Mbappé đáp trả hoài nghi: 'Ai nói Real Madrid thiếu chất lượng là kẻ nói dối'

Rời sân Camp Nou sau chiến thắng trước Barcelona tại La Liga rạng sáng 26/10 (giờ Việt Nam), Kylian Mbappé có thêm một dấu mốc đáng nhớ trong màu áo Real Madrid. Hai bàn thắng của tiền đạo người Pháp góp phần giúp đội bóng Hoàng gia giành trọn ba điểm, đồng thời đưa anh chạm mốc 100 pha lập công cho CLB.

Mbappé lập cú đúp, góp công giúp Real Madrid đánh bại Barcelona

Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn trên RMTV, Mbappé không đặt thành tích cá nhân lên hàng đầu. Chân sút sinh năm 1998 nhấn mạnh chiến thắng là kết quả của sự đoàn kết và tinh thần thi đấu mà toàn đội đã thể hiện.

“Nhân vật chính hôm nay là cả đội. Chúng tôi biết mình phải chơi như những người đàn ông, phải thi đấu vì tập thể. Những trận gần đây, đội bóng đã giành chiến thắng với tinh thần đúng đắn và hôm nay cũng vậy. Có những thời điểm chúng tôi gặp khó khăn, nhưng cũng có lúc kiểm soát được trận đấu. Điều quan trọng là giành chiến thắng và tiếp tục duy trì cơ hội đua vô địch”, Mbappé chia sẻ.

Cột mốc 100 bàn thắng đánh dấu một chặng đường đáng chú ý của Mbappé tại Real Madrid. Theo thống kê, ngôi sao người Pháp trở thành cầu thủ đạt thành tích này nhanh thứ hai trong lịch sử CLB, chỉ sau Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé ăn mừng sau khi ghi bàn cho Real Madrid tại El Clásico

Tiền đạo người Pháp không giấu niềm vui khi tiếp tục đóng góp bàn thắng cho đội bóng, nhưng vẫn xem thành công chung là ưu tiên hàng đầu. “Tôi thích ghi bàn và giúp đội bóng bằng cách đó. Nhưng đây chỉ là một chi tiết. Quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của cả tập thể. Kết quả này mang lại cho chúng tôi rất nhiều sự tự tin”, Mbappé nói.

Khi được hỏi về tham vọng giành danh hiệu trong mùa giải, chân sút 27 tuổi cho rằng Real Madrid cần phát huy tối đa năng lực của từng cá nhân trong một tập thể thống nhất. Cầu thủ người Pháp cũng cho biết chất lượng đội hình không phải điều đáng nghi ngờ, nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa khi các cầu thủ biết phối hợp và chiến đấu vì mục tiêu chung.

Tiền đạo người Pháp khẳng định Real Madrid sở hữu đội hình đủ chất lượng để cạnh tranh danh hiệu

“Nếu muốn đạt được điều gì đó trong năm nay, chúng tôi phải làm điều đó cùng nhau. Chất lượng của đội bóng đã quá rõ ràng. Nhìn vào những cầu thủ đang có ở đây, ai nói chúng tôi không có chất lượng thì đó là kẻ nói dối. Nhưng chỉ khi thi đấu như một đội bóng thực sự, chúng tôi mới có thể đạt được những gì mình mong muốn”, Mbappé khẳng định.

Thông điệp của Mbappé cho thấy Real Madrid không chỉ hướng đến việc duy trì chuỗi chiến thắng, mà còn đặt mục tiêu cạnh tranh danh hiệu bằng sức mạnh tập thể. Với tiền đạo người Pháp, cột mốc 100 bàn là thành quả đáng nhớ, nhưng những mục tiêu lớn hơn cùng đội bóng mới là điều quan trọng nhất.