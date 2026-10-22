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Mbappe bừng sáng, Real Madrid đại thắng ở Champions League

Ghi bàn đẹp mắt và kiến tạo cho đồng đội lập công, Kylian Mbappe là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng 4-1 của Real Madrid trước RB Leipzig.

Báo VietnamNet
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Đội hình ra sân Real Madrid

Đội hình ra sân Real Madrid

Được đánh giá cao hơn, đội bóng Hoàng gia tấn công áp đảo

Được đánh giá cao hơn, đội bóng Hoàng gia tấn công áp đảo

Vinicius tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội

Vinicius tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội

Sức phản kháng của RB Leizpzig khá yếu ớt

Sức phản kháng của RB Leizpzig khá yếu ớt

Mbappe thường trực đe dọa cầu môn đối phương

Mbappe thường trực đe dọa cầu môn đối phương

Tấn công liên tục, cuối cùng đội bóng Hoàng gia cũng được đền đáp bằng bàn mở tỷ số của Bernardo Silva cuối hiệp một

Tấn công liên tục, cuối cùng đội bóng Hoàng gia cũng được đền đáp bằng bàn mở tỷ số của Bernardo Silva cuối hiệp một

Tiền vệ người Bồ Đào Nha dễ dàng lập công ở cự ly gần

Tiền vệ người Bồ Đào Nha dễ dàng lập công ở cự ly gần

Sang hiệp hai, Mbappe đánh đầu kiến tạo cho Guler nhân đôi cách biệt

Sang hiệp hai, Mbappe đánh đầu kiến tạo cho Guler nhân đôi cách biệt

Mbappe chia sẻ niềm vui cùng đồng đội

Mbappe chia sẻ niềm vui cùng đồng đội

Phút 83, Mbappe xé lưới đại diện nước Đức với cú sút tuyệt đẹp

Phút 83, Mbappe xé lưới đại diện nước Đức với cú sút tuyệt đẹp

Mbappe ăn mừng phấn khích

Mbappe ăn mừng phấn khích

Ngay sau đó, Gomis ghi bàn danh dự cho RB Leizpig

Ngay sau đó, Gomis ghi bàn danh dự cho RB Leizpig

Cuối trận, Diomande volley tuyệt đẹp cháy lưới đội khách

Cuối trận, Diomande volley tuyệt đẹp cháy lưới đội khách

Chiến thắng hoành tráng của Real Madrid

Chiến thắng hoành tráng của Real Madrid

Nguồn ảnh: 433, Uefa

An Nhi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-real-madrid-4-1-rb-leipzig-champions-league-2567089.html