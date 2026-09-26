Mbappe bừng sáng, HLV Zidane ra mắt thuận lợi cùng ĐT Pháp

Trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt ĐT Pháp, HLV Zinedine Zidane gây chú ý khi tung ra đội hình giàu sức tấn công với bộ tứ Mbappe, Olise, Dembele và Cherki. Đây cũng là trận ra quân tại UEFA Nations League.

Tuy nhiên, những tính toán của chiến lược gia người Pháp nhanh chóng gặp thử thách khi Thổ Nhĩ Kỳ mới là đội nhập cuộc chủ động hơn.

Pháp thắng nhọc Thổ Nhĩ Kỳ nhờ sự tỏa sáng của Mbappe - Ảnh: EFF, UEFA

Đội chủ nhà liên tục áp sát, gây sức ép khiến các ngôi sao bên phía Pháp gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Dù sở hữu hàng công chất lượng, “Les Bleus” gần như không tạo ra được nhiều cơ hội rõ ràng trong hiệp một và phải chờ đợi những khoảnh khắc cá nhân.

Thủ môn Cakir cũng có màn trình diễn xuất sắc khi liên tục hóa giải các pha dứt điểm nguy hiểm, trong đó có tình huống cứu thua trước cú sút hiểm hóc của Olise ở cuối hiệp đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, Pháp dần gia tăng sức ép và bước ngoặt đến ở phút 54. Tận dụng sai lầm của thủ môn Cakir cùng hàng phòng ngự Thổ Nhĩ Kỳ, Olise nhanh chóng kiến tạo để Mbappe băng vào dứt điểm, mở tỷ số cho đội khách.

Trong thời gian còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Đội chủ nhà còn phải chơi thiếu người khi Cakir nhận thẻ đỏ ở phút 85.

Chiến thắng 1-0 giúp Zidane có màn khởi đầu thuận lợi trên cương vị HLV trưởng ĐT Pháp, trong khi Mbappe tiếp tục chứng minh vai trò thủ lĩnh của “Les Bleus”.

Ghi bàn: Mbappe 54'

Thẻ đỏ: Cakir 85'

Đội hình xuất phát:

Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir, Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu, Ozcan, Aydin, Yuksek, Guler, Yilmaz, Uzun

Pháp: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Cherki, Rabiot, Kone, Olise, Dembele, Mbappe