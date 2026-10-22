Mbappe bừng sáng, Real Madrid đại thắng ở Champions League

Đội hình ra sân Real Madrid
Được đánh giá cao hơn, đội bóng Hoàng gia tấn công áp đảo
Vinicius tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội
Sức phản kháng của RB Leizpzig khá yếu ớt
Mbappe thường trực đe dọa cầu môn đối phương
Tấn công liên tục, cuối cùng đội bóng Hoàng gia cũng được đền đáp bằng bàn mở tỷ số của Bernardo Silva cuối hiệp một
Tiền vệ người Bồ Đào Nha dễ dàng lập công ở cự ly gần
Sang hiệp hai, Mbappe đánh đầu kiến tạo cho Guler nhân đôi cách biệt
Mbappe chia sẻ niềm vui cùng đồng đội
Phút 83, Mbappe xé lưới đại diện nước Đức với cú sút tuyệt đẹp
Mbappe ăn mừng phấn khích
Ngay sau đó, Gomis ghi bàn danh dự cho RB Leizpig
Cuối trận, Diomande volley tuyệt đẹp cháy lưới đội khách
Chiến thắng hoành tráng của Real Madrid
Nguồn ảnh: 433, Uefa