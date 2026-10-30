Những ngày qua, vụ việc ngôi sao bóng đá Kylian Mbappe có phát ngôn gây tranh cãi, chế giễu ác ý với lãnh đạo của Trung Quốc và nhận lại sự phẫn nộ của công chúng Trung Quốc thu hút sự chú ý của truyền thông thế giới.

Chưa đầy 24 tiếng sau khi sự việc bùng nổ, thị trường Trung Quốc đã phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ. Đài truyền hình CCTV lập tức đình chỉ phát sóng các trận đấu La Liga có sự tham gia của Mbappe. Một số thương hiệu Trung Quốc tuyên bố chấm dứt mọi hợp tác thương mại với anh. Trên các thị trường thứ cấp như nền tảng thương mại điện tử Taobao và Xianyu, giá áo đấu có chữ ký của anh giảm mạnh gần 90%, và một lượng lớn các mặt hàng liên quan đã bị gỡ bỏ khỏi kệ.

Các thương hiệu hợp tác với Mbappe như Dior, Hublot, Loewe, Oakley cũng phải ẩn/xóa hình ảnh liên quan đến ngôi sao Real Madrid. Tài khoản mạng xã hội Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) của Kylian Mbappe bị xóa, tài khoản Weibo bị hạn chế người theo dõi.

Mbappe gần như bị xóa sổ tại Trung Quốc sau phát ngôn gây tranh cãi.

Tối 27/10, Mbappe đã đưa ra lời xin lỗi bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Pháp cho biết phát ngôn của anh là "không phù hợp". Tuy nhiên, lời xin lỗi này không làm dịu cơn tức giận của khán giả Trung Quốc vì dư luận cho rằng thông báo thiếu sự chân thành. Mbappe chỉ dùng từ "thiếu suy xét" chứ không thừa nhận sai lầm trong chính những phát ngôn đó, khiến nó giống như một chiêu trò PR để trốn tránh trách nhiệm.

Sau khi bị cắt đứt hợp đồng quảng cáo, Mbappe được cho là sẽ mất từ 7-10 triệu Euro mỗi năm khi bị khán giả Trung Quốc quay lưng. Ngoài ra anh cũng sẽ phải đối mặt với các khoản phạt vi phạm hợp đồng từ các công ty quảng cáo vì những tổn thất do hành vi sai trái của người đại diện gây ra.

Tờ báo Tây Ban Nha El Mundo đã chỉ ra tranh cãi nảy sinh từ phát ngôn của Mbappe đã vượt ra ngoài phạm vi đời tư của cầu thủ này, ảnh hưởng trực tiếp đến nền tảng thương mại của bóng đá Tây Ban Nha tại Trung Quốc.

Đối mặt với làn sóng xóa sổ Mbappe tại Trung Quốc, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo cho rằng "vụ lùm xùm này đã bị thổi phồng đôi chút". Ông Diallo khẳng định Mbappe không hề có ý định lăng mạ hay xúc phạm nhân dân hay lãnh đạo Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng chân sút Real Madrid đã chủ động lên tiếng giải thích và xin lỗi.

"Cậu ấy đã xin lỗi, và vụ việc nên kết thúc ở đây. Vụ bê bối này lẽ ra không nên tiếp diễn. Tôi nghĩ Kylian đã giải thích rất rõ ràng những lời nói của mình. Cậu ấy đã xin lỗi, và giờ là lúc để mọi chuyện tiếp diễn và cho phép cậu ấy tiếp tục mùa giải với phong độ tốt nhất", Chủ tịch ủy ban bóng đá Pháp hy vọng sự việc nhanh chóng khép lại.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp lên tiếng bảo vệ Mbappe.

Chủ tịch Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha (La Liga) Javier Tebas cũng tìm mọi cách xoa dịu cơn phẫn nộ của khán giả Trung Quốc vì ảnh hưởng của vụ việc tới La Liga lớn hơn nhiều.

Theo báo Tây Ban Nha, La Liga thu về 50 triệu euro doanh thu bản quyền phát sóng hàng năm tại Trung Quốc. Bên cạnh đó còn có các hợp tác thương mại, tài trợ, đào tạo. Vì vậy, nếu bị cấm sóng tại Trung Quốc, mỗi mùa giải La Liga có thể thiệt hại tới 100 triệu euro.

Các chuyên gia phân tích rằng Trung Quốc sẽ nhân vụ scandal để giảm giá bản quyền La Liga, cùng những tổn thất tiềm tàng khác, tổng thiệt hại của giải đấu có thể lên tới 400 triệu euro chỉ sau một lời nói bông đùa của Mbappe.

Trước đó, giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA đã mất nhiều năm để khôi phục hoạt động tại Trung Quốc sau bài đăng trên mạng xã hội năm 2019 của Daryl Morey, khi đó là chủ tịch điều hành đội Houston Rockets, với nội dung thể hiện ủng hộ người biểu tình Hong Kong.

Để tránh tình trạng này, La Liga đã khởi động các cuộc đàm phán khẩn cấp với Real Madrid, yêu cầu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và siêu sao Mbappe cần thể hiện lập trường rõ ràng hơn. Các chuyên gia chỉ ra rằng danh tiếng bị tổn hại của họ ở Trung Quốc có thể sẽ khó phục hồi trong ngắn hạn.

Trung Quốc là thị trường chiến lược quan trọng đối với LaLiga, liên quan đến hợp tác trong phát sóng, tài trợ và đào tạo cầu thủ trẻ.

Các phân tích khác chỉ ra rằng công ty nước ngoài và các ngôi sao thể thao phải hiểu rõ những điều cấm kỵ về chính trị và văn hóa địa phương khi thâm nhập thị trường Trung Quốc.

"Nếu bạn tham gia vào thị trường này, mọi người kỳ vọng bạn không gây rối, hay nói một cách tích cực hơn, là tôn trọng danh dự, văn hóa của Trung Quốc và phải có hiểu biết cơ bản về thị trường Trung Quốc," Dichtwald - người sáng lập một công ty tư vấn kinh doanh - cho biết.

Ông cũng chỉ ra rằng vụ việc này một lần nữa cho thấy mặc dù thị trường Trung Quốc mang lại những cơ hội kinh doanh khổng lồ, nhưng một khi đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm, tổn thất thương mại cũng có thể lan rộng nhanh chóng.