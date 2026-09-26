Mbappe dính chấn thương nặng ở ĐT Pháp: Real Madrid đứng ngồi không yên

ĐT Pháp giành trọn 3 điểm trước Thổ Nhĩ Kỳ ở bảng A UEFA Nations League nhờ bàn thắng duy nhất ở phút 54 của Kylian Mbappe — pha lập công thứ 67 của anh cho ĐTQG.

Dù vậy, "Les Bleus" phải chịu tổn thất lớn khi Mbappe dính chấn thương đầu gối trái ngay trong tình huống tung chân phải dứt điểm. Sau ít phút nỗ lực thi đấu, chân sút 27 tuổi phải nằm sân vì đau đớn và rời sân nhường chỗ cho Désiré Doué ở phút 59.

Mbappe nằm xuống sân do quá đau đớn.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Zinedine Zidane đã lên tiếng xác nhận thông tin khiến người hâm mộ lo âu: Đội trưởng ĐT Pháp sẽ rút lui khỏi các trận đấu sắp tới. Thuyền trưởng "Les Bleus" thừa nhận diễn biến chấn thương của học trò khá phức tạp và ông kiên quyết không mạo hiểm với tình trạng thể lực của Mbappe.

HLV Zinedine Zidane đã chính thức xác nhận Mabappe không đồng hành cùng ĐT Pháp trong các trận đấu tiếp theo.

Phía Liên đoàn Bóng đá Pháp đồng thời xác nhận chân sút chủ lực này dính chấn thương gân ở đầu gối trái, qua đó chấp thuận cho anh rời đợt tập trung sớm để quay lại Madrid kiểm tra chuyên sâu.

Thông tin này lập tức khiến ban lãnh đạo Real Madrid đứng ngồi không yên. Điều làm đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha lo lắng nhất không chỉ là việc Mbappe phải nghỉ thi đấu, mà nằm ở vị trí chấn thương: gối trái cũng chính là khu vực từng khiến tiền đạo này gặp rắc rối trong mùa giải trước.

Mbappe từng gặp chấn thương ở vị trí này vào mùa giải trước.

Ở thời điểm hiện tại, mức độ tổn thương chi tiết của ngôi sao này vẫn chưa được công bố rộng rãi, và Real Madrid đang rất hồi hộp ngóng chờ kết quả từ đợt kiểm tra y tế chính thức nhằm đưa ra kế hoạch hồi phục phù hợp cho Mbappe.