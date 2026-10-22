Mbappe bừng sáng, Real Madrid đại thắng ở Champions League

Ngày 21/10, đội tuyển futsal Việt Nam đã bước vào tập luyện với 20 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG) 2026, dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 11 đến 21/12. Trong đợt tập trung này, huấn luyện viên Diego Giustozzi trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ trung.