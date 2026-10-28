Mbappe bị tẩy chay tại Trung Quốc vì 'vạ miệng'

Mới đây, hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc thông báo chấm dứt hợp tác thương mại với tiền đạo Kylian Mbappe sau khi một đoạn video ghi lại phát ngôn của cầu thủ này lan truyền trên mạng xã hội.

Mbappe bị tẩy chay tại Trung Quốc vì phát ngôn gây tranh cãi.

Sự việc bắt nguồn từ cuộc trò chuyện của Mbappe trong chương trình trực tuyến The Bridge. Tại đây, ngôi sao người Pháp được hỏi về bức ảnh chế trên mạng xã hội khiến anh cảm thấy buồn cười nhất. Mbappe nhắc đến một hình ảnh đã qua chỉnh sửa, trong đó khuôn mặt của anh được ghép vào hình một nhân vật lịch sử Trung Quốc. Mbappe cho biết thường sử dụng bức ảnh này để đùa với bạn bè khi chơi trò chơi điện tử.

Đáng chú ý, trong cuộc trò chuyện, ngôi sao Real Madrid được cho là đã sử dụng từ ngữ gây tranh cãi khi đề cập đến nhân vật trong bức ảnh. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng, cách diễn đạt của Mbappe thiếu tôn trọng đối với một nhân vật lịch sử của quốc gia này.

Theo hãng tin AP, ba doanh nghiệp Trung Quốc gồm Tập đoàn nước giải khát Dongpeng, Tập đoàn sữa Mengniu và nhà sản xuất phô mai Milkground đồng loạt thông báo chấm dứt hợp tác với Mbappe. Trong đó, Dongpeng khẳng định doanh nghiệp phản đối những hành vi gây tổn thương tình cảm dân tộc và không chấp nhận các phát ngôn bị cho là thiếu tôn trọng.

Trước đó, Mbappe là một trong những gương mặt quảng cáo quen thuộc tại thị trường Trung Quốc. Hình ảnh của anh xuất hiện trên nhiều sản phẩm, phương tiện công cộng và các chiến dịch truyền thông. Nhưng việc ba doanh nghiệp lớn đồng loạt chấm dứt hợp tác khiến Mbappe đứng trước nguy cơ chịu thiệt hại đáng kể về tài chính.

Không dừng lại ở lĩnh vực quảng cáo, làn sóng tẩy chay Mbappe còn lan sang ngành công nghiệp trò chơi điện tử tại Trung Quốc. Theo thông báo, đơn vị vận hành FC Online tại Trung Quốc đã tiến hành gỡ bỏ những nội dung quảng bá liên quan đến Mbappe trên các kênh truyền thông bên ngoài trò chơi. Đơn vị này cũng cho biết sẽ thực hiện thêm những điều chỉnh trong game thông qua các bản cập nhật sắp tới.

Trong khi đó, eFootball, trò chơi trước đây được biết đến với tên gọi Pro Evolution Soccer, cũng có động thái tương tự. Các phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc như PES Online hay PES Mobile thông báo ngừng sử dụng hình ảnh Mbappe trong hoạt động quảng bá cả trong và ngoài trò chơi.

Ngoài ra, đơn vị vận hành cho biết sẽ dừng sản xuất những thẻ cầu thủ và nội dung mới liên quan đến ngôi sao người Pháp. Những biện pháp tiếp theo cũng có thể được công bố trong thời gian tới.

Trước phản ứng mạnh mẽ từ dư luận, Mbappe đã chính thức lên tiếng xin lỗi: “Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, tôi có nói về một bức ảnh có hình ảnh của chính mình. Bình luận của tôi không phù hợp, và giờ tôi hiểu rằng lời nói của mình đã làm tổn thương nhiều người ở Trung Quốc cũng như cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới. Tôi xin lỗi tất cả những người bị xúc phạm bởi lời nói của tôi. Đó hoàn toàn không phải là ý định của tôi. Tôi vô cùng kính trọng người dân Trung Quốc và lịch sử của họ, và tôi thành thật xin lỗi”.

Mbappe mất nhiều hợp đồng quảng cáo tại Trung Quốc.

Dù ngôi sao người Pháp đã lên tiếng nhận trách nhiệm về phát ngôn, những tác động của sự việc vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động thương mại tại Trung Quốc. Đáng chú ý, La Liga cũng bị cuốn vào cuộc tranh cãi dù phát ngôn của Mbappe không liên quan trực tiếp đến hoạt động tổ chức giải đấu.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã đình chỉ phát sóng các trận đấu thuộc La Liga và những nội dung có liên quan đến Mbappe từ tối 26/10. Các quảng cáo và video có hình ảnh tiền đạo này cũng bị gỡ bỏ.

Động thái trên khiến La Liga đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng về độ phủ sóng và hoạt động kinh doanh tại một trong những thị trường quan trọng nhất của giải. Trước tình hình đó, La Liga cùng Chủ tịch Javier Tebas đã đăng thông báo xin lỗi người hâm mộ Trung Quốc.

“Tôi muốn đích thân xin lỗi người hâm mộ Trung Quốc vì những tổn thương đã gây ra. Tôi vô cùng tôn trọng Trung Quốc, các thể chế và người dân nước này, đồng thời trân trọng sự tin tưởng mà họ đã dành cho bóng đá của chúng tôi trong nhiều năm qua”, Chủ tịch Javier Tebas cho biết.