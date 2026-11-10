Mbappe bị phạt thẻ đỏ ở Trung Quốc, xoá mặt khỏi sản phẩm

Theo Jimu News, một chuỗi siêu thị tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đang áp dụng cách làm đặc biệt để giải quyết lượng nước uống tồn kho có in hình Kylian Mbappe. Thay vì tiêu hủy hoặc thu hồi sản phẩm, doanh nghiệp này sử dụng những miếng dán in chân dung ông chủ để che hình ảnh tiền đạo người Pháp trên thân chai.

Sự việc được nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ sau khi phát hiện những chai nước uống bù điện giải Bu Shui La của Tập đoàn Dongpeng có bao bì khác thường tại các cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị Zhekou Niu.

Trên thân chai, hình ảnh Mbappe được che bằng miếng dán in chân dung ông Mã Hân Đồng, người sáng lập chuỗi siêu thị. Đáng chú ý, miếng dán còn có hình ảnh ông Mã Hân Đồng giơ thẻ đỏ, kèm dòng chữ: “Không tôn trọng Trung Quốc thì rời sân đi!”.

Ngoài hình ảnh giơ thẻ đỏ, miếng dán còn có dòng chữ “Mã Hân Đồng nhắc bạn uống nước nhé!”. Góc dưới bên phải ghi rõ đây là mẫu nhãn dán sáng tạo của chuỗi cửa hàng Zhekou Niu.

Hình ảnh ông chủ chuỗi siêu thị “rút thẻ đỏ” được dán đè lên ảnh Mbappe. (Ảnh: Jimu News)

Jimu News liên hệ với một cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị này tại thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam. Nhân viên xác nhận ông Mã Hân Đồng là chủ doanh nghiệp, đồng thời cho biết những miếng dán được công ty thống nhất thiết kế, in ấn và phân phối đến các cửa hàng.

Theo nhân viên, mục đích chính của việc thay đổi hình ảnh trên bao bì là giải quyết lượng hàng tồn kho có in chân dung Mbappe. Dù sử dụng cách đóng gói đặc biệt, siêu thị vẫn giữ nguyên giá bán sản phẩm, không áp dụng chương trình giảm giá.

Trước đó, thương hiệu nước tăng lực Dongpeng đã chấm dứt hợp tác với Mbappe sau khi tiền đạo người Pháp đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến Trung Quốc. Các sản phẩm nước uống Bu Shui La có in hình cầu thủ này cũng bị rút khỏi kệ hàng tại một số điểm bán.

Tuy nhiên, việc chấm dứt hợp đồng quảng cáo không đồng nghĩa toàn bộ sản phẩm đã phân phối ra thị trường có thể được thu hồi ngay lập tức.

Theo Jiemian News, các nhà sản xuất thường gặp khó khăn khi xử lý hàng hóa mang hình ảnh người đại diện thương hiệu sau khi hợp đồng bị chấm dứt. Khác với trường hợp sản phẩm có vấn đề về an toàn thực phẩm, doanh nghiệp không dễ dàng tiến hành thu hồi toàn bộ hàng hóa chỉ vì thay đổi đại sứ quảng cáo.

Điều này khiến nhiều chủ cửa hàng bán lẻ rơi vào tình thế khó xử. Họ phải tìm cách tiêu thụ lượng sản phẩm đã nhập về, đồng thời tránh tiếp tục trưng bày hình ảnh của cầu thủ đang vấp phải làn sóng phản đối.