử dụng cho một sự kiện riêng trong Tuần lễ thời trang. Việc đạp xe ở Thụy Sĩ cũng chỉ nhằm di chuyển giữa các khu vực trong khách sạn nghỉ dưỡng.

“Nếu Mbappe ra sân, đó là vì tôi chắc chắn cậu ấy không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào với Real Madrid”, HLV Mourinho khẳng định, đồng thời chỉ trích truyền thông cố tình thổi phồng sự việc.

Dù vậy, lời bảo vệ của HLV trưởng chưa thể xoa dịu hoàn toàn dư luận. Theo Cadena SER, một bộ phận CĐV Real vẫn dự định huýt sáo phản đối Mbappe trong trận tiếp Villarreal trong khuôn khổ vòng 8 La Liga lúc 2h ngày 11/10 (giờ Hà Nội).

Sóng gió xuất hiện đúng lúc đội chủ sân Bernabeu đang đứng thứ 4 La Liga, kém đội đầu bảng Barca 6 điểm.