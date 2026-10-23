Mbappe bị phản ứng vì vận động Quả bóng Vàng quá lộ liễu

Mbappe tích cực xuất hiện trên truyền thông trước lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026.

Trước lễ trao giải Quả bóng Vàng ngày 26/10, Mbappe trở thành tâm điểm tranh luận vì cách công khai thể hiện tham vọng cá nhân. Trong nhiều tuần, tiền đạo Real Madrid liên tục trả lời phỏng vấn trên France Football, RFI, CNN, AS và The Athletic, với thông điệp anh xứng đáng được vinh danh.

Theo Eurosport, chiến dịch truyền thông của Mbappe có nguy cơ phản tác dụng.

Mbappe khiến các giám khảo khó chịu

Pascal Ferre, cựu Tổng biên tập France Football, tiết lộ một số giám khảo cảm thấy bị gây sức ép trước những phát biểu liên tục của Mbappe.

Ferre cho rằng việc các CLB hay người đại diện vận động cho cầu thủ không xa lạ, nhưng hiếm ứng viên trực tiếp tham gia với cường độ như Mbappe. Ông cảnh báo chiến dịch quá lộ liễu có thể khiến tiền đạo người Pháp mất thiện cảm.

Jean-Pierre Papin, chủ nhân Quả bóng Vàng 1991, cũng chỉ trích đàn em. Trên France Televisions, cựu tiền đạo Marseille nhận xét Mbappe nói quá nhiều về bản thân và cần để thành tích trên sân thuyết phục những người bỏ phiếu.

Papin thậm chí công khai ủng hộ Harry Kane, đánh giá cao phong độ ghi bàn và thái độ chừng mực của tiền đạo Bayern Munich.

Tham vọng của Mbappe bị thử thách

Mbappe có cơ sở để tự tin. Anh ghi 25 bàn tại La Liga, 15 bàn ở Champions League và giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 với 10 bàn thắng.

Tuy nhiên, Real Madrid trắng tay ở mùa 2025/26, còn tuyển Pháp dừng bước tại bán kết World Cup. Trong khi ấy, Kane sở hữu hiệu suất ghi bàn vượt trội, còn Lamine Yamal cùng Tây Ban Nha vô địch thế giới.

Cuộc đua vì thế không chỉ được quyết định bằng thành tích cá nhân. Danh hiệu tập thể và sức ảnh hưởng của cầu thủ cũng đóng vai trò quan trọng.

Đáng chú ý, hạn bỏ phiếu Quả bóng Vàng đã kết thúc ngày 28/9. Chưa có bằng chứng chiến dịch truyền thông khiến Mbappe mất phiếu.

Dù vậy, tranh cãi đặt ra câu hỏi về cách ngôi sao Real Madrid thể hiện tham vọng. Mbappe có thể tự tin vào những gì đã làm được, nhưng quyền quyết định người xuất sắc nhất thuộc về các giám khảo