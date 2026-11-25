Mbappe tỏa sáng ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Mbappe đạt được dấu mốc ấn tượng này sau cú đúp vào lưới PSV Eindhoven tại Champions League hôm 24/11. Dù bị PSV dẫn trước sau 45 phút đầu tiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã có màn lội ngược dòng ấn tượng trong hiệp hai, ghi liên tiếp 5 bàn để giành chiến thắng chung cuộc 5-1.

Mbappe là một trong những nhân tố nổi bật nhất trận đấu. Chân sút 27 tuổi có 2 pha lập công, tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng ở mùa giải năm nay. Quan trọng hơn, hai bàn trước PSV giúp cựu sao PSG chính thức vượt qua một trong những biểu tượng từng khoác áo Real Madrid.

Theo Opta, Mbappe hiện có 105 bàn thắng sau 121 lần ra sân cho đội chủ sân Bernabeu. Trong khi đó, "Người ngoài hành tinh" Ronaldo Nazario mất đến 177 trận để ghi 104 bàn trong màu áo "Los Blancos".

Thành tích trên cho thấy hiệu suất săn bàn đáng chú ý của Mbappe kể từ khi gia nhập Real Madrid. Ở tuổi 27, tiền đạo người Pháp đã có 76 pha lập công tại đấu trường Champions League. Ở bảy trận gần nhất, Mbappe đều "nổ súng" cho Real.

Với năm chiến thắng liên tiếp tại Champions League và 10 trận thắng trên mọi đấu trường, Real đang cho thấy họ là ứng viên đáng gờm trong cuộc đua chinh phục ngôi vương châu Âu mùa này. Còn Mbappe cũng là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu.

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